Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лук
Лук
© freepik.com by stockking is licensed under Public domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 8:36

Намазала это на лосося и отправила в духовку — результат удивил даже меня

Луковое варенье превратили в глазурь для запечённого лосося — Southern Living

Луковое варенье легко превращает будничный ужин в блюдо "как в ресторане", хотя по сути это всего лишь хорошо приготовленный лук. В нём сочетаются сладость карамелизации и пикантная кислинка, которые подходят и к мясу, и к сырам, и к рыбе. Самый эффектный вариант — намазать его на лосося и дать варенью подрумяниться в духовке. Об этом сообщает Southern Living.

Что такое луковое варенье и за что его любят

Луковое варенье — это густая, намазываемая приправа из лука, который долго томится на небольшом огне, а затем "собирается" уксусом, сахаром и солью. При правильной технологии лук становится мягким и шелковистым, а вкус — глубоким и сложным, без резкой луковой остроты. Такой джем удобно держать в холодильнике: он выручает, когда хочется быстро добавить блюду яркости, не готовя отдельный соус.

Главный секрет — не спешить. Сначала лук должен хорошо карамелизоваться, и только потом к нему добавляют остальные ингредиенты. При желании можно усилить характер: слегка подпечь луковицы перед тушением и получить лёгкий "дымный" оттенок.

Почему луковое варенье особенно хорошо с лососем

Лосось сам по себе жирный и нежный, поэтому ему подходят сладко-солёные и кисловатые акценты. Луковое варенье работает как глазурь: оно ложится тонким слоем, во время запекания постепенно карамелизуется и образует аппетитную корочку. При этом рыба остаётся сочной, а вкус становится более объёмным. Если у вас есть любой привычный рецепт запечённого лосося, варенье можно использовать вместо глазури или натирания: достаточно по ложке на порцию и несколько минут до румяного верха.

Рецепт домашнего лукового варенья

Ингредиенты

  1. Репчатый лук — 3-4 крупные луковицы.
  2. Масло — 2-3 ст. л.
  3. Сахар — 1-2 ст. л.
  4. Уксус (яблочный или винный) — 2-3 ст. л.
  5. Соль — по вкусу.
  6. Тимьян — по желанию.
  7. Вода — 2-4 ст. л. при необходимости.

Как готовить

  1. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Разогрейте масло в широкой сковороде и готовьте лук на небольшом огне, часто помешивая, до мягкости и выраженной карамелизации.
  2. Добавьте сахар и щепоть соли, перемешайте и дайте массе прогреться, чтобы вкус стал более округлым.
  3. Влейте уксус, соскребая со дна всё ароматное "золото", и томите ещё несколько минут, пока смесь не станет густой и блестящей. Если лук начинает подсыхать раньше времени, подлейте немного воды.
  4. В конце добавьте тимьян, попробуйте и выровняйте баланс: соль усилит сладость, а уксус добавит нужную яркость. Остудите и уберите в банку.

Куда ещё добавлять луковое варенье

Оно хорошо раскрывается в горячих бутербродах с сыром, на сырной тарелке, в качестве глазури для запечённой свинины и как основа для лепёшек вместо соуса. Но ценность варенья именно в том, что оно экономит время: одна баночка даёт вкус соуса там, где в будни обычно не до отдельной готовки.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Квашеную капусту приготовили с фасолью и картофелем — La Cucina Italiana 16.01.2026 в 17:28
Квашеная капуста по бабушкиному рецепту — вкус детства, от которого сносит крышу

Квашеная капуста по рецепту бабушки Анны — это история семьи, Истрии и старинного супа jota, где простые ингредиенты создают вкус, проверенный временем.

Читать полностью » Салат Цезарь с креветками готовят с листьями романо и обжаренными сухариками — повар 16.01.2026 в 16:02
Простой салат, перед которым не устоит никто: готовлю Цезарь с креветками за 15 минут

Классический салат "Цезарь" с креветками — лёгкое и праздничное блюдо для Нового года, которое сочетает свежесть, насыщенный вкус и быструю подачу.

Читать полностью » Капусту запекают au gratin вместо картофеля для лёгкого гарнира — Tasting Table 16.01.2026 в 14:03
Думала, что гратен без картофеля не работает — пока не попробовала этот овощ под сырной корочкой

Откройте для себя вкуснейший рецепт капустного gratin с сыром чеддер и хрустящей крошкой. 4 простых шага - и ваш гарнир станет звездой стола!

Читать полностью » Запечённый картофель без фольги даёт хрустящую кожуру — Джессика Рандхава 16.01.2026 в 13:32
Хотела хрустящую корочку, а получала мягкую массу — пока не убрала одну привычку при запекании картофеля

Узнайте, почему фольга делает запечённый картофель влажным и как просто изменить привычку, чтобы добиться идеальной текстуры и хрустящей корочки.

Читать полностью » Рецепт пасты из нута и тыквы отнесли к зимним блюдам — La Cucina Italiana 16.01.2026 в 12:20
Тарелка, которая греет лучше пледа: паста из нута и тыквы становится последней защитой от холода

Паста с нутом и тыквой — традиционное итальянское блюдо с деревенскими корнями, которое объединяет сезонные продукты, насыщенный вкус и простоту приготовления.

Читать полностью » Температура воды 90 °C улучшает вкус кофе — Маркворт 16.01.2026 в 6:22
Этот параметр при заваривании кофе игнорируют годами — а он решает весь вкус

Узнайте, как правильно выбрать температуру воды для кофе, чтобы получить напиток на уровне кофейни. Один секрет изменит вкус на лучшее!

Читать полностью » Овощи на сковороде с соевым соусом и имбирем подходят для повседневного меню — повар 16.01.2026 в 0:37
Беру стручковую фасоль и баклажан — на выходе получается нечто: вкус, который заставит забыть о мясе

Овощи в соевом соусе на сковороде — простой и гибкий рецепт для тех, кто ценит быстрые блюда, насыщенный вкус и возможность менять ингредиенты без потери результата.

Читать полностью » Обжарка стеблей брокколи усиливает их мягкую сладость — Serious Eats 15.01.2026 в 19:03
Брокколи без отходов: стебель оказался сочным и сладковатым — вы просто готовили его неправильно

Не выбрасывайте стебли брокколи! Узнайте, как подготовить и вкусно приготовить их, экономя при этом и сохраняя здоровье.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Антифриз поддерживает стабильную температуру двигателя круглый год — auto.accessories
Туризм
Виа Аппия Антика стала маршрутом без толпы с руинами и акведуками в Риме — Бокко
Авто и мото
Спирт в топливном баке связывает конденсат и влагу — автоэксперт
Спорт и фитнес
Медвежья ходьба нагружает плечи бёдра и кор одновременно — фитнес-тренеры
Туризм
Никосия возглавляет культурный рейтинг на 2026 год — European Best Destinations
Наука
Пестицид хлорпирифос повышает риск болезни Паркинсона в 2,5 раза — Molecular Neurodegeneration
Дом
Фильтр посудомойки обычно рассчитан на чистку без плановой замены — Real Simple
Питомцы
Морские свинки издают звуки похожие на хрюканье при общении — ветеринар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet