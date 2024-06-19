Инъекции ботокса — это яд, который вызывает различные заболевания, в том числе ботулизм. Об этом сообщил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам Геннадия Онищенко, инъекции ботокса провоцируют появление такого заболевания как ботулизм. Он отметил, что яд откладывается в маленьких количествах, но впоследствии он может оставаться там и прогрессировать в размере. По этой причине Геннадий Онищенко рекомендует не прибегать к такому вмешательству в организм и стареть более здоровым путём.

Заммэра столицы Анастасия Ракова несколько дней назад поделилась информацией, что более 120 человек нуждались в оказании помощи медицинскими учреждениями в связи с плохим самочувствием. Симптомы пациентов похожи на те, что возникают во время ботулизма. Почти половина из них находится в тяжёлом состоянии, а 30 человек пришлось срочно реанимировать. Помимо столицы России, заболевание подхватили и в других городах, например, в Казани.

Геннадий Онищенко уверен, что яд, вызываемый ботулизмом, может привести к временному нарушению подвижности мышц гортани, видоизменить голос, а некоторые и вовсе могут умереть от удушья, возникающего вследствие ограничения или прекращения притока воздуха в дыхательные пути. Он отметил, что при всех минусах люди самостоятельно принимают решение колоть себя этой отравой.

В небольших количествах такие инъекции не вызывают угрозы. Однако необходимо осознавать, что ботокс имеет накопительный эффект, поэтому весь яд просто начинает прогрессировать в размере, сказал он.

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