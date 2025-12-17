Они молчали две тысячи лет — и снова заговорили видом: Колоссы Мемнона вернулись к туристам

В Луксоре завершилось событие, которого археологи и любители истории ждали почти двадцать лет. На западном берегу Нила вновь открылись для публики отреставрированные статуи фараона Аменхотепа III, давно ставшие символом древнего Египта. Колоссы Мемнона предстали в обновлённом виде и уже рассматриваются как важный импульс для развития туризма в стране. Об этом сообщает Турпром.

Возвращение символа Луксора

Колоссы Мемнона — это две гигантские алебастровые статуи высотой 14,5 и 13,6 метра, возвышающиеся у подножия некогда величественного заупокойного храма Аменхотепа III. Они изображают фараона в сидячей позе и на протяжении веков считались одним из самых узнаваемых памятников Луксора. Завершение реставрации стало значимым моментом для города и всей египетской археологии.

"Сегодня мы празднуем завершение работ и установку этих двух колоссальных статуй", — заявил генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мохамед Исмаил, подчёркивая их особую историческую ценность.

Эпоха Аменхотепа III и утраченный храм

Аменхотеп III правил Египтом с 1390 по 1353 год до нашей эры и считается одним из самых могущественных фараонов Нового царства. Его правление отличалось стабильностью, экономическим подъёмом и масштабными строительными проектами. Именно по его приказу был возведён заупокойный храм в Луксоре, который в древности считался одним из крупнейших культовых комплексов Египта.

Со временем от храма сохранились лишь фрагменты, и Колоссы Мемнона стали его главными свидетелями.

"Этот проект направлен на то, чтобы сохранить последние остатки некогда величественного храма", — отметила немецкий египтолог Хуриг Сурузян, руководившая египетско-немецкой реставрационной миссией.

Разрушение и восстановление памятника

Около 1200 года до нашей эры сильное землетрясение практически уничтожило заупокойный храм Аменхотепа III. Колоссы получили серьёзные повреждения: они раскололись, их постаменты оказались разбросаны, а часть каменных блоков позднее использовалась при строительстве Карнакского храма.

"Они были разбиты на части и частично вывезены, а их постаменты разбросаны", — рассказал Мохамед Исмаил, описывая масштаб разрушений.

Многолетняя реставрация позволила собрать и укрепить сохранившиеся элементы, вернув статуям устойчивость и исторический облик.

Значение для туризма и будущие ожидания

Сегодня Колоссы Мемнона вновь встречают туристов, обращённые к востоку — в сторону Нила и восходящего солнца. Фараон изображён в головном уборе немес и плиссированном царском набедреннике, а у его ног расположены статуи супруги Тии, подчёркивающие династическое значение памятника.

Открытие стало важным шагом для туристической отрасли Египта, пережившей спад после событий 2011 года и пандемии. Министр туризма и древностей Шериф Фатхи подчеркнул долгосрочный потенциал Луксора.

"Это место будет привлекать внимание ещё долгие годы. В Луксоре постоянно происходит что-то новое", — отметил он.

По официальным данным, в 2024 году Египет посетили около 15,7 млн туристов, а в ближайшие годы власти рассчитывают на дальнейший рост. Отреставрированные Колоссы Мемнона уже сейчас рассматриваются как один из ключевых магнитов для путешественников, в том числе из России, стремящихся прикоснуться к подлинной истории Древнего Египта.