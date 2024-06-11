Жительнице Великобритании Лорен Бун показалось, что онемение лица — это последствия от долгосрочной анорексии. Как позже оказалось, это были первые нарушения в организме, вызванные начавшимся раком головного мозга, информирует The Bristol Live.

Лорен Бун поделилась информацией о своём долгосрочном заболевании РПП, которое началось у девушки, когда ей ещё не исполнилось и 20 лет. В период анорексии она стабильно посещала больницу и проверялась у экспертов. В один момент девушка начала чувствовать анемию лица, из-за чего начала переживать и моментально обратилась за помощью к профессионалам. В медицинском учреждении ей заявили, что в их практике ещё не было подобного случая. Сама же Лорен Бун посчитала, что её самочувствие как-то связано с перепадами давления.

Год назад Лорен Бун смогла преодолеть мучительную для неё болезнь. Однако после того как из жизни исчезла анорексия, онемение никуда не пропало и продолжало мучить девушку. Она решилась пройти повторное обследование на выявление причины такого состояния лица. По результатам анализов врачи заявили, что у Лорен глиальная опухоль головного мозга, возникающая из астроцитов. Болезнь протекает неспешно и является наиболее часто встречающейся опухолью среди нейроэктодермальных.

Лорен Бун сделали операцию. Однако врачи не советуют ей расслабляться, ведь есть вероятность, что придётся сделать ещё пару медицинских вмешательств в организм. В прошлом месяце эксперты обнаружили у девушки вместо новообразований оставшиеся детали от возникшего изначально рака. На данный момент Лорен Бун готовится к следующей сдаче анализов.

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