Онежский вояж: новое кольцо приключений вокруг северного озера

Масштабный туристический проект объединит три региона России в едином маршруте. Новый межрегиональный маршрут "Онежский вояж" обещает стать одним из самых живописных и насыщенных направлений северо-западной части страны. Он пройдет вокруг Онежского озера и соединит территорию Карелии, Ленинградской и Вологодской областей, открывая путешественникам богатство природы и культуры Русского Севера.

"Онежский вояж дополнит существующие национальные маршруты "Энергия Ладоги" и гранд-тур "Вся Карелия"", — отметил министр экономического развития Карелии Антон Фокин.

Суть маршрута

Основная идея "Онежского вояжа" — создать туристическое кольцо вокруг Онежского озера, которое позволит путешественникам познакомиться с историей, ландшафтами и традициями северных регионов. Маршрут объединит заповедники, памятники культуры и современные центры ремесел. Он рассчитан как на самостоятельных туристов, так и на организованные группы.

Согласно данным Министерства экономического развития Карелии, в маршрут включены ключевые природные и культурные достопримечательности региона. Среди них — заповедник "Кивач" с одноимённым водопадом, музей-заповедник "Кижи", а также мастерские, где создаются сувениры и косметика из шунгита, знаменитого карельского минерала.

Природные жемчужины маршрута

Онежское озеро — одно из самых крупных пресноводных водоемов Европы. Оно известно своей глубиной, чистой водой и многочисленными островами, многие из которых имеют археологическое и историческое значение. Путешествие вокруг озера — это возможность увидеть редкие породы деревьев, скальные выходы и заповедные леса, сохранившие первозданный облик.

Одним из ключевых пунктов станет водопад "Кивач" — символ карельской природы. Его высота достигает 10 метров, и даже зимой, когда большая часть рек замерзает, водопад продолжает шуметь, создавая особую атмосферу северной мощи.

Культурные локации и ремесленные центры

Невозможно представить маршрут без острова Кижи — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится знаменитая Преображенская церковь, полностью построенная из дерева без единого гвоздя. Это один из редких примеров древнерусского зодчества, сохранившийся в своем первозданном виде.

Путешественникам предложат посетить мастерские, где изготавливают изделия из шунгита. Этот камень, известный своими фильтрующими и лечебными свойствами, стал настоящим символом региона. Из него делают сувениры, амулеты, косметику и даже фильтры для воды.

Советы шаг за шагом

Начните путешествие из Петрозаводска — столицы Карелии, где можно арендовать автомобиль или воспользоваться туристическим автобусом. Первая остановка — заповедник "Кивач". Здесь стоит провести хотя бы полдня, чтобы прогуляться по тропам и посетить музей природы. Далее — остров Кижи. Добраться туда можно на судне "Комета", курсирующем по Онежскому озеру. После посещения музея-заповедника стоит отправиться в Вытегру (Вологодская область), где сохранился уникальный шлюзовый комплекс Мариинской водной системы. Завершающая часть маршрута — Ленинградская область, с ее старинными усадьбами и рыбацкими поселками у западного берега озера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: туристы часто ограничиваются только островом Кижи.

Последствие: упускаются природные и культурные богатства окрестностей.

Альтернатива: включить в поездку как минимум три точки маршрута — "Кивач", Кижи и шунгитовые мастерские в Медвежьегорске.

А что если поехать зимой?

Онежский маршрут интересен не только летом. Зимой озеро покрывается льдом, и по его поверхности прокладывают безопасные туристические тропы. В это время можно увидеть северное сияние, покататься на собачьих упряжках и посетить зимние ярмарки. Многие базы отдыха предлагают тёплые дома с каминами и сауной — идеальное место для отдыха после активного дня.

Плюсы и минусы маршрута

Плюсы Минусы Уникальные природные ландшафты Длительные переезды между объектами Возможность кругового путешествия Не везде развита придорожная инфраструктура Богатая культурная программа Высокая сезонность турпотока Поддержка федеральных и региональных программ Зимой часть объектов труднодоступна

FAQ

Как долго длится маршрут "Онежский вояж"?

Маршрут рассчитан примерно на 5-7 дней, в зависимости от выбранного способа передвижения и количества остановок.

Можно ли проехать по маршруту самостоятельно?

Да, маршрут будет полностью нанесён на карты и снабжен навигационными указателями. Для автотуристов предусмотрены парковки и зоны отдыха.

Что попробовать в поездке?

Карельская кухня знаменита калитками, угощениями из речной рыбы и морсовыми напитками на основе северных ягод. В мастерских можно купить мёд, варенье и травяные сборы.

Когда маршрут откроется полностью?

Полноценный запуск запланирован на 2026 год. Однако некоторые объекты уже готовы принимать гостей.

Мифы и правда

Миф: по Карелии удобно путешествовать только летом.

Правда: зимний сезон предлагает не меньше активностей — от катания на снегоходах до экскурсий по заснеженным деревням.

Миф: маршрут подходит только для опытных туристов.

Правда: уровень сложности можно выбрать: от спокойных прогулок до активных экспедиций.

Миф: в Карелии нечего делать, кроме посещения Кижей.

Правда: регион предлагает богатый выбор природных парков, водопадов и этнокомплексов.

