Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ладожское озеро
Ладожское озеро
© commons.wikimedia.org by Safa.daneshvar is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 16:04

Онежский вояж: новое кольцо приключений вокруг северного озера

Полное туристическое кольцо вокруг Онежского озера рассчитано на 5–7 дней путешествия

Масштабный туристический проект объединит три региона России в едином маршруте. Новый межрегиональный маршрут "Онежский вояж" обещает стать одним из самых живописных и насыщенных направлений северо-западной части страны. Он пройдет вокруг Онежского озера и соединит территорию Карелии, Ленинградской и Вологодской областей, открывая путешественникам богатство природы и культуры Русского Севера.

"Онежский вояж дополнит существующие национальные маршруты "Энергия Ладоги" и гранд-тур "Вся Карелия"", — отметил министр экономического развития Карелии Антон Фокин.

Суть маршрута

Основная идея "Онежского вояжа" — создать туристическое кольцо вокруг Онежского озера, которое позволит путешественникам познакомиться с историей, ландшафтами и традициями северных регионов. Маршрут объединит заповедники, памятники культуры и современные центры ремесел. Он рассчитан как на самостоятельных туристов, так и на организованные группы.

Согласно данным Министерства экономического развития Карелии, в маршрут включены ключевые природные и культурные достопримечательности региона. Среди них — заповедник "Кивач" с одноимённым водопадом, музей-заповедник "Кижи", а также мастерские, где создаются сувениры и косметика из шунгита, знаменитого карельского минерала.

Природные жемчужины маршрута

Онежское озеро — одно из самых крупных пресноводных водоемов Европы. Оно известно своей глубиной, чистой водой и многочисленными островами, многие из которых имеют археологическое и историческое значение. Путешествие вокруг озера — это возможность увидеть редкие породы деревьев, скальные выходы и заповедные леса, сохранившие первозданный облик.

Одним из ключевых пунктов станет водопад "Кивач" — символ карельской природы. Его высота достигает 10 метров, и даже зимой, когда большая часть рек замерзает, водопад продолжает шуметь, создавая особую атмосферу северной мощи.

Культурные локации и ремесленные центры

Невозможно представить маршрут без острова Кижи — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится знаменитая Преображенская церковь, полностью построенная из дерева без единого гвоздя. Это один из редких примеров древнерусского зодчества, сохранившийся в своем первозданном виде.

Путешественникам предложат посетить мастерские, где изготавливают изделия из шунгита. Этот камень, известный своими фильтрующими и лечебными свойствами, стал настоящим символом региона. Из него делают сувениры, амулеты, косметику и даже фильтры для воды.

Советы шаг за шагом

  1. Начните путешествие из Петрозаводска — столицы Карелии, где можно арендовать автомобиль или воспользоваться туристическим автобусом.
  2. Первая остановка — заповедник "Кивач". Здесь стоит провести хотя бы полдня, чтобы прогуляться по тропам и посетить музей природы.
  3. Далее — остров Кижи. Добраться туда можно на судне "Комета", курсирующем по Онежскому озеру.
  4. После посещения музея-заповедника стоит отправиться в Вытегру (Вологодская область), где сохранился уникальный шлюзовый комплекс Мариинской водной системы.
  5. Завершающая часть маршрута — Ленинградская область, с ее старинными усадьбами и рыбацкими поселками у западного берега озера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: туристы часто ограничиваются только островом Кижи.
  • Последствие: упускаются природные и культурные богатства окрестностей.
  • Альтернатива: включить в поездку как минимум три точки маршрута — "Кивач", Кижи и шунгитовые мастерские в Медвежьегорске.

А что если поехать зимой?

Онежский маршрут интересен не только летом. Зимой озеро покрывается льдом, и по его поверхности прокладывают безопасные туристические тропы. В это время можно увидеть северное сияние, покататься на собачьих упряжках и посетить зимние ярмарки. Многие базы отдыха предлагают тёплые дома с каминами и сауной — идеальное место для отдыха после активного дня.

Плюсы и минусы маршрута

Плюсы

Минусы

Уникальные природные ландшафты

Длительные переезды между объектами

Возможность кругового путешествия

Не везде развита придорожная инфраструктура

Богатая культурная программа

Высокая сезонность турпотока

Поддержка федеральных и региональных программ

Зимой часть объектов труднодоступна

FAQ

Как долго длится маршрут "Онежский вояж"?
Маршрут рассчитан примерно на 5-7 дней, в зависимости от выбранного способа передвижения и количества остановок.

Можно ли проехать по маршруту самостоятельно?
Да, маршрут будет полностью нанесён на карты и снабжен навигационными указателями. Для автотуристов предусмотрены парковки и зоны отдыха.

Что попробовать в поездке?
Карельская кухня знаменита калитками, угощениями из речной рыбы и морсовыми напитками на основе северных ягод. В мастерских можно купить мёд, варенье и травяные сборы.

Когда маршрут откроется полностью?
Полноценный запуск запланирован на 2026 год. Однако некоторые объекты уже готовы принимать гостей.

Мифы и правда

  • Миф: по Карелии удобно путешествовать только летом.
    Правда: зимний сезон предлагает не меньше активностей — от катания на снегоходах до экскурсий по заснеженным деревням.
  • Миф: маршрут подходит только для опытных туристов.
    Правда: уровень сложности можно выбрать: от спокойных прогулок до активных экспедиций.
  • Миф: в Карелии нечего делать, кроме посещения Кижей.
    Правда: регион предлагает богатый выбор природных парков, водопадов и этнокомплексов.

3 интересных факта

  1. Онежское озеро уступает по площади только Ладожскому и входит в тройку крупнейших в Европе.
  2. В водах озера встречается более 40 видов рыб, включая сиг и хариус.
  3. По берегам Онежского озера расположено около 500 памятников археологии — стоянок, петроглифов и древних поселений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Авиакомпании напоминают: при опоздании на рейс можно вернуть часть стоимости билета сегодня в 9:41
Самолёт улетел без вас? Вот что делать, чтобы не потерять деньги и нервы

Опоздали на рейс? Не беда — даже в этом случае можно вернуть часть денег или улететь ближайшим самолётом. Разбираем пошаговый план действий для любых ситуаций.

Читать полностью » Город Ульяновск сохранил старинные кварталы и памятники писателям и историкам сегодня в 7:36
Город, где родился Ленин и вдохновляются писатели: зачем ехать в Ульяновск

Ульяновск — не только родина Ленина, но и город литературы, мостов и закатов над Волгой. Рассказываем, где гулять, что посмотреть и куда вернуться снова.

Читать полностью » Для путешествий с детьми удобнее первый ряд экономкласса с возможностью установки люльки сегодня в 6:34
Выбираем место в самолёте без ошибок: где спокойнее, тише и удобнее

Любите вид из окна или цените пространство для ног? Разбираем, какие места в самолёте выбрать, чтобы полёт был максимально комфортным и без сюрпризов.

Читать полностью » Кижи, Рускеала и Ладожские шхеры входят в главные достопримечательности Карелии сегодня в 5:30
Озёра, скалы и древние храмы: всё, что нужно увидеть в первой поездке по Карелии

Северные озёра, мраморные каньоны и старинные храмы — Карелия удивляет даже тех, кто видел полмира. Рассказываем, куда поехать и что обязательно посмотреть впервые.

Читать полностью » Зеленоградск стал самым популярным семейным курортом Калининградской области сегодня в 4:17
Не планировал влюбляться в город — но он сделал это со мной за один день

Зеленоградск — уютный курорт с морем, кошками и немецким шармом. Рассказываем, что посмотреть, где гулять и какие сувениры стоит привезти из этого тёплого города.

Читать полностью » Путешественникам рекомендуют сворачивать одежду и хранить всё необходимое в ручной клади сегодня в 3:13
8 хитростей для путешественников: как доехать куда угодно и не сойти с ума

Собираетесь в поездку? Эти восемь лайфхаков помогут путешествовать без стресса — от упаковки чемодана до сна в самолёте. Просто и удобно!

Читать полностью » Туроператор Забота.Travel сообщил, что доля отдыхающих до 35 лет достигла 30% сегодня в 2:25
Молодёжь выбирает санатории: что скрывается за новым трендом на отдых

Санаторный отдых возвращается в моду: молодые россияне всё чаще выбирают оздоровление вместо пляжных курортов. Как подобрать путёвку и не переплатить?

Читать полностью » Туристка Мария: отдых в Сочи оказался дороже и сложнее, чем ожидалось сегодня в 1:28
Отпуск мечты в Сочи для туристки закончился неожиданным переездом и жарой без света

Семья, мечтавшая о беззаботном отпуске у моря, оказалась втянутой в череду бытовых неурядиц, неожиданных трат и испытаний, но всё же нашла повод для радости.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Приседания на ящик: укрепление ягодиц и задней поверхности бедра по мнению тренеров
Еда
Кулинарные эксперты: суп-пюре готовят только из овощей и бульона, крем-суп — со сливками
Красота и здоровье
Японские учёные выяснили, что регулярное употребление сыра снижает риск деменции на 21%
Красота и здоровье
Корица делает аромат стойким и тёплым, сохраняя баланс между сладостью и глубиной
Авто и мото
Бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон: Европа через 10 лет пересядет на китайские автомобили
Еда
Кулинары: для домашней засолки лучше выбирать семгу или форель — оптимальная выдержка 24 часа
Красота и здоровье
Куркума улучшает усвоение жиров и работу пищеварения — данные исследований
Культура и шоу-бизнес
Дав Кэмерон и Дамиано Дэвид объявили о помолвке после двух лет отношений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet