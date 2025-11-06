Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 7:21

Слушал музыку в одном наушнике — и не заметил, как начал терять слух

Врач Владимир Зайцев предупредил: прослушивание музыки в одном наушнике может привести к тугоухости

Современные люди всё чаще слушают музыку, подкасты или аудиокниги "на ходу" — в транспорте, на улице или во время работы. Однако многие делают это с одним наушником, чтобы слышать окружающую обстановку. Как выяснилось, такая привычка может быть опасна для слуха. Об этом рассказал врач высшей категории Владимир Зайцев, предупреждая о возможных последствиях постоянной "мононагрузки" на слуховой аппарат.

Почему слушать музыку в одном наушнике опасно

Слуховая система человека устроена так, чтобы воспринимать звуки сразу двумя ушами. Это помогает правильно оценивать направление, громкость и расстояние до источника звука. Когда нагрузка приходится только на одно ухо, центры слухового восприятия в мозге начинают работать неравномерно.

"Использование только одного наушника повышает риск появления звона в ушах, шума и развития односторонней сенсоневральной тугоухости", — предупредил врач высшей категории Владимир Зайцев.

По словам специалиста, регулярное прослушивание музыки через один наушник вызывает перенапряжение слухового нерва. Это может привести к микроповреждениям рецепторов внутреннего уха и постепенному снижению слуха на одной стороне.

Кто находится в группе риска

Особенно часто с этой проблемой сталкиваются сотрудники колл-центров, операторы служб поддержки и люди, которые ежедневно пользуются гарнитурами. В их случае длительная работа с одним наушником создаёт асимметричную нагрузку на слуховые органы.

Такая мононагрузка не является естественной для организма. Со временем она может привести к хроническому шуму в ушах (тиннитусу), ощущению давления и даже головным болям.

Как развивается сенсоневральная тугоухость

Односторонняя сенсоневральная тугоухость — это поражение слухового нерва, при котором человек хуже воспринимает звуки на одно ухо. Сначала это проявляется как временное снижение слуха, но при постоянном воздействии шумов может перейти в хроническую форму.

Основные симптомы:

  • звон или шум в ухе;

  • ощущение заложенности;

  • трудности с восприятием речи;

  • повышенная чувствительность к громким звукам.

Советы шаг за шагом: как сохранить слух

  1. Используйте оба наушника. Даже при низкой громкости звук должен распределяться равномерно.

  2. Делайте паузы. После часа прослушивания музыки устройте перерыв на 10-15 минут.

  3. Следите за громкостью. Оптимальный уровень — не выше 60% от максимальной громкости устройства.

  4. Выбирайте наушники с шумоподавлением. Это позволяет слушать музыку тише, без необходимости перекрикивать внешний шум.

  5. Проверяйте слух раз в год. Особенно если работа связана с постоянным использованием гарнитуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слушать музыку в одном наушнике ежедневно.
    Последствие: Развитие односторонней тугоухости, шум в ушах.
    Альтернатива: Использовать оба наушника, снижая громкость.

  • Ошибка: Работать с гарнитурой без перерывов.
    Последствие: Перенапряжение слухового нерва.
    Альтернатива: Делать паузы и менять ухо каждые 30-40 минут.

  • Ошибка: Увеличивать громкость в шумных местах.
    Последствие: Повреждение волосковых клеток внутреннего уха.
    Альтернатива: Использовать наушники с функцией шумоподавления.

Таблица: влияние громкости на слух

Уровень громкости Пример источника Безопасное время прослушивания
60 дБ Обычная речь Без ограничений
85 дБ Городской трафик, наушники на средней громкости До 8 часов
95 дБ Музыка в наушниках на высокой громкости До 1 часа
100 дБ Клуб, концерт Не более 15 минут
110 дБ Максимальная громкость в наушниках Опасно даже при 1 минуте

Мифы и правда

Миф Правда
Один наушник безопаснее, чем два Нагрузка на одно ухо создаёт неестественные условия и повышает риск тугоухости
Если слушать музыку тихо, вреда не будет Даже при низкой громкости важна симметричная нагрузка
Гарнитуры полностью безопасны Долгое использование вызывает микротравмы слухового аппарата
Молодой организм быстро восстанавливается Повреждённые слуховые рецепторы не восстанавливаются никогда

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли слушать музыку в одном наушнике во время прогулки?
Да, но не регулярно и на низкой громкости. Лучше использовать специальные модели, пропускающие внешний звук.

Как понять, что слух начал ухудшаться?
Появляется звон в ушах, ощущение приглушённости звуков или сложности с восприятием речи.

Что делать, если часто приходится работать с гарнитурой?
Меняйте ухо каждые 30-60 минут и снижайте громкость до комфортного уровня.

Можно ли восстановить слух после односторонней тугоухости?
Полностью — нет. Но при раннем обращении к врачу возможно остановить прогрессирование болезни.

Исторический контекст

Проблема профессиональной тугоухости появилась ещё в XX веке с развитием радиосвязи и телефонных служб. Уже тогда врачи отмечали, что операторы, использующие гарнитуру на одно ухо, чаще страдают от хронического шума. В эпоху беспроводных наушников ситуация усугубилась: миллионы людей ежедневно подвергают слуховую систему односторонней нагрузке.

