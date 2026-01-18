Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 14:02

Тренируюсь один раз в неделю — и вот где проходит граница между пользой и иллюзией

Одна тренировка в неделю редко даёт заметный прогресс — Воробьёв

Иногда человек честно записывает себе в план спорт — и в итоге оставляет в расписании только один день в неделю. Формально тренировка есть, совесть спокойна, кажется, что "я в деле". Но вопрос в другом: даёт ли такой режим реальную пользу или это больше психологическая иллюзия активности? Ответ зависит от цели. Об этом сообщает MosTimes.

Для результата одной тренировки мало

Эксперт по построению тренировочного процесса, наставник по фитнесу Никита Воробьёв объясняет: эффективность занятий напрямую связана с тем, что именно человек хочет получить. Если цель конкретная — освоить навык, заметно изменить форму или ощутимо продвинуться в показателях, — одного занятия в неделю обычно недостаточно.

"Если у вас стоит какая-то конкретная цель, например, научиться растяжке, сесть на шпагат, то, скорее всего, от одной тренировки в неделю никакого результата не будет", — пояснил Никита Воробьёв.

Логика проста: тело адаптируется к нагрузке через регулярность. Редкие тренировки дают слишком большой разрыв между стимулами, поэтому прогресс либо идёт крайне медленно, либо "обнуляется" между занятиями.

Когда один раз в неделю всё же имеет смысл

При этом Воробьёв подчёркивает: если речь не о спортивных достижениях, а о базовой активности и самочувствии, один тренировочный день — это уже плюс. Он помогает поддерживать тонус, напоминать телу о движении и не выпадать из привычки заниматься.

"Если вы это делаете для тонуса, для общего состояния здоровья, для улучшения состояния здоровья, то, конечно, одна тренировка в неделю будет намного лучше, чем вообще ни одной", — отметил эксперт.

Такой режим может быть разумным вариантом для очень занятых людей, для тех, кто только возвращается к нагрузкам после долгого перерыва, или как "минимальная планка", чтобы сохранить привычку и не откатываться к полному нулю.

Почему "минимум" часто превращается в иллюзию

Одна тренировка в неделю действительно создаёт ощущение дисциплины, но легко вводит в заблуждение: человек ожидает заметных изменений, а видит лишь лёгкую бодрость в день занятия. Для ощутимого прогресса нужна система — потому что физические навыки и изменения в теле требуют повторяемого стимула и постепенного наращивания нагрузки.

В итоге формат "раз в неделю" можно воспринимать как поддерживающий: он помогает сохранить контакт со спортом и улучшить общее состояние. Но если цель — выраженный результат, регулярность придётся повышать, иначе усилия будут работать больше на ощущение занятости, чем на реальные изменения.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

