Грязная посуда больше не пугает: хитрая лазанья на одной сковороде готовится всего за 45 минут

В сырой осенний вечер, когда кухня пропитана ароматом поджаривающегося чеснока и свежего лука-порея, а в морозилке лишь упаковка куриной грудки и гроздь брокколи, возникает желание создать нечто уютное и сытное без лишней посуды. Обычная лазанья требует часов слоения и запекания, но этот вариант на одной сковороде превращает рутину в 45-минутный ритуал, где кремовый соус обволакивает нежное мясо и хрустящие соцветия, обещая не только вкус, но и баланс белков с витаминами.

Проблема знакома многим: грудка выходит сухой, паста слипается, а соус уходит в жидкость. Здесь же тертая курица впитывает сливки и бульон, брокколи сохраняет яркость, а свежие листы лазаньи готовятся прямо в соусе, минуя варку. Это не просто рецепт — это оптимизация, где итальянские травы усиливают вкус, а гриль дарит золотистую корочку, делая блюдо звездой ужина.

"Приготовление на одной сковороде минимизирует потерю ароматов — соки от курицы обогащают соус, а деглазация водой сохраняет все ноты. Это технология, где мука и сливки формируют эмульсию без комков, идеальную для семейного меню." Шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Викторович Лебедев

Почему лазанья на одной сковороде меняет правила

Традиционная лазанья — это многоступенчатый процесс с риском переварить пасту или пересушить мясо. Здесь же все происходит последовательно: курица обжаривается первой, ее соки деглазируются, формируя базу соуса. Брокколи добавляет клетчатку и адаптировано к овощам — ее грубая нарезка сохраняет текстуру. Гриль в финале вызывает реакцию Майяра, золотя сыр без лишнего жира.

Экономия времени сочетается с пользой: 300 г курицы дают 60+ г белка на порцию, сливки обеспечивают жиры для усвоения витаминов из брокколи. Это блюдо для тех, кто ценит баланс — кремовость без тяжести.

Ингредиенты и их ЗОЖ-польза

Куриная грудка (300 г): источник lean-белка, но здесь тертая для сочности. Брокколи (90 г): сульфорафан борется с воспалениями. Сливки (375 мл) и пармезан: насыщенные жиры для гормонального баланса, мука — загуститель без глютеновой перегрузки.

"Брокколи и куриный бульон создают синергию — овощ усиливает антиоксиданты, а травы стабилизируют соус, делая его устойчивым к хранению." Шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

Лук-порей и чеснок: пребиотики для микробиома. Итальянские травы: антиоксиданты без соли. Всего 4 порции за 45 мин.

Пошаговое приготовление

Обжарьте курицу на оливковом масле с солью и перцем 5-6 мин, нарежьте вилками. Деглазируйте водой, добавьте масло, лук, чеснок, порей. Введите муку, бульон, сливки, травы, брокколи. Утопите квадраты лазаньи (250 г), туши 10-13 мин. Добавьте курицу, пармезан, моцареллу (150 г), гриль 3-5 мин. Дайте постоять 5 мин.

Если соус жидкий, доведите без крышки. Сухая паста? +125 мл бульона.

Вариации и хитрости

Вегетарианская: грибы вместо курицы. Добавьте панчетту для хруста, или шпинат. Панировка? с хлопьями. Хранится 3 дня, заморозка ок.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно без свежей лазаньи? Короткая паста (ригатони) наполовину, доварить в соусе.

Короткая паста (ригатони) наполовину, доварить в соусе. Веган-версия? Кокосовые сливки, тофу, без сыров.

Кокосовые сливки, тофу, без сыров. Почему соус жидкий? Увеличьте огонь, дайте постоять.

Увеличьте огонь, дайте постоять. Что подать? Салат, чесночный хлеб, запеченные овощи.

