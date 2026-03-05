Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лазанья
Лазанья
© commons.wikimedia.org by FloGalsen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 7:11

Грязная посуда больше не пугает: хитрая лазанья на одной сковороде готовится всего за 45 минут

В сырой осенний вечер, когда кухня пропитана ароматом поджаривающегося чеснока и свежего лука-порея, а в морозилке лишь упаковка куриной грудки и гроздь брокколи, возникает желание создать нечто уютное и сытное без лишней посуды. Обычная лазанья требует часов слоения и запекания, но этот вариант на одной сковороде превращает рутину в 45-минутный ритуал, где кремовый соус обволакивает нежное мясо и хрустящие соцветия, обещая не только вкус, но и баланс белков с витаминами.

Проблема знакома многим: грудка выходит сухой, паста слипается, а соус уходит в жидкость. Здесь же тертая курица впитывает сливки и бульон, брокколи сохраняет яркость, а свежие листы лазаньи готовятся прямо в соусе, минуя варку. Это не просто рецепт — это оптимизация, где итальянские травы усиливают вкус, а гриль дарит золотистую корочку, делая блюдо звездой ужина.

"Приготовление на одной сковороде минимизирует потерю ароматов — соки от курицы обогащают соус, а деглазация водой сохраняет все ноты. Это технология, где мука и сливки формируют эмульсию без комков, идеальную для семейного меню."

Шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Викторович Лебедев

Почему лазанья на одной сковороде меняет правила

Традиционная лазанья — это многоступенчатый процесс с риском переварить пасту или пересушить мясо. Здесь же все происходит последовательно: курица обжаривается первой, ее соки деглазируются, формируя базу соуса. Брокколи добавляет клетчатку и сладкое золото в чёрных пятнах забытые фрукты на кухне внезапно стали основой для ЗОЖ-завтрака, но адаптировано к овощам — ее грубая нарезка сохраняет текстуру. Гриль в финале вызывает реакцию Майяра, как в сладость вместо горечи секрет золотистого лука, золотя сыр без лишнего жира.

Экономия времени сочетается с пользой: 300 г курицы дают 60+ г белка на порцию, сливки обеспечивают жиры для усвоения витаминов из брокколи. Это блюдо для тех, кто ценит баланс — кремовость без тяжести.

Ингредиенты и их ЗОЖ-польза

Куриная грудка (300 г): источник lean-белка, как в сухая грудка оживает как по волшебству панко с чеддером, но здесь тертая для сочности. Брокколи (90 г): сульфорафан борется с воспалениями. Сливки (375 мл) и пармезан: насыщенные жиры для гормонального баланса, мука — загуститель без глютеновой перегрузки.

"Брокколи и куриный бульон создают синергию — овощ усиливает антиоксиданты, а травы стабилизируют соус, делая его устойчивым к хранению без риска, как в старых соусах."

Шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

Лук-порей и чеснок: пребиотики для микробиома. Итальянские травы: антиоксиданты без соли. Всего 4 порции за 45 мин.

Пошаговое приготовление

Обжарьте курицу на оливковом масле с солью и перцем 5-6 мин, нарежьте вилками. Деглазируйте водой, добавьте масло, лук, чеснок, порей. Введите муку, бульон, сливки, травы, брокколи. Утопите квадраты лазаньи (250 г), туши 10-13 мин. Добавьте курицу, пармезан, моцареллу (150 г), гриль 3-5 мин. Дайте постоять 5 мин.

Если соус жидкий, как в невидимый триумф микробов расслоившийся соус - доведите без крышки. Сухая паста? +125 мл бульона.

Вариации и хитрости

Вегетарианская: грибы вместо курицы. Добавьте панчетту для хруста, как в уксусный душ для нежного мяса, или шпинат. Панировка? золото в тарелке без капли лишнего жира с хлопьями. Хранится 3 дня, заморозка ок.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно без свежей лазаньи? Короткая паста (ригатони) наполовину, доварить в соусе.
  • Веган-версия? Кокосовые сливки, тофу, без сыров.
  • Почему соус жидкий? Увеличьте огонь, дайте постоять.
  • Что подать? Салат, чесночный хлеб, запеченные овощи.
Проверено экспертом: технология соуса, ЗОЖ-баланс Ирина Корнилова

Читайте также

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вино и время исправят всё: жёсткие говяжьи волокна тают во рту после томления в духовке сегодня в 1:25

Недооцененный кусок говядины может стать основой для ужина ресторанного уровня, если знать секрет превращения коллагена в нежнейший желатин при нужной температуре.

Читать полностью » Четыре продукта и полчаса времени: копченый бекон меняет привычное представление о быстром ужине вчера в 19:22

Привычное блюдо из макарон может стать кулинарным открытием, если использовать один побочный продукт варки и соблюдать правильную последовательность действий.

Читать полностью » Холодильник против витаминов: что происходит с продуктами при заморозке вчера в 18:16

Диетолог Анна Гончарова рассказала NewsInfo, какие витамины сохраняются в замороженных ягодах и фруктах.

Читать полностью » Жидкое золото из банки с сыром: забытый маринад превращает сухую курицу в нежнейший деликатес вчера в 17:16

Привычка выливать жидкость из-под мягкого сыра лишает домашние блюда невероятной сочности и мягкости, которую невозможно достичь обычными магазинными специями.

Читать полностью » Уксусный душ для нежного мяса: кислая среда расщепляет волокна и делает ужин фантастическим вчера в 13:59

Хрустящая корочка и сочное мясо зависят от одного неожиданного ингредиента, который обычно используют для салатных заправок и маринадов в домашних условиях.

Читать полностью » Утренние отёки и странные пузырьки: организм кричит о перегрузке сосудов и нехватке воды вчера в 9:41

Необычные изменения в привычных процессах организма могут быть предвестниками серьезных сбоев в работе внутренних фильтров, требующих особого внимания к деталям.

Читать полностью » Сладкое золото в чёрных пятнах: забытые фрукты на кухне внезапно стали основой для ЗОЖ-завтрака 02.03.2026 в 17:09

Вместо того чтобы выбрасывать почерневшие бананы, используйте их как мощный суперфуд. Узнайте, как простая выпечка влияет на микробиом и эластичность кожи.

Читать полностью » Золото в тарелке без капли лишнего жира: обычные хлопья создают корочку, которая не мокнет в обед 01.03.2026 в 12:36

Узнайте, как шеф-повара заменяют вредные сухари на орехи и злаки, чтобы снизить калорийность ужина на 30% и сохранить безумную сочность мяса.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Стены кривые, а закон на стороне жильца: новый стандарт отделки заставит застройщиков платить
Авто и мото
Старые нормы уходят в прошлое: страховка за ремонт машины может вырасти до рекордных сумм
Недвижимость
Вечный двигатель в гостиной: прочность обивки измеряется тысячами касаний и годами выдержки
Красота и здоровье
Смертельная забота: обычная вода при рвоте превращается в опасный яд для детского организма
Недвижимость
Подъезд превратился в проходной двор: новые меры против дарксторов и хостелов защитят жильцов
Туризм
Вместо шести звёзд: как самостоятельные путешественники обходят дорогие отели Калининграда
Еда
Секрет восточных рынков: кокосовый соус делает обычную курицу лекарством против воспалений в теле
Красота и здоровье
Тень за спиной вождя: внутренние преграды мешают таланту раскрыться и вести людей за собой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet