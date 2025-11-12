Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Упражнения со стулом
Упражнения со стулом
© freepik.com is licensed under public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 7:10

Присела у стула пару минут в день — и через неделю удивилась результату

Методика идеальных ног и ягодиц разработана фитнес-экспертом Мишель Олсон

Упругие, подтянутые ноги — не просто эстетика, но и показатель силы, выносливости и здоровья. Правильное сочетание нагрузки и техники помогает добиться идеального результата даже без тренажёров. Фитнес-гуру, доктор наук Мишель Олсон, создала упражнение, способное заменить целый комплекс для проработки бёдер и ягодиц — One-Leg (split) Chair Squat, или "одностороннее приседание со стулом".

Основные принципы и преимущества

Упражнение активно задействует крупные мышцы нижней части тела — ягодичные, квадрицепсы и подколенные сухожилия. При этом работает и кора: мышцы пресса стабилизируют тело и помогают удерживать баланс. Такой подход не только улучшает форму ног, но и делает движения в повседневной жизни более уверенными.

"Это упражнение помогает не просто укрепить мышцы, а выстроить гармоничную осанку и улучшить координацию", — отметила доктор Мишель Олсон.

Регулярное выполнение делает ноги стройнее, повышает гибкость суставов и ускоряет обмен веществ, что способствует общей тонусности тела.

Как выполнять упражнение

Для тренировки понадобится обычный устойчивый стул с прямой спинкой. Выполняйте упражнение в кроссовках и на нескользкой поверхности.

  1. Встаньте спиной к стулу на расстоянии 15-20 см.

  2. Перенесите вес на правую ногу, а левую слегка коснитесь пола носком для равновесия.

  3. Медленно опускайтесь вниз, пока ягодицы едва касаются края сиденья, не садясь полностью.

  4. Напрягите мышцы ягодиц и, опираясь на правую пятку, поднимитесь в исходное положение.

  5. Повторите 8-12 раз, затем смените ногу.

Совет: держите корпус прямо, не округляйте спину и не отклоняйтесь вперёд.

Ошибки, последствия и как их избежать

  • Ошибка: колено выходит за носок.
    Последствие: чрезмерная нагрузка на суставы.
    Альтернатива: следите, чтобы колено оставалось над стопой.

  • Ошибка: полная опора на стул.
    Последствие: теряется мышечная активация.
    Альтернатива: касайтесь стула только слегка, используя его как ориентир.

  • Ошибка: быстрые движения.
    Последствие: травмы и отсутствие эффекта.
    Альтернатива: выполняйте приседания медленно, с контролем.

А что если нет стула?

Можно использовать скамью, диван или даже фитбол — всё, что устойчиво и не скользит. Главное — подобрать высоту, при которой колено сгибается под углом 90 градусов.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы:

  • не требует оборудования и подходит для дома;

  • укрепляет ягодицы и ноги без избыточной нагрузки на позвоночник;

  • развивает равновесие и стабилизацию.

Минусы:

  • новичкам сложно удерживать баланс;

  • при неправильной технике может возникнуть напряжение в коленях.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как часто делать упражнение?
Достаточно 3 раз в неделю по 2-3 подхода на каждую ногу.

Можно ли выполнять при болях в коленях?
Только после консультации с врачом или физиотерапевтом. В некоторых случаях лучше заменить на полуприседания у стены.

Что лучше: обычные приседания или с опорой на стул?
Вариант со стулом подходит для проработки баланса и большей концентрации на каждой ноге отдельно.

Мифы и правда

  • Миф: приседания делают ноги массивными.
    Правда: умеренная силовая нагрузка при правильной технике формирует стройный рельеф, не увеличивая объём.
  • Миф: нужно приседать как можно глубже.
    Правда: достаточно угла в 90°, чтобы эффективно включить нужные мышцы.
  • Миф: если не болят мышцы, тренировка бесполезна.
    Правда: боль не является показателем качества — важнее регулярность и контроль техники.

Интересные факты

  1. Приседания на одной ноге входят в программу подготовки фигуристов и гимнастов.

  2. Мишель Олсон — автор более 40 научных публикаций о физиологии фитнеса.

  3. Регулярные тренировки с собственным весом повышают плотность костей и предотвращают остеопороз.

Исторический контекст

Первые упоминания о приседаниях на одной ноге встречаются ещё в античных гимнастических трактатах. В XIX веке это движение вошло в программу военной подготовки, а позже стало частью йоги и пилатеса. Сегодня оно используется в реабилитационных методиках и домашних тренировках по всему миру.

Регулярные тренировки с собственным весом позволяют достичь впечатляющих результатов без спортзала — подтянуть мышцы, улучшить осанку и почувствовать лёгкость в движении. Одностороннее приседание со стулом, разработанное доктором Мишель Олсон, помогает эффективно укрепить ноги и ягодицы, развивает баланс и делает силуэту стройнее. Это простое упражнение идеально подходит для домашних занятий: оно не требует оборудования, занимает минимум времени и при правильной технике дарит ощутимый эффект уже через пару недель.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

