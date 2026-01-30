Зима выталкивает на встречку: один манёвр делает каждый четвёртый исход необратимым

Зима традиционно считается самым сложным и напряжённым временем для автомобилистов, особенно когда речь заходит об обгоне. Скользкое покрытие, ограниченная видимость и непредсказуемое поведение машин превращают этот манёвр в потенциальную угрозу. Даже опытные водители в холодные месяцы регулярно сталкиваются с ситуациями, где цена ошибки оказывается слишком высокой. Об этом сообщает "Российская газета".

Обгон как зона повышенного риска

Выезд на полосу встречного движения всегда остаётся одним из самых опасных манёвров. По оперативным данным Госавтоинспекции МВД России, за прошлый год было зарегистрировано более 9,8 тысячи ДТП, связанных с выездом на встречку, при общем числе аварий с пострадавшими свыше 127,9 тысячи. Формально это лишь каждый тринадцатый случай, однако последствия таких столкновений самые тяжёлые. В лобовых авариях за год погибли более 3,2 тысячи человек — каждый четвёртый из общего числа погибших в ДТП.

Когда без обгона не обойтись

Согласно ПДД, обгоном считается манёвр с выездом на встречную полосу, тогда как движение быстрее потока в пределах своей полосы — это опережение. Но в реальных условиях полностью отказаться от обгонов невозможно. Большая часть российских дорог по-прежнему имеет по одной полосе в каждом направлении, а минимальный порог скорости часто отсутствует. Водителю приходится учитывать тихоходный транспорт, объезд препятствий и сужение проезжей части.

Зимой риски возрастают кратно. Сугробы, неубранный снег и стёртая разметка делают ориентацию на дороге сложнее, из-за чего водитель может оказаться на встречной полосе даже непреднамеренно. Проблема усугубляется тем, что в снегопад разметка фактически исчезает — ситуация, хорошо знакомая по материалам о невидимой разметке зимой. Именно в холодные месяцы, по данным ГИБДД, фиксируется пик смертности в авариях с выездом на встречное направление.

Разрешено — не значит безопасно

Парадоксально, но большинство ДТП на встречной полосе происходит там, где обгон формально разрешён. Отсутствие запрещающих знаков и сплошной линии создаёт ощущение допустимости манёвра, однако водитель может неверно оценить скорость встречного транспорта или расстояние до него. В условиях метели или когда обзор закрыт снегом из-под колёс грузовика, ошибка становится фатальной. В итоге около трёх четвертей подобных аварий происходят именно в разрешённых зонах.

При этом остаётся немало случаев грубых нарушений. В прошлом году было зафиксировано более 2,9 тысячи ДТП, где водители выезжали на встречную полосу там, где это прямо запрещено, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Сплошная линия наносится не случайно: за ней могут скрываться опасный поворот, подъём, перекрёсток или пешеходный переход. Подробно такие ситуации разбираются в материалах о том, когда обгон запрещён знаком, но всё равно остаётся соблазн рискнуть.

Навыки, ответственность и помощь техники

Обгон требует хладнокровия и точного расчёта. Важно заранее понимать, получится ли завершить манёвр в разрешённой зоне и безопасно вернуться в поток. Возвращаться в свою полосу стоит с запасом не менее двух-трёх корпусов автомобиля. Резкие действия и попытки "проскочить" чаще всего и приводят к трагедиям.

Современные автомобили постепенно компенсируют человеческий фактор. Ассистенты удержания в полосе, системы контроля слепых зон и предупреждения о перестроении помогают избежать ошибки, если водитель отвлёкся или неверно оценил ситуацию. Однако даже самые продвинутые технологии не отменяют необходимости внимательного взгляда в зеркала и трезвой оценки дорожной обстановки.

Выезд на встречную полосу в запрещённом месте грозит не только аварией, но и серьёзным наказанием. Даже без ДТП водитель рискует получить штраф в 7,5 тысячи рублей или лишиться прав на срок от четырёх до шести месяцев. В итоге именно личная ответственность и понимание рисков остаются главным условием безопасности на зимней дороге.