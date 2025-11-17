82 тысячи квадратных метров надежды: российский регион запускает строительство онкоцентра полного цикла

Строительство нового онкоцентра в Нижнем Новгороде выходит на этап практической реализации — регион объявил масштабный конкурс на возведение современного медучреждения. Проект станет одним из ключевых элементов развития областной онкологической службы и частью концепции "Города здоровья".

Причины запуска проекта и объём инвестиций

По данным сопроводительной документации, действующий диспансер уже не справляется с нагрузкой из-за разрозненности подразделений и нехватки площадей.

"Основаниями для организации создания областного онкологического центра служат сложные условия функционирования онкологической службы региона, вызванные вынужденным территориальным разделением структурных подразделений и дефицитом площадей существующего онкологического диспансера", — отмечается в сопроводительной документации.

На строительство планируется направить 14,35 млрд рублей. Определение подрядчика проводится на портале госзакупок через аукцион, организованный Центром размещения заказов Нижегородской области. Участнику предстоит выполнить проектирование, провести изыскания и возвести сам комплекс. Завершением контракта станет поставка полного набора медицинского оборудования, необходимого для начала работы учреждения.

Параметры будущего центра

Согласно проекту, строительство начнётся в 2028 году, а сдача объекта запланирована на 2031 год. Площадь медучреждения составит 82 тысячи квадратных метров, что позволит объединить весь спектр онкологической помощи в одном месте.

Онкоцентр будет представлять собой комплекс полного цикла: стационар, операционные блоки, отделения по всем направлениям онкологии и диагностический кластер. В структуру войдут 24 операционные, включая гибридную и роботизированную, а также лабораторный корпус, службы лучевой диагностики и специализированные кабинеты для комплексного обследования пациентов. Такой подход позволит обеспечить преемственность — от первичной диагностики до реабилитации после хирургического вмешательства.

Инфраструктура и место в региональной системе здравоохранения

Проект предполагает создание поликлинических подразделений, реанимационных блоков и отделения медицинской реанимации. Это расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи и снимет нагрузку с действующих учреждений. Развитие инфраструктуры становится важной частью модернизации всей онкологической службы, поскольку позволяет объединить диагностику, лечение и поддерживающую терапию в одном пространстве.

Финансирование распределят между уровнями власти: 10,3 млрд рублей выделит федеральный центр, а остальная сумма поступит из областного бюджета. Новый онкоцентр станет важным элементом проекта "Город здоровья", инициированного губернатором Глебом Никитиным. План подразумевает объединение больницы им. Семашко и областного онкодиспансера для создания современной медицинской территории, рассчитанной на долгосрочное развитие.