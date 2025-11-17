Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Врач
Врач
© unsplash.com by National Cancer Institute is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Приволжский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 19:51

82 тысячи квадратных метров надежды: российский регион запускает строительство онкоцентра полного цикла

В Нижнем Новгороде объявили конкурс на строительство онкоцентра с 24 операционными

Строительство нового онкоцентра в Нижнем Новгороде выходит на этап практической реализации — регион объявил масштабный конкурс на возведение современного медучреждения. Проект станет одним из ключевых элементов развития областной онкологической службы и частью концепции "Города здоровья".

Причины запуска проекта и объём инвестиций

По данным сопроводительной документации, действующий диспансер уже не справляется с нагрузкой из-за разрозненности подразделений и нехватки площадей.

"Основаниями для организации создания областного онкологического центра служат сложные условия функционирования онкологической службы региона, вызванные вынужденным территориальным разделением структурных подразделений и дефицитом площадей существующего онкологического диспансера", — отмечается в сопроводительной документации.

На строительство планируется направить 14,35 млрд рублей. Определение подрядчика проводится на портале госзакупок через аукцион, организованный Центром размещения заказов Нижегородской области. Участнику предстоит выполнить проектирование, провести изыскания и возвести сам комплекс. Завершением контракта станет поставка полного набора медицинского оборудования, необходимого для начала работы учреждения.

Параметры будущего центра

Согласно проекту, строительство начнётся в 2028 году, а сдача объекта запланирована на 2031 год. Площадь медучреждения составит 82 тысячи квадратных метров, что позволит объединить весь спектр онкологической помощи в одном месте.

Онкоцентр будет представлять собой комплекс полного цикла: стационар, операционные блоки, отделения по всем направлениям онкологии и диагностический кластер. В структуру войдут 24 операционные, включая гибридную и роботизированную, а также лабораторный корпус, службы лучевой диагностики и специализированные кабинеты для комплексного обследования пациентов. Такой подход позволит обеспечить преемственность — от первичной диагностики до реабилитации после хирургического вмешательства.

Инфраструктура и место в региональной системе здравоохранения

Проект предполагает создание поликлинических подразделений, реанимационных блоков и отделения медицинской реанимации. Это расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи и снимет нагрузку с действующих учреждений. Развитие инфраструктуры становится важной частью модернизации всей онкологической службы, поскольку позволяет объединить диагностику, лечение и поддерживающую терапию в одном пространстве.

Финансирование распределят между уровнями власти: 10,3 млрд рублей выделит федеральный центр, а остальная сумма поступит из областного бюджета. Новый онкоцентр станет важным элементом проекта "Город здоровья", инициированного губернатором Глебом Никитиным. План подразумевает объединение больницы им. Семашко и областного онкодиспансера для создания современной медицинской территории, рассчитанной на долгосрочное развитие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пенза заняла 71-е место по уровню зарплат в России — аналитики ria.ru сегодня в 2:26
Меньше двух МРОТ — у каждого второго: почему Пенза застряла в конце зарплатного рейтинга

Пензенская область вновь оказалась среди регионов с самыми низкими зарплатами: более 41% жителей получают менее 45 тысяч рублей в месяц, а высокие доходы — большая редкость.

Читать полностью » Пензенский зоопарк получил 8,7 миллиона рублей на развитие — гордума сегодня в 1:26
Пополнение по расписанию: новые звери и рекордное финансирование делают зоопарк магнитом для гостей

Пензенский зоопарк получит увеличенное финансирование на новых животных и сохранение природы. Уже в этом году коллекция пополнилась зеброй, фенеками и шотландской коровой.

Читать полностью » В Пензе начали работать 106 молодых врачей после целевого обучения — минздрав сегодня в 0:22
Медицина с гарантией: как целевые студенты спасают Пензу от дефицита врачей

В 2025 году в медучреждения Пензенской области пришли работать 106 новых врачей — выпускников целевого набора. Как строится система подготовки и зачем региону целевые договоры?

Читать полностью » В столице Мордовии появится семейное такси для многодетных семей 13.11.2025 в 19:29
Без переплат и неожиданностей: в Саранске запустят семейное такси для родителей с детьми

В Саранске запускают семейное такси — социальный транспорт с фиксированной ценой, удобный для многодетных семей. Первые машины выйдут на линии до конца года.

Читать полностью » В Перми создали цифровую систему для 3D-моделирования искусственных костей 13.11.2025 в 13:30
Медицина будущего: в Перми придумали, как выращивать кости с помощью цифрового конструктора

Учёные в Перми создали «цифровой конструктор» — программу, которая по данным КТ пациента формирует 3D-модель костного имплантата, точно повторяющего естественную структуру кости. Разработка готова к доклиническим испытаниям.

Читать полностью » В Пензенском районе на подворье в Ханеневке обнаружен новый очаг бешенства — Указ губернатора 13.11.2025 в 3:46
Неблагополучная деревня в Пензенском районе: что происходит в Ханеневке из-за бешенства

В Пензенском районе объявлен карантин в связи с очередным очагом бешенства. В деревне Ханеневке введены ограничения на передвижение животных и посещение территории.

Читать полностью » В Кузнецке за 10 месяцев 2025 года родились 501 ребенок — Городская администрация 13.11.2025 в 2:26
Рождаемость в Кузнецке растет: 501 ребенок за 10 месяцев — как изменится статистика к концу года

В Кузнецке за 10 месяцев 2025 года родилось 501 ребенка. В сравнении с прошлым годом, статистика показывает стабильный прирост рождаемости.

Читать полностью » В Пензенской области на Соборной площади установят новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей 13.11.2025 в 1:16
Новогодняя елка за 130 000 рублей: кто заплатит за праздничное дерево в центре города

В этом году на Соборной площади установят живую новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей. Какой опыт был в прошлые годы, и что думают горожане о срубленных деревьях?

Читать полностью »

Новости
Еда
Гребешок создаёт основу вкуса в фруктовом тартаре — кулинарные эксперты
Садоводство
Осенняя обработка смородины снижает риск болезней — агроном Алексей Иванов
Еда
Крабовые палочки создают нежную текстуру в салате — технологи питания
Наука
Браслет из Эль-Аргара показывает использование литья по восковой модели — археолог Бутуай
Туризм
Байкал привлекает обеспеченных китайских туристов с высоким доходом — Анатолий Казакевич
Садоводство
Маргаритки восстанавливают силу после обрезки перед зимой
Туризм
Зимой температура в Бахрейне держится на уровне +25 градусов — АТОР
Дом
Избыток искусственной зелени делает интерьер неестественным — дизайнер Терри Брайен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet