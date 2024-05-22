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Хирург Братик: все онкобольные получают удовлетворительное лечение
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 20:29

Хирург Братик: все онкобольные получают удовлетворительное лечение

Западные препараты "Абраксан" и "Пикрэй"для лечения рака груди исключили из ОМС, так как они стали нецелесообразны, рассказал NewsInfo. Ru хирург-онколог, доктор медицинских наук Александр Братик.

"Сейчас многие заболевания онкологического характера лечатся по протоколам. Эти протоколы установлены, они достаточно чётко выполняются и дают хороший результат. В результате этого многие аналоги, которые раньше были не очень приемлемы, исключили", — объяснил он.

Врач отметил, что все нозологические группы пациентов с онкозаболеваниями получают удовлетворительное лечение, включая химиотерапию и гормонотерапию.

"Всё, что необходимо для лечения онкобольных разных нозологий, решено с помощью протоколов, и под эти протоколы покупаются препараты. А в случае, когда препараты не являются целесообразными для протоколов Минздрава, они не будут бесплатными для пациентов", — подчеркнул Братик.

По словам врача, перед началом применения того или иного лекарства проводятся рандомизированные исследования: берутся одинаковые группы пациентов по возрасту и по форме заболевания, которые лечат по-разному. После этого оценивается результат: есть ли развитие метастазов или рецидивы, добавил он.

Братик отметил, что есть пациенты, которые доверяют тем или иным лекарствам, основываясь не на исследованиях, а на собственных привычках.

"Люди любят привыкать к каким-то препаратам, даже если они уже являются
нецелесообразными и не так эффективны, как, например, новые", — пояснил специалист.

Ранее выяснилось, что закупки американского "Абраксана" и швейцарского "Пикрэя", применяемых для лечения рака молочной железы и некоторых других видов онкологии по ОМС, были прекращены в 2024 году. В связи с этим пациенты из регионов начали жаловаться, что схемы лечения в медучреждениях изменились, и западные лекарства больше не выдают. При этом "Абраксан" и "Пикрэй" можно купить в аптеках.

Фото: Freepik.

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