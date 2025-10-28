Она первой рискнула доверить иммунитету собственное спасение: в Британии пациентке с рассеянным склерозом сделали революционное лечение

Совсем недавно в Великобритании произошло событие, способное стать поворотным моментом в лечении аутоиммунных заболеваний. Впервые в истории пациентке с рассеянным склерозом была проведена CAR-T клеточная терапия — метод, до этого применявшийся исключительно при онкологических патологиях. Эксперимент стал частью клинического исследования, проведённого в Университетском колледже Лондона (UCLH).

37-летняя Эмма Хендерс из графства Хартфордшир стала первой пациенткой, согласившейся на участие в этой процедуре. Женщина, много лет живущая с рассеянным склерозом, выразила надежду, что новое лечение поможет остановить прогрессирование болезни и предотвратить новые обострения. Для неё - это не просто эксперимент, а шанс вернуть контроль над собственной жизнью.

Рассеянный склероз — хроническое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует миелин, защитную оболочку нервных волокон. Это приводит к сбоям в передаче нервных импульсов, вызывая проблемы со зрением, движениями, памятью и мышлением. До сих пор медицина предлагала лишь способы замедлить процесс, но не устранить его первопричину.

Что такое CAR-T терапия и почему это важно

CAR-T — это персонализированная клеточная терапия, где собственные Т-клетки пациента модифицируются в лаборатории, чтобы они научились распознавать и уничтожать определённые типы клеток. В случае рассеянного склероза мишенью становятся В-клетки, участвующие в разрушении миелина. Метод ранее применялся при лечении лейкозов и лимфом и показал впечатляющие результаты.

"Терапия CAR-T представляет собой важный шаг вперёд в борьбе с аутоиммунными заболеваниями, и это испытание сыграет решающую роль в понимании потенциала и безопасности использования CAR-T при рассеянном склерозе", — отметила исследователь Института рака UCL и гематолог-консультант Клэр Родди.

Пока речь идёт о первом этапе испытаний, который позволит оценить безопасность терапии и реакцию организма. Если всё пройдёт успешно, на следующих фазах будет изучаться её эффективность и длительный эффект. Подобные исследования требуют времени, но они уже открывают новые горизонты для лечения не только рассеянного склероза, но и других аутоиммунных нарушений, таких как системная красная волчанка или миастения.

Сравнение традиционных и новых методов лечения

Подход Принцип действия Результат Риски Иммуномодуляторы Подавляют активность иммунной системы Снижение частоты обострений Побочные эффекты, снижение иммунитета Биологическая терапия Воздействие на отдельные типы клеток Замедление прогрессирования болезни Ограниченный эффект при длительном применении CAR-T терапия Перепрограммирование собственных клеток пациента Возможная ремиссия и регенерация миелина Недостаточная изученность, высокая стоимость

Главное отличие CAR-T подхода — направленность не на подавление, а на "перевоспитание" клеток иммунной системы. Это делает метод потенциально более точным и щадящим.

Советы шаг за шагом

Консультация с неврологом. Перед выбором нового метода лечения важно оценить текущее состояние, стадию болезни и наличие сопутствующих диагнозов. Участие в клинических исследованиях. Пациенты с устойчивыми формами болезни могут подать заявку на участие в пилотных проектах, например, при UCLH или аналогичных центрах. Мониторинг состояния. После введения клеток проводится регулярное наблюдение, чтобы отслеживать возможные побочные эффекты. Поддерживающая терапия. Даже после процедуры важно сохранять здоровый образ жизни, включая физиотерапию и диету. Эмоциональная поддержка. Работа с психологом помогает справиться со стрессом, особенно на этапе ожидания результатов.

Такая стратегия позволяет пациенту не только понимать каждый шаг, но и сохранять чувство контроля в процессе лечения.

Ошибка, последствия, альтернатива

Ошибка: многие пациенты считают, что если лечение не излечивает полностью, то оно бесполезно.

Последствие: человек отказывается от современных терапий, упуская шанс замедлить разрушение нервных волокон.

Альтернатива: комбинировать существующие методы с новыми клиническими подходами, не дожидаясь окончательных результатов исследований.

Ошибка: полагаться исключительно на лекарства, игнорируя образ жизни.

Последствие: стресс и переутомление провоцируют новые обострения.

Альтернатива: добавить йогу, дыхательные практики и регулярные прогулки.

Ошибка: самолечение витаминными комплексами без анализа крови.

Последствие: избыток некоторых микроэлементов может усугубить воспаление.

Альтернатива: принимать добавки только по назначению врача.

А что если CAR-T станет массовым методом?

Если результаты исследований подтвердят эффективность метода, в будущем пациенты смогут получать персонализированные схемы терапии в рамках государственной медицины. Однако главными барьерами остаются высокая стоимость и технологическая сложность.

CAR-T — это не таблетка и не укол. Каждая процедура — индивидуальный продукт, "собранный" из клеток конкретного пациента. Сейчас изготовление одной партии занимает несколько недель, и лаборатории способны обслуживать лишь ограниченное число людей. Но если технология станет доступнее, это может перевернуть подход к лечению множества хронических болезней.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Персонализированный подход, направленный на первопричину болезни Высокая стоимость Возможность длительной ремиссии Недостаточная изученность долгосрочных эффектов Минимальное повреждение здоровых клеток Ограниченное количество центров, проводящих терапию Перспективы для других аутоиммунных заболеваний Риск осложнений при активации иммунной системы

CAR-T уже называют "новым словом" в персонализированной медицине, хотя путь к её повсеместному применению ещё долог.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли пройти CAR-T терапию в России?

Пока нет. Подобные исследования проводят в Великобритании, США и Китае. В России технологии только начинают адаптировать.

Безопасна ли эта процедура?

На первом этапе изучается именно безопасность. Возможные осложнения включают временную слабость или повышение температуры, но тяжёлые побочные эффекты редки.

Сколько может стоить лечение?

По данным открытых источников, стоимость одной процедуры при онкологических диагнозах превышает 350 тысяч долларов. Для аутоиммунных заболеваний цена пока не установлена.

Когда появятся первые результаты?

Исследование UCLH рассчитано на несколько лет, но предварительные данные ожидаются уже в 2026 году.

Мифы и правда

Миф: CAR-T терапия полностью излечивает рассеянный склероз.

Правда: она направлена на достижение ремиссии и предотвращение обострений, но не гарантирует полного излечения.

Миф: клетки пациента могут мутировать после модификации.

Правда: изменения затрагивают лишь Т-клетки, а не геном организма в целом.

Миф: лечение подходит всем больным.

Правда: участие в испытаниях возможно только при определённых формах заболевания и строгом медицинском отборе.

Исторический контекст

CAR-T технология была впервые применена в 2012 году для лечения лейкоза у ребёнка в США. Тогда этот метод спас жизнь пациенту, для которого не существовало альтернатив. С тех пор технология развивалась стремительно: её начали использовать против лимфом и миелом. Теперь же внимание учёных сместилось к аутоиммунным патологиям.

Рассеянный склероз, впервые описанный во Франции в XIX веке, долго считался приговором. Сегодня же пациенты живут десятилетиями, сохраняя активность и возможность работы, а появление клеточных технологий даёт надежду на долгосрочную стабилизацию болезни.

