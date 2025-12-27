Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Динозавр яростно ревет
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 14:59

Он пережил динозавров и океаны времени: в музее представили хищника, которого боялись миллионы лет

В США реконструировали скелет гигантского крокодила длиной 9,5 метра — Nature Communications

В американском штате Джорджия представили одного из самых устрашающих хищников мелового периода, способного доминировать в прибрежных экосистемах. Речь идёт о гигантском крокодиле Deinosuchus schwimmeri, которого учёные нередко называют "убийцей динозавров". Теперь посетители могут увидеть его почти таким, каким он был десятки миллионов лет назад. Об этом сообщает Nature Communications.

Полноразмерный скелет в музее Tellus

Музей Tellus Science Museum объявил о завершении научно обоснованной реконструкции скелета Deinosuchus schwimmeri в натуральную величину. Длина экспоната от кончика морды до хвоста составляет около 9,5 метра, что делает его одним из крупнейших известных крокодилов в истории Земли. Вид был назван в честь палеонтолога Дэвида Швиммера, внёсшего значительный вклад в изучение этого древнего хищника.

По оценкам специалистов, Deinosuchus обитал на востоке Северной Америки в позднем меловом периоде — примерно 83-76 миллионов лет назад. Он занимал верхние уровни пищевой цепи и представлял серьёзную угрозу для любых животных, оказывавшихся в прибрежных водоёмах.

На чём основана реконструкция

Создатели экспозиции подчёркивают, что перед посетителями не художественная фантазия, а результат кропотливой научной работы. Скелет был собран на основе высокоточных 3D-сканирований реальных окаменелостей. Большая часть находок была обнаружена в пределах 65 километров от города Колумбус в штате Джорджия, что позволило сопоставить фрагменты и создать максимально точную модель.

По данным музея, на сегодняшний день Tellus Science Museum остаётся единственным местом в мире, где можно увидеть полноразмерную копию скелета Deinosuchus schwimmeri, собранную с опорой на современные научные представления.

Чем удивляет "убийца динозавров"

Deinosuchus заметно отличался от привычных нам крокодилов. Его массивные челюсти были вооружены тупыми зубами размером с банан, что позволяло дробить панцири крупных морских черепах и справляться даже с костями растительноядных динозавров, таких как гадрозавры. Необычным элементом анатомии считается и вздутый нос с отверстиями на кончике морды — деталь, которая до сих пор вызывает споры среди палеонтологов.

Почему такие экспонаты важны

Полноразмерные реконструкции помогают не только впечатлить посетителей, но и служат инструментом для научных дискуссий. Они позволяют наглядно оценить масштаб древних животных, представить их образ жизни и роль в экосистемах прошлого, а также объединить разрозненные находки в единую картину далёкой эпохи.

