Он парил над древним морем Сирии: учёные нашли следы летающего хищника эпохи динозавров

В сирийской пустыне, недалеко от Пальмиры, археологи сделали открытие, которое буквально переписывает историю мезозойской эпохи. В фосфатных слоях был найден фрагмент кости, принадлежавшей гигантскому птерозавру — существу, размах крыльев которого достигал десяти метров. Это первая подобная находка на территории Сирии, и она стала настоящей сенсацией в мире палеонтологии.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Science of Nature, кость длиной 29 сантиметров оказалась всего на 10% меньше, чем у знаменитого Quetzalcoatlus northropi, крупнейшего птерозавра, известного науке. По словам Фелипе Пинейру, профессора Федерального университета Пампы (Бразилия), этот экземпляр доказывает, что беззубые гиганты — аждархиды — были широко распространены по планете, включая Ближний Восток.

"Даже одна кость способна изменить наше представление о распределении древних видов", — отметил соавтор исследования Фелипе Пинейру.

Необычным оказалось и место обнаружения: морские осадочные породы Пальмириды, что указывает на прибрежный образ жизни этих существ. Обычно остатки аждархид находят далеко от моря, на континентах.

Гигант с крыльями десятиметрового размаха

Фрагмент плечевой кости птерозавра нашли еще в начале 2000-х, но политическая нестабильность в регионе не позволила изучить находку. Только спустя два десятилетия сирийский палеонтолог Вафа Адель Альхалаби вернулась к артефакту и подтвердила его уникальность.

Исследователи выяснили, что образец принадлежал представителю семейства аждархид — летающих рептилий с длинной шеей и массивными крыльями. Эти хищники парили над прибрежными лагунами позднего мелового периода около 70 миллионов лет назад.

Анализ морфологии показал, что найденный птерозавр был не просто большим, а гигантским даже по меркам своей эпохи. Если сравнить его с современными птицами, то его крылья могли бы перекрыть половину футбольного поля.

Найденная кость имеет плотную структуру и гладкую поверхность, что говорит о развитой мускулатуре — важном признаке для создания подъемной силы при полете. Палеонтологи предполагают, что подобные существа могли планировать часами, используя морские ветра, словно живые паруса.

Советы шаг за шагом

Как проходят исследования таких древних находок и что делает их достоверными?

Первичный осмотр. Палеонтолог определяет, не является ли фрагмент современным или подделкой. Химический анализ. Определяют состав минералов и породы, в которой находка была обнаружена. Микроскопическое исследование. На микроскопическом уровне видно структуру кости — она помогает определить вид и возраст. Сравнение с каталогом образцов. Учёные сопоставляют находку с известными экземплярами из музеев и лабораторий. Публикация данных. Результаты проходят рецензирование и только после этого становятся частью научной базы.

Такой подход позволяет избежать ошибок и исключить спекуляции — каждый шаг фиксируется и документируется.

Ошибка, Последствие, Альтернатива

Ошибка: преждевременные выводы на основании неполных данных.

учёные иногда торопятся классифицировать находку, не завершив анализ, что может исказить картину.

Последствие: неверное определение вида или эпохи.

подобная ошибка может привести к неправильным реконструкциям древних экосистем.

Альтернатива: использование междисциплинарного подхода.

современные палеонтологи всё чаще объединяют геохимиков, физиков и биологов, чтобы избежать неточностей.

А что если…

А что если подобные находки скрыты под толщей сирийских песков в ещё большем количестве? Учёные не исключают этого. Пустыни Ближнего Востока до сих пор остаются малоизученными, и каждый новый фрагмент может изменить представления о мезозойской фауне.

Если птерозавры действительно обитали вдоль древних берегов, это может объяснить их широкое распространение и схожие черты с морскими видами.

Может ли Сирия стать новой "Меккой" для палеонтологов, подобно Монтане или Монголии? Потенциал есть, если в стране создадут научно-защитные зоны и музеи, куда смогут приезжать исследователи со всего мира.

Сравнение

Параметр Сирийский птерозавр Quetzalcoatlus northropi Место находки Пальмира, Сирия Техас, США Возраст ~70 млн лет ~68 млн лет Размах крыльев до 10 м до 11 м Среда обитания прибрежные зоны континентальные равнины

Плюсы и минусы

Плюсы находки Минусы находки Расширяет географию птерозавров Фрагментарность образца Подтверждает прибрежную адаптацию Сложность точного датирования Открывает новые исследовательские направления Ограниченный доступ к месту из-за политических рисков

Мифы и правда

Миф: все птерозавры были зубастыми хищниками.

на самом деле многие из них, включая аждархид, не имели зубов и питались мелкой добычей.

Правда: птерозавры не были предками птиц.

несмотря на внешнее сходство, они принадлежат к другой ветви летающих рептилий.

Исторический контекст

В эпоху позднего мела значительная часть Ближнего Востока была покрыта мелководным морем, которое соединяло Африку, Европу и Азию. На его берегах обитали динозавры, крокодилы и ранние млекопитающие.

После катастрофического падения астероида 66 миллионов лет назад экосистема региона изменилась навсегда — летающие ящеры исчезли, оставив лишь редкие следы в камне. Сегодня эти следы позволяют восстановить не только облик древних существ, но и климатические условия планеты.

FAQ

Как определить, что кость принадлежит птерозавру, а не птице?

Структура кости у птерозавров тонкостенная и пористая, но при этом более плотная, чем у птиц. Кроме того, форма сочленений крыльев у них совершенно иная.

Сколько весил найденный птерозавр?

По оценкам, масса его тела могла достигать 200-250 килограммов при размахе крыльев около десяти метров.

Можно ли увидеть эту находку?

Образец сейчас хранится в научном архиве Дамаска, но в будущем планируется его выставка в Национальном музее Сирии.

Три интересных факта