Он молчал, а экран заговорил: как ИИ научился читать тональный язык прямо из мозга

Интерфейсы "мозг-компьютер" (ИМК) уже не фантастика, а реальность, возвращающая возможность общения людям, утратившим речь после инсульта или тяжёлых неврологических заболеваний. Эти системы соединяют нейронные датчики, имплантированные в мозг, с искусственным интеллектом, который декодирует мозговую активность в слова. До недавнего времени подобные разработки касались преимущественно англоязычных пациентов, однако учёные добились прорыва и в области тональных языков — прежде всего китайского.

Преодоление языкового барьера

Мандаринский китайский — тональный язык, где высота и мелодика голоса меняют смысл слова. Например, один и тот же слог может означать совершенно разные вещи в зависимости от интонации. Для интерфейсов "мозг-компьютер" это представляет огромную сложность: необходимо распознавать не только звуки, но и тоны, что требует более точных алгоритмов и большей чувствительности сенсоров.

Разработка ИМК для таких языков заметно отставала, но исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что прогресс наконец достигнут. Команда из Университета Фудань и Шанхайской ключевой лаборатории клинических и трансляционных исследований под руководством Цзиньсона У и Чжитао Чжоу разработала первую эффективную систему декодирования речи на мандаринском.

"Открытие делает интерфейсы "мозг-компьютер” доступными для огромного числа потенциальных пациентов", — отметил специалист по нейролингвистике Мэтью Леонард из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Он подчеркнул, что прорыв был лишь вопросом времени: всё больше данных подтверждает, что мозг обрабатывает тональные и нетональные языки схожим образом, хотя нюансы остаются.

Как ученые обучили ИИ понимать китайские тоны

Работа началась во время операций по удалению опухолей мозга, когда пациентов оставляют в сознании. Это позволило исследователям наблюдать, как речевые центры мозга кодируют слоги разного тона. Полученные данные легли в основу алгоритма, способного отличать тональные колебания в реальном времени.

В новом эксперименте участвовала 43-летняя пациентка с эпилепсией, которой временно имплантировали электроды в участки мозга, отвечающие за речь. На протяжении двух недель женщина произносила набор базовых китайских фонем, а ИИ постепенно обучался расшифровывать паттерны её нейронной активности.

Результат оказался впечатляющим: к декабрю 2024 года система достигла точности около 70%. Пациентка смогла в реальном времени передать на экран компьютера новогодние поздравления, используя только сигналы мозга.

"Было невероятно волнительно видеть, как на мониторе появляются слова прямо во время их произнесения", — признался Цзиньсон У.

Это стало первым подтверждением того, что ИМК способен "понимать" сложные тональные структуры китайской речи, пусть пока и с ограниченной скоростью.

Медленно, но точно

Учёные пока не переходили к декодированию мысленной речи — сигналы от внутреннего проговаривания значительно слабее. В эксперименте испытуемая читала вслух подсказки громко и медленно: примерно 50 иероглифов в минуту, что составляет пятую часть нормальной скорости речи. Тем не менее точность достигла 70%, что для нейротехнологий — выдающийся показатель.

Алгоритм декодирует не только звуки, но и интонационные различия, что делает его применимым к тональным языкам. Модель работает в режиме "онлайн" — преобразует сигналы сразу, а не после записи. Применение метода на здоровых людях помогает собрать чистые данные для будущих клинических систем. Потенциал технологии огромен: она может вернуть голос людям, полностью утратившим речь.

"Существует большая разница между экспериментами со здоровыми людьми и созданием реального медицинского ИМК для пациентов, которые не могут говорить", — отметил исследователь интерфейсов Сергей Стависки из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Он добавил, что даже при этих ограничениях переход к "живому" декодированию речи является несомненным прогрессом.

Что ждёт технологию дальше

Команда У и Чжоу продолжает работу над улучшением точности и скорости расшифровки. В ближайших испытаниях планируется участие пациентов, утративших способность говорить после инсульта или нейродегенеративных заболеваний. Исследователи также намерены создать беспроводную версию устройства, которая упростит использование интерфейса в реальной жизни.

По мере накопления данных алгоритмы машинного обучения становятся всё точнее. Чем больше мозговых паттернов будет обработано, тем быстрее и естественнее ИМК сможет преобразовывать мысли и речь. В перспективе эти технологии могут не только вернуть способность говорить, но и стать инструментом общения без слов — прямым "переводчиком" языка мозга.

Таблица "Результаты эксперимента с китайским ИМК"

Параметр Значение Участник 43-летняя пациентка с эпилепсией Язык Мандаринский китайский Скорость декодирования ~50 иероглифов в минуту Точность распознавания 70% Длительность обучения 2 недели Источник Журнал Science Advances

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничение ИМК англоязычными пользователями.

Последствие: исключение большинства мировых языков, особенно тональных.

Альтернатива: адаптация интерфейсов для разных языковых структур, включая китайский. Ошибка: игнорирование роли интонации в декодировании речи.

Последствие: потеря смысловой точности.

Альтернатива: обучение моделей распознаванию тональных контуров. Ошибка: использование слабых нейросигналов без тренировки пациента.

Последствие: снижение точности расшифровки.

Альтернатива: предварительная тренировка с чётким проговариванием звуков.

Таблица "Плюсы и минусы технологии ИМК для тональных языков"

Плюсы Минусы Возможность вернуть речь пациентам Пока работает медленно Поддержка тональных языков Требуется имплантация электродов Потенциал для глобального использования Ограниченное количество участников испытаний Возможность беспроводной версии в будущем Нужна высокая точность обучения ИИ

Мифы и правда

Миф: интерфейс "мозг-компьютер" может читать мысли.

Правда: он декодирует только активность, связанную с произнесением слов или звуков. Миф: китайский язык слишком сложен для ИИ.

Правда: современные алгоритмы уже успешно различают тоны и интонации. Миф: технология полностью готова к массовому применению.

Правда: пока она проходит стадию клинических испытаний.

