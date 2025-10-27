Он дышит снова: спутники заметили, как вершина вулкана медленно растёт после векового затишья

После более чем семисотлетнего затишья один из самых загадочных вулканов Юго-Восточной Азии вновь подаёт признаки активности. Учёные фиксируют медленный, но устойчивый подъем его вершины, что может свидетельствовать о пробуждении гиганта, дремавшего веками.

Девять сантиметров, которые встревожили вулканологов

Международная команда исследователей зафиксировала, что вершина массивного стратовулкана, расположенного на границе двух стран, поднялась примерно на девять сантиметров за период между июлем прошлого и маем нынешнего года. Эти данные были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Наблюдения основаны на спутниковой интерферометрии — методе, позволяющем отслеживать малейшие смещения земной поверхности. Именно благодаря этим данным стало ясно: гора, высотой 3942 метра, медленно, но уверенно деформируется. Такое поведение указывает на то, что под землёй начинают скапливаться газы и, возможно, расплавленные породы.

"Газовые облака рано или поздно найдут выход — либо через мощный выброс, либо более плавно", — пояснил вулканолог Пабло Гонсалес, один из авторов исследования.

Учёный подчеркнул, что пока угрозы немедленного извержения нет, однако ситуация требует пристального внимания. Он призвал власти усилить мониторинг, чтобы своевременно выявить возможные изменения.

Что показывает сравнение с другими вулканами

Вулкан Последнее извержение Текущая активность Потенциальная опасность Дамаванд (Иран) около 700 лет назад деформация купола, выделение газов умеренная, требует наблюдения Везувий (Италия) 1944 год стабильная, редкие выбросы высокая при возобновлении активности Тейде (Испания) более 1000 лет назад периодические подъемы почвы низкая

Судя по динамике, исследуемый вулкан следует типичному сценарию "просыпающегося гиганта" - подъем купола, утечки газа и выделение серы.

Советы шаг за шагом: как ведётся наблюдение

Сбор спутниковых данных. Используются радары с орбитальных платформ для измерения высоты и деформации. Анализ геотермальных потоков. Изменения температуры указывают на движение магмы. Регистрация газов. Повышение концентрации сероводорода и диоксида серы — ключевой сигнал. Сравнение с историческими данными. Сопоставление с архивными картами помогает понять масштаб изменений. Полевые наблюдения. Местные жители и исследователи фиксируют появление пара, трещин и запаха серы.

"Мы не хотим сеять страх, но обязаны предупредить, что динамика изменилась", — отметил Гонсалес.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: игнорировать ранние признаки активности.

Последствие: отсутствие готовности при внезапном выбросе.

Альтернатива: постоянное наблюдение и расширение сети сейсмодатчиков.

Ошибка: недооценивать паровые выбросы.

Последствие: пропуск критического момента перед извержением.

Альтернатива: фиксировать даже слабые выбросы и запахи серы.

Ошибка: считать вулкан потухшим из-за долгого молчания.

Последствие: внезапное пробуждение может застать население врасплох.

Альтернатива: относить древние вулканы к категории спящих, а не мёртвых.

А что если вулкан действительно просыпается?

Если наблюдаемые процессы подтвердят движение магмы, то в ближайшие десятилетия возможна активизация, напоминающая ранние фазы извержений. Учёные не исключают сценария постепенного высвобождения газов без разрушительных последствий.

А что если вспышка окажется сильной?

В этом случае может произойти выброс пепла и газов, затронувший значительные территории. Однако исследователи подчеркивают, что пока никаких признаков скорого катаклизма нет.

Плюсы и минусы спутникового мониторинга

Плюсы Минусы Позволяет отслеживать труднодоступные объекты Зависимость от погодных условий Даёт точность до миллиметров Не фиксирует химический состав газов Работает в режиме реального времени Требует дорогого оборудования

FAQ

Что означает подъём вулканического купола?

Это может быть признаком накопления магмы или газов, создающих давление под поверхностью.

Есть ли риск извержения в ближайшее время?

На данный момент — нет. Учёные наблюдают постепенные изменения без признаков критической активности.

Можно ли предсказать извержение заранее?

Полностью — нет, но постоянный мониторинг деформаций и газовых выбросов позволяет оценить вероятность.

Мифы и правда

Миф: если вулкан не извергался сотни лет, он потух.

Правда: вулканы способны "спать" тысячелетиями и пробуждаться внезапно.

Миф: запах серы означает неминуемое извержение.

Правда: это один из сигналов активности, но не всегда предвестник катастрофы.

Миф: спутники могут точно предсказать дату извержения.

Правда: они лишь фиксируют изменения, но не указывают момент события.

Исторический контекст

Стратовулканы подобного типа образовались миллионы лет назад на стыке тектонических плит. Их активность циклична: периоды затишья сменяются вспышками, которые могут быть разрушительными. За последние 1000 лет в регионе происходили десятки извержений, но данный вулкан оставался "тихим".

Теперь, спустя века, он напоминает о себе. Учёные из Великобритании, Испании и Ирана объединяют усилия, чтобы наблюдать за процессом в режиме реального времени. Это первый случай, когда геодезические спутниковые данные позволяют настолько точно зафиксировать "дыхание" вулкана в пустынной и труднодоступной местности.

Три интересных факта