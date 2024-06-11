В Омской области два несовершеннолетних парня испортили памятник воинам Великой Отечественной войны, изрисовав его надписями. О произошедшем стало известно РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.
Памятник расположен в селе Медвежье, находящемся в составе Кульджугутского сельсовета Исилькульского района Омского округа Сибирского края. Подростки начали портить его с помощью красок. На памятнике они писали бранные слова и неприличные выражения.
Правонарушителями оказались два товарища. Молодым парням ещё не исполнилось и 18 лет. Правоохранительные органы нашли их за один день. Как позже оказалось, они наносили нецензурные выражения, используя аэрозольные лакокрасочные материалы. По словам нарушителей, краска у них осталась неизрасходованная после починки байка.
Молодые люди попытались объяснить свой поступок тем, что изначально просто сделали это ради забавы. Впоследствии один из правонарушителей старался убрать бранные слова, нарисованные аэрозольными лакокрасочными материалами. Однако все попытки оказались тщетными. Окончательная побудительная причина порчи памятника остаётся неизвестной, но правоохранительные органы выясняют это в данный момент. Несовершеннолетние друзья теперь могут понести юридическую ответственность за своё деяние, а точнее, получить срок в тюрьме сроком в пять лет.
Фото: Flickr / Oregon Department of Transportation (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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