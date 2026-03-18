Рельсы в спячке: судьба трамвайного полотна на омском мосту после долгих споров определена

Мэрия Омска при ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра консервирует трамвайное полотно вместо демонтажа. Возможность запуска трамваев на Левобережье остается открытой. Об этом заявили на заседании комитета Омского горсовета по архитектуре и градостроительству.

Депутат Алексей Половников напомнил о планах консервации рельсов для будущего использования. Директор департамента строительства Александр Маер подтвердил, что полотно сохраняют. Трамвайное сообщение с Левым берегом прервано с 2007 года.

Ситуация на мосту

Ремонт моста у Телецентра идет полным ходом, но трамвайные рельсы трогать не стали. Полотно просто консервируют, чтобы оно выдержало время и нагрузки. Это позволяет сохранить инфраструктуру без лишних затрат на восстановление потом. В Омске такие решения на дорогах встречаются часто, особенно весной.

Депутат Половников прямо спросил, вынесут ли рельсы или оставят. Представители мэрии ответили четко: консервация, никаких разборок. Такой подход учитывает прошлые обещания с комитетов. Трамвай мог бы разгрузить благоустройство Левобережья от пробок.

"Консервация рельсов на мосту — шаг к устойчивому развитию городской инфраструктуры. Трамвай усиливает связность территорий, снижает зависимость от личного автотранспорта. В Омске Левобережье нуждается в надежном сообщении, особенно с ростом населения. Нужно изучить пассажиропоток и нагрузку на конструкцию перед запуском. Это вписывается в общую стратегию транспортных коридоров." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Эксперт по региональному развитию Дмитрий Корнилов подчеркивает роль мостов в связности районов. Сохранение полотна открывает двери для инвестиций в транспорт.

Обсуждение в горсовете

На комитете по архитектуре и градостроительству тема всплыла не случайно. Половников сослался на предыдущие встречи, где обещали не трогать рельсы. Маер из департамента строительства все подтвердил устно. Депутаты отметили, что это сохраняет опции для города.

Событие Дата/Детали Прекращение трамвая на Левобережье 2007 год Ремонт моста у Телецентра Консервация полотна Заседание комитета Текущее, подтверждение мэрии

Мэрия не закрывает дверь для трамвая окончательно. В Омской области подобные ограничения на инфраструктуру вводят редко. Обсуждение прошло без споров, с акцентом на практичность.

Шансы на возрождение трамвая

Омские трамваи сейчас не в пиковой форме, но мост дает надежду. Консервация рельсов упрощает любой запуск в будущем. Город может вернуться к маршрутам, если пассажиропоток вырастет. Левобережье ждет удобного транспорта помимо автобусов.

Нагрузка на мост после ремонта.

Состояние трамвайного парка.

Финансирование маршрута.

Жители Омской области привыкли к изменениям в транспорте. Мэрия держит вариант открытым. Время покажет, запустят ли составы снова.