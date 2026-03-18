Рельсы в спячке: судьба трамвайного полотна на омском мосту после долгих споров определена
Мэрия Омска при ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра консервирует трамвайное полотно вместо демонтажа. Возможность запуска трамваев на Левобережье остается открытой. Об этом заявили на заседании комитета Омского горсовета по архитектуре и градостроительству.
Депутат Алексей Половников напомнил о планах консервации рельсов для будущего использования. Директор департамента строительства Александр Маер подтвердил, что полотно сохраняют. Трамвайное сообщение с Левым берегом прервано с 2007 года.
Ситуация на мосту
Ремонт моста у Телецентра идет полным ходом, но трамвайные рельсы трогать не стали. Полотно просто консервируют, чтобы оно выдержало время и нагрузки. Это позволяет сохранить инфраструктуру без лишних затрат на восстановление потом. В Омске такие решения на дорогах встречаются часто, особенно весной.
Депутат Половников прямо спросил, вынесут ли рельсы или оставят. Представители мэрии ответили четко: консервация, никаких разборок. Такой подход учитывает прошлые обещания с комитетов. Трамвай мог бы разгрузить благоустройство Левобережья от пробок.
"Консервация рельсов на мосту — шаг к устойчивому развитию городской инфраструктуры. Трамвай усиливает связность территорий, снижает зависимость от личного автотранспорта. В Омске Левобережье нуждается в надежном сообщении, особенно с ростом населения. Нужно изучить пассажиропоток и нагрузку на конструкцию перед запуском. Это вписывается в общую стратегию транспортных коридоров."
Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Эксперт по региональному развитию Дмитрий Корнилов подчеркивает роль мостов в связности районов. Сохранение полотна открывает двери для инвестиций в транспорт.
Обсуждение в горсовете
На комитете по архитектуре и градостроительству тема всплыла не случайно. Половников сослался на предыдущие встречи, где обещали не трогать рельсы. Маер из департамента строительства все подтвердил устно. Депутаты отметили, что это сохраняет опции для города.
|Событие
|Дата/Детали
|Прекращение трамвая на Левобережье
|2007 год
|Ремонт моста у Телецентра
|Консервация полотна
|Заседание комитета
|Текущее, подтверждение мэрии
Мэрия не закрывает дверь для трамвая окончательно. В Омской области подобные ограничения на инфраструктуру вводят редко. Обсуждение прошло без споров, с акцентом на практичность.
Андрей Власов отмечает: городская среда Омска выиграет от трамвая, но нужны расчеты по безопасности и экологии.
Шансы на возрождение трамвая
Омские трамваи сейчас не в пиковой форме, но мост дает надежду. Консервация рельсов упрощает любой запуск в будущем. Город может вернуться к маршрутам, если пассажиропоток вырастет. Левобережье ждет удобного транспорта помимо автобусов.
- Нагрузка на мост после ремонта.
- Состояние трамвайного парка.
- Финансирование маршрута.
Жители Омской области привыкли к изменениям в транспорте. Мэрия держит вариант открытым. Время покажет, запустят ли составы снова.
Читайте также:
