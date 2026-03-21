Сцена из спектакля Театра на Трубной Дон Жуан
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:15

Сцена срывает маски: в Омске открыли масштабный проект о тайнах закулисной жизни артистов

В Омске состоялось торжественное открытие всероссийского фестиваля "Его величество Театр", приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей. Масштабный проект, организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, собрал на сценах города коллективы со всей страны. Главной темой программы стали спектакли об актёрских судьбах и внутренней жизни театрального искусства. Мероприятия продлятся в преддверии Всемирного дня театра, который ежегодно отмечается 27 марта.

Культурная доминанта региона

Омск в эти дни подтверждает статус одного из главных культурных центров России. Министр культуры Омской области Юрий Трофимов, выступая на открытии пресс-конференции, подчеркнул значимость события для всего региона. Город готов стать масштабной площадкой для обмена опытом между профессиональными театральными коллективами из разных уголков страны.

Автором идеи проведения фестиваля выступил художественный руководитель театра "Галёрка" Владимир Витько. Он отметил, что концепция проекта родилась из желания глубже раскрыть тайны актёрской профессии. Подбор репертуара основан на произведениях, где главный герой — сам театр, а основное действие разворачивается вокруг творческих личностей.

"Культурная инфраструктура наших регионов сегодня требует постоянного обновления формата взаимодействия со зрителем. Проекты такого уровня позволяют не просто показать качественные постановки, но и выстроить горизонтальные связи между театрами глубинки и столицы. Когда профессиональное сообщество собирается вместе, это даёт мощный импульс для развития творческого потенциала всей территории. Омск в этом плане выступает показательным примером системной работы с искусством".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Финансовую поддержку проекту оказал Президентский фонд культурных инициатив. Несмотря на то, что фактически выделенная сумма составила 44 миллиона рублей вместо запрашиваемых 54, это позволило пригласить ведущие коллективы и обеспечить высокий уровень проведения мероприятий.

Звёздный состав и творческое наследие

Честь открыть фестиваль на сцене Музыкального театра выпала артистам Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Зрители увидели уникальный альманах "Истории", в котором задействованы народный артист России Игорь Костолевский и другие ведущие актёры. Постановка изначально создавалась как юбилейный подарок к столетию театра, но неожиданно для самих создателей стала долгожителем репертуара.

Режиссёр Егор Перегудов поделился, что секрет успеха спектакля заключается в живом отклике публики. По его словам, именно зрители продлили жизнь этой постановке, сделав её важной частью гастрольных маршрутов. Омск оказался самой отдалённой точкой на карте этого творческого турне.

Напутствие участникам фестиваля передал художественный руководитель государственного Театра Наций Владимир Машков. Он подчеркнул важность сохранения традиций русского психологического театра. По его мнению, современное искусство должно опираться на глубокие потребности человека, что и является основной задачей подобных форумов.

Виртуальная реальность в искусстве

Технологическим прорывом фестивальной программы станет участие Норильского Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского. Коллектив представил VR-постановку "Быть Смоктуновским", приуроченную к вековому юбилею великого актёра. Зрители смогут переместиться в виртуальное пространство, исследуя коридоры театров и улицы северного города.

Логистика проекта поражает воображение: из Норильска в Омск доставили не только сложное оборудование для трансляции виртуальной реальности, но и 50 специализированных кресел для публики. Владимир Витько признал, что подобные технические решения требуют серьёзных вложений, однако результат оправдывает все затраты и усилия команды.

Представители экспертного сообщества отмечают, что успех фестиваля закономерен для Омска. По мнению главного редактора журнала "Театрал" Валерия Якова, в регионе созданы комфортные условия для развития театральной среды. Такая синергия власти и деятелей искусства является фундаментом для появления оригинальных спектаклей, работающих на стыке технологий и классической драматургии.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

