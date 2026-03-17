© commons.wikimedia.org by Natyss med is licensed under Public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:47

Город уходит под воду: жительница призвала омского губернатора к ответу за коллапс на дорогах

В Омске улицы заполнились водой и грязью из-за интенсивного таяния снега весной. Местная жительница обратилась к губернатору Виталию Хоценко, требуя разобраться с ямами, лужами и месивом на дорогах. Она подчеркнула, что статус культурной столицы требует чистоты, а не только событий. Администрация города перешла на круглосуточный режим: чистят дождеприемники и вывозят снег. Полное обследование полотен для ремонта ям назначено после спада воды, работы стартуют летом.

Жалоба горожанки

Омичка записала видеообращение к губернатору Виталию Хоценко. Она показывает лужи, грязь и выбоины повсюду на улицах. "Посмотрите, что творится в городе! Город утопает в воде, грязь, ямы. Обратите внимание!", — возмущается женщина. Такие жалобы звучат не впервые весной, когда снег превращается в поток.

Видео быстро разошлось в сети. Горожане поддерживают омичку, делятся своими фото месива под колёсами. Давление на власти растёт с каждым днём распутицы.

Почему так происходит

Весна принесла тёплую погоду, и снег тает быстрее, чем уходит вода. Почва пропитана влагой после зимы, ливневки не справляются с объёмом. Автомобили и пешеходы мешают стоку, грязь разлетается дальше.

Вода скапливается в низинах, где асфальт треснул за зиму. Ямы вскрываются именно сейчас, под слоем талого снега.

"Весенняя распутица — типичная беда для сибирских городов с суровой зимой. Снег накапливает соли и мусор, таяние даёт всплеск загрязнений. Муниципалитетам приходится балансировать: чистить ливнёвку, не усугубляя заторы. Полный порядок вернётся через неделю-две, если погода не подведёт. Главное — не игнорировать сигналы жителей."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Антропологи отмечают: люди в городах ожидают идеальной среды, но природа диктует ритм. Омск не исключение, грязь — часть цикла таяния в континентальном климате.

Что делают власти

Дорожные службы включили круглосуточный график. Они прочищают дождеприёмные колодцы и вывозят снежные кучи с улиц. Основные усилия — на проблемных зонах, где вода стоит неделями.

Администрация дала телефоны для жалоб: 78-78-78 для единой диспетчерской и 31-74-82 для управления дорогами. Звони, если лужа мешает движению. Операторы фиксируют и реагируют оперативно.

Ямы ждёт осмотр после полного стока воды. Результаты лягут в план летнего ремонта. Пока терпение: асфальт не держит без сухой базы.

Чиновники просят понимания: природа сильнее техники. Вода уйдёт, как только почва подсохнет. Город вернётся к норме к середине весны.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

