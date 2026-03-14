В Омской области с 13 марта 2026 года ввели карантинные ограничения из-за выявленных случаев бешенства. Указ затронул территории населенных пунктов Горячий Ключ, Роза Долина и Марьяновка. Ограничительный режим будет действовать в течение двух месяцев, до 12 мая 2026 года. Меры направлены на локализацию очагов инфекции и предотвращение дальнейшего распространения вируса среди поголовья и диких животных.

Ограничения и правила карантина

Ветеринарными службами установлен строгий перечень запретов, действующих на пораженных территориях. В список запрещенных видов деятельности попали любые сельскохозяйственные ярмарки, вывоз животных за пределы зон карантина и отлов диких зверей. Также медицинский регламент исключает возможность проведения лечения животных, которые потенциально восприимчивы к данному заболеванию.

Допуск на площадки, признанные зоной карантина, строго ограничен. Попасть в очаги заражения могут только профильные специалисты ветеринарных ведомств, которые занимаются купированием угрозы. Такие меры призваны минимизировать контакты с зараженными особями и снизить риск передачи инфекции человеку и другим домашним питомцам.

"При введении карантинных мер критически важно соблюдать четкий протокол изоляции, чтобы не допустить выхода инфекции за пределы границ очага. Муниципальные службы обязаны организовать работу так, чтобы требования ветеринарного контроля исполнялись неукоснительно, невзирая на временные неудобства. Оперативное купирование рисков позволяет предотвратить массовый падеж скота и защитить население от опасного заболевания. Успех мероприятий зависит от слаженных действий всех ответственных ведомств на местах" Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Региональная ситуация и проверки

Ситуация в Омской области развивается на фоне аналогичных проблем в соседних регионах. Ранее животноводы Поволжья сообщали об уничтожении значительного количества крупного рогатого скота, что объяснялось необходимостью борьбы с пастереллезом. Данная практика вызвала вопросы у правоохранительных органов, и Следственный комитет начал проверку деятельности региональных представителей профильного министерства.

Сложная ситуация наблюдается и в Новосибирской области. В селе Чернокурья возникла необходимость изъятия трехсот голов скота из-за сочетания вспышек бешенства и пастереллеза. Владельцы хозяйств высказываются против подобных экстренных методов, так как реализация государственного плана по утилизации животных лишает их единственного источника заработка и средств к существованию.