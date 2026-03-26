© flickr. com by michael clarke stuff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 12:22

Секреты роста: как пищевая промышленность Омска стала основным стержнем региональной экономики

Омскстат опубликовал данные по промышленному производству в Омской области по итогам января и февраля 2026 года. Общий индекс выпуска продукции в регионе за этот период показал незначительное снижение на 0,6% относительно показателей прошлого года. При этом в ряде ключевых секторов экономики зафиксирован заметный рост объемов выработки, в то время как другие направления продемонстрировали спад. Наибольшая динамика наблюдается в сегменте переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой индустрии.

Пищевая промышленность на подъеме

Основным драйвером региональной экономики в начале текущего года стала пищевая отрасль. Общий выпуск продуктов питания увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производители демонстрируют рекордные показатели в переработке сырья, что полностью закрывает потребности местных торговых сетей.

Лидером роста стало производство растительного масла — выпуск увеличился на 34,3%. Также существенно выросли объемы выработки сыров, которые прибавили 23,5%, и мяса птицы с субпродуктами, где зафиксирован рост на 16%.

Положительная динамика коснулась и молочной продукции. Производство творога выросло на 8,4%, молока — на 7,1%, а сливок — на 5,8%. Выпуск макаронных изделий и мясных полуфабрикатов также увеличился на 3,3% и 5,6% соответственно.

Рост в смежных отраслях и добыче

Положительные сдвиги заметны в добывающей промышленности и энергетическом комплексе. Показатели добычи полезных ископаемых взлетели на 32,7%, а в сфере энергоснабжения, газа и тепла зафиксирован прирост на 11,7%.

"Диверсификация производства позволяет региону сохранять стабильность даже при наличии спада в отдельных высокотехнологичных сегментах. Пищевая промышленность традиционно выступает опорой для экономики, обеспечивая продовольственную безопасность и экспортный потенциал. Наблюдаемые показатели в энергетике и перерабатывающем секторе подтверждают правильность выбранного вектора развития инфраструктуры. Важно поддерживать этот темп, чтобы компенсировать снижение спроса на продукцию других направлений"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Также устойчиво развивается химическая промышленность и выпуск медикаментов. Стабильные объемы производства сохраняют предприятия по созданию электрического оборудования, готовых металлических изделий, а также сервисы по ремонту и монтажу промышленной техники.

Спад в производстве электроники и металлургии

Несмотря на общие успехи, обрабатывающий сектор в целом показал снижение на 1,3%. Более ощутимым стал спад в сфере водоснабжения и водоотведения, где показатели сократились на 2%.

Наиболее чувствительным оказалось падение выпуска электронных и оптических изделий, компьютеров и специальной техники. Эти направления напрямую зависят от поставок комплектующих и глобальной конъюнктуры рынка, что отразилось на итоговых цифрах омских предприятий.

В список отраслей с отрицательной динамикой также попали производство напитков, транспортных средств и металлургическая продукция. Статистика подтверждает, что спрос в этих категориях на текущий момент остается неравномерным, что требует поиска новых логистических и производственных решений.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

