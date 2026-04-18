Разгонная динамика или полный привод: экспертный взгляд на обновленную линейку Omoda

Весенние обновления в линейках кроссоверов часто напоминают игру в конструктор, где производитель пытается балансировать между спросом и складскими остатками. Когда в марте на российском рынке появилась обновленная Omoda C5, внимание аудитории было приковано к переднеприводным версиям, но в автосалонах уже ощущался запрос на нечто более серьезное. Впрочем, реальность диктует свои условия: иногда погоня за проходимостью оборачивается компромиссами в динамике, которые чувствуешь буквально кончиками пальцев при каждом нажатии на педаль газа. Весенний период в очередной раз перекроил прайс-листы, заставляя покупателей внимательнее изучать технические спецификации, прежде чем подписывать договор купли-продажи.

"При смене трансмиссии на более сложную многодисковую муфту инженеры вынуждены пересматривать всю компоновку днища, что часто приводит к потере заветных миллиметров клиренса. Для кроссовера, претендующего на универсальность, снижение просвета даже на один сантиметр критично в зимний период. Важно понимать, что полный привод здесь создан для уверенного старта на светофоре или заснеженном дворе, а не для покорения серьезного бездорожья. Владельцам стоит учитывать, что ресурс агрегатов теперь напрямую зависит от стиля управления". Инженер-машиностроитель Александр Михайлов

Технические метаморфозы полноприводной версии

Переход на полный привод в случае с Omoda C5 оказался процессом комплексной перенастройки всей силовой установки. Ранее полноприводные модификации опирались на 1,6-литровый агрегат, однако теперь бренд унифицировал моторную гамму: под капотом поселился 1,5-литровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил. Это решение выглядит неоднозначно, особенно если сравнивать его с тем, как автопроизводители возвращаются к проверенным техническим связкам в других сегментах рынка.

Вместе с новым мотором изменилась и трансмиссия. На смену шестиступенчатому роботу пришла семидиапазонная система, что должно было улучшить плавность хода. В техническом плане любой ремонт трансмиссии в современных условиях становится делом затратным, поэтому выбор коробки передач — один из ключевых факторов долгосрочной эксплуатации автомобиля.

Компромиссы в динамике и геометрии

Любые технические усовершенствования имеют обратную сторону, и в данном случае это отразилось на времени разгона. Если раньше кроссовер достигал первой сотни за 9,9 секунды, то теперь этот показатель увеличился до 11,5 секунд. Для тех, кто привык к резким маневрам в городском потоке, такая разница может оказаться существенной. Испытать подобные нюансы на себе — привычное дело, ведь биохимические процессы и работа сложных систем автомобиля одинаково чувствительны к изменениям параметров эксплуатации.

Второй важный аспект — потеря 10 миллиметров дорожного просвета, который сократился до 180 миллиметров. В условиях российской зимы, когда колея во дворах становится непредсказуемой, каждый миллиметр имеет значение. Инспектор на дороге вряд ли обратит внимание на высоту днища, но в глубоком сугробе эта разница может стать решающей при ежедневных поездках на работу.

Пересмотр финансовой стратегии

Экономическая сторона обновления демонстрирует уверенный рост цен, что стало отражением общей ситуации на рынке. Флагманская версия "Стиль" в полноприводном исполнении теперь оценивается в 2 849 000 рублей, что делает ее наиболее дорогим предложением в текущей продуктовой линейке Omoda. За удовольствие иметь все ведущие колеса и новую коробку передач покупателю придется доплатить 150 000 рублей по сравнению с переднеприводным аналогом.

Подорожание коснулось не только полноприводных модификаций, но и привычных вариантов с одной ведущей осью. Комплектации среднего и топ-уровней прибавили по 50 000 рублей, достигнув отметок в 2 549 000 и 2 699 000 рублей соответственно. Стоимость базовой версии осталась стабильной — 2 349 000 рублей.

"При выборе новой версии авто всегда возникает вопрос целесообразности переплаты за трансмиссионные инновации. Если вы живете в мегаполисе и редко выезжаете на пересеченную местность, переднего привода с хорошим комплектом зимней резины вполне достаточно для повседневных задач. Полноприводная модификация требует более внимательного подхода к обслуживанию узлов, иначе экономия на профилактических осмотрах выйдет боком. Перед заключением сделки обязательно проведите пробную поездку, чтобы оценить реальный отклик педали газа с новой коробкой". Инженер-эксперт Николай Тихонов

FAQ

Стоит ли переплачивать за полный привод?

Выбор оправдан, если вы часто сталкиваетесь с неочищенными дорогами, однако помните о снижении динамики и клиренса.

Каков реальный расход топлива у новой версии?

Данные показатели зависят от условий эксплуатации, но наличие полного привода и семидиапазонного робота обычно подразумевает чуть более высокие энергозатраты по сравнению с 2WD.

