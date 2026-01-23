Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Доктор держит таблетку
Доктор держит таблетку
Александр Соколов Опубликована сегодня в 9:01

Секрет молодости оказался скользким: жир, который должен был омолодить всех, сработал выборочно

Высокий уровень омега 3 в крови связан с более долгой жизнью — UK Biobank

История омега-жирных кислот началась с громкого научного открытия, которое на десятилетия определило взгляды на питание и здоровье. Рыба, морепродукты и пищевые добавки долгое время считались почти универсальным средством для защиты сердца и замедления возрастных изменений. Однако современные исследования показывают, что всё гораздо сложнее и интереснее, чем казалось раньше. Об этом сообщает издание Science Focus.

От арктических экспедиций к массовым добавкам

В 1970 году датские исследователи Ханс Олаф Банг и Йорн Дайерберг отправились в отдалённые поселения инуитов на северо-западе Гренландии. Их интересовал феноменально низкий, по тем данным, уровень сердечно-сосудистых заболеваний среди местных жителей. Учёные собрали образцы крови и рациона у 140 человек и связали состояние их здоровья с высоким потреблением омега-3 жирных кислот из морепродуктов. Этот вывод стал отправной точкой для десятилетий исследований и бурного роста рынка рыбьего жира.

Позднее выяснилось, что статистика, на которую опирались первые работы, была неточной. Более свежие данные показали: уровень сердечных заболеваний у гренландских инуитов, вероятно, не отличался принципиально от показателей в Дании. Тем не менее интерес к омега-жирам не исчез. Научное сообщество продолжило изучать их влияние — уже не только на сердце, но и на старение, иммунитет и обмен веществ.

Как устроены омега-жирные кислоты

Жиры долгое время имели репутацию вредного элемента питания, но на самом деле они жизненно необходимы. Они формируют мембраны клеток, служат источником энергии и участвуют в передаче сигналов между системами организма. Основой жиров являются жирные кислоты, которые делятся на насыщенные и ненасыщенные.

Профессор Элис Лихтенштейн, руководитель направления по питанию и сердечно-сосудистым заболеваниям Университета Тафтса, подчёркивает, что эти термины прежде всего описывают химическую структуру молекул.

"Это значит, что в насыщенных жирных кислотах все атомы углерода соединены друг с другом по прямой линии", — объясняет профессор Элис Лихтенштейн.

"В ненасыщенных жирных кислотах между некоторыми из них есть двойная связь. А там, где есть двойная связь, есть и угол — как колено, которое не выпрямляется", — добавляет она.

Именно эти "изгибы" делают омега-жиры жидкими и определяют их биологическую активность. В омега-3 первая двойная связь располагается у третьего атома углерода, а в омега-6 — у шестого. Форма молекулы напрямую влияет на то, с какими ферментами и клетками она взаимодействует в организме.

Что мы получаем с пищей

Омега-3 и омега-6 относятся к незаменимым жирным кислотам: организм не способен синтезировать их самостоятельно. Длинноцепочечные формы омега-3 — эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты — поступают преимущественно с морепродуктами. Их растительный предшественник, альфа-линоленовая кислота, содержится в семенах, орехах и растительных маслах.

Омега-6 жирные кислоты широко представлены в переработанных продуктах и растительных маслах, поэтому их дефицит встречается редко. При этом сама рыба не производит омега-3: она получает их из морских водорослей. Именно водоросли лежат в основе всей цепочки — от планктона до крупных морских животных и человека. Сегодня экстракты водорослей используют и для создания вегетарианских добавок с омега-3, хотя специалисты всё чаще напоминают, что избыток омега-3 может иметь нежелательные последствия при бесконтрольном приёме.

Сердце, старение и реальные эффекты

Современные данные по-прежнему дают неоднозначную картину. В исследовании 2024 года с участием около 118 тысяч человек из базы UK Biobank учёные обнаружили, что у людей с самым высоким уровнем ДГК в крови риск смерти в течение 13 лет был на 21 % ниже по сравнению с теми, у кого этот показатель был минимальным. Однако такие наблюдения не доказывают прямую причинно-следственную связь. Люди, регулярно употребляющие рыбу или добавки, чаще ведут более здоровый образ жизни в целом.

Испытания пищевых добавок дают противоречивые результаты. Обзор 2020 года показал минимальную пользу от приёма омега-3 в капсулах, тогда как анализ 2021 года зафиксировал снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов. Кардиолог профессор Карл Лави отмечает, что эффект нельзя назвать выраженным, но он всё же существует. При этом сами исследования осложняются редкостью клинических событий и сложностью изолировать действие омега-жиров от других факторов, особенно если учитывать, что старение мозга начинается с сосудов и зависит от совокупности привычек.

В итоге большинство специалистов сходятся во мнении: омега-жирные кислоты важны, но их влияние работает лучше всего в контексте общего здорового рациона и образа жизни. Рыба, овощи, орехи и растительные масла остаются более надёжным источником пользы, чем одна таблетка, даже если она содержит концентрированный рыбий жир.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.

