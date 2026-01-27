Рыбий жир в капсулах показал неожиданный минус: у здоровых всплыл риск, о котором молчат рекламы

Многие привыкли считать омега-3 "тихой страховкой" для сердца и мозга — купил банку, добавил капсулу к завтраку и спокоен. Но у популярной добавки, похоже, есть нюансы, которые легко пропустить, если ориентироваться только на рекламу и советы знакомых. Новые данные намекают: для одних людей регулярный приём может быть лишним, а для других — потенциально полезным. Об этом сообщает BHF со ссылкой на исследование, опубликованное в BMJ Medicine.

Что именно показало большое исследование

В основе обсуждения — анализ данных UK Biobank: учёные наблюдали участников в среднем около 12 лет и сравнивали тех, кто регулярно принимал рыбий жир, с теми, кто не использовал добавку. В группе людей без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний регулярный приём рыбьего жира оказался статистически связан с более высоким относительным риском развития фибрилляции предсердий и инсульта (в публикациях часто приводят оценки порядка +13% и +5%).

При этом у людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми проблемами картина была иной: исследование описывает потенциально благоприятные связи для некоторых "переходов" между состояниями — например, от фибрилляции предсердий к крупным сердечно-сосудистым событиям и от сердечной недостаточности к смерти.

Почему омега-3 вообще так популярна

Омега-3 жирные кислоты участвуют в работе сердца, сосудов и нервной системы, а организм не синтезирует их в достаточном количестве — поэтому источники в рационе важны. Обычно их связывают с жирной рыбой и некоторыми растительными продуктами, а самый понятный ориентир для повседневности — питание. NHS, например, советует включать в рацион как минимум две порции рыбы в неделю, из них одну — жирной (лосось, сардины и т. п.).

На этом фоне добавки выглядят удобным "коротким путём": капсула не требует готовки и легко вписывается в режим. Но добавка — не то же самое, что еда: отличаются дозировки, состав конкретного продукта и то, как его принимает человек годами.

Как правильно трактовать результаты и что учитывать

Британский фонд сердца подчёркивает ключевой момент: исследование показывает связь, но не доказывает причинно-следственный эффект. Кроме того, в подобных наблюдательных работах остаются детали, которые могут влиять на выводы: не всегда понятно, какой именно продукт принимали участники, в каких дозах и насколько регулярно, а также какие привычки "идут в комплекте" с приёмом добавок.

Если смотреть на практическую сторону, полезно держать в голове несколько вещей: