Капсула против вспышек гнева: популярная пищевая добавка снижает агрессию почти на треть

Ученые все чаще находят связь между питанием и поведением человека, и новые данные добавляют к этой теме неожиданный штрих. Оказалось, что распространенная пищевая добавка может заметно снижать уровень агрессии у людей разных возрастов. Речь идет о жирных кислотах омега-3, которые обычно ассоциируются с пользой для сердца и мозга. Об этом сообщает издание Science Alert.

Что показало новое исследование

В 2024 году исследователи из Университета Пенсильвании обобщили данные предыдущих работ, посвященных влиянию омега-3 на агрессивное поведение. Они провели масштабный метаанализ, в который вошли 29 рандомизированных контролируемых исследований с общим числом участников 3 918 человек. Такой формат позволяет оценить эффект не по одному эксперименту, а по совокупности результатов, полученных в разные годы и в разных условиях.

Анализ показал умеренный, но устойчивый краткосрочный эффект: уровень агрессии в среднем снижался до 28 процентов. Этот результат сохранялся независимо от возраста, пола, медицинского диагноза, продолжительности приема и дозировки добавки. В выборку вошли как дети до 16 лет, так и взрослые в возрасте от 50 до 60 лет, а средняя длительность исследований составляла около 16 недель. Ранее омега-3 уже привлекали внимание ученых в контексте психического здоровья и настроения, включая влияние на течение биполярных расстройств и эмоциональную стабильность, о чем говорится в материале про диету и биполярное расстройство.

Разные формы агрессии и один эффект

Отдельное внимание ученые уделили типам агрессивного поведения. В расчет брались как реактивная агрессия, возникающая в ответ на раздражение или провокацию, так и проактивная, заранее спланированная. Ранее не было ясности, может ли омега-3 одинаково влиять на эти разные формы поведения.

Результаты показали, что снижение наблюдалось в обоих случаях. Это расширяет понимание того, как именно питание и отдельные нутриенты могут влиять на биохимические процессы в мозге. Ранее уже выдвигались гипотезы о том, что дефицит определенных веществ связан с антисоциальным поведением, а сама агрессия может усиливаться при хроническом подавлении эмоций, что перекликается с наблюдениями, описанными в тексте о том, как сдерживание гнева влияет на психику.

"Я считаю, что пришло время внедрять добавки омега-3 для снижения агрессии независимо от того, идет ли речь о сообществе, клинике или системе уголовного правосудия", — заявил нейрокриминолог Адриан Рейн.

Возможные механизмы и практические выводы

Исследователи предполагают, что эффект может быть связан со способностью омега-3 снижать воспаление и поддерживать стабильную работу ключевых процессов в мозге. Эти жирные кислоты участвуют в передаче сигналов между нейронами и могут косвенно влиять на эмоциональную регуляцию и контроль импульсов.

Хотя авторы подчеркивают необходимость более длительных и масштабных исследований, они считают полученные данные достаточным основанием для дальнейшего изучения темы. Омега-3 уже давно связывают с уменьшением риска инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых проблем, поэтому потенциальная польза для поведения дополняет уже известные преимущества.

"По крайней мере, родители, которые ищут помощь для агрессивного ребенка, должны знать, что помимо любого другого лечения дополнительная порция или две рыбы в неделю тоже могут оказаться полезными", — отметил Адриан Рейн.

В то же время ученые подчеркивают, что омега-3 не являются универсальным решением всех проблем насилия и агрессии. Речь идет о вспомогательном факторе, который может усилить эффект других подходов — от терапии до социальных программ. В совокупности эти данные показывают, что питание играет более важную роль в поведении человека, чем принято считать, и даже привычные добавки могут оказывать заметное влияние на психическое состояние.