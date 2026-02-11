Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Эмоциональный абьюс
Эмоциональный абьюс
© freepik by Drazen Zigic is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:55

Капсула против вспышек гнева: популярная пищевая добавка снижает агрессию почти на треть

Ученые все чаще находят связь между питанием и поведением человека, и новые данные добавляют к этой теме неожиданный штрих. Оказалось, что распространенная пищевая добавка может заметно снижать уровень агрессии у людей разных возрастов. Речь идет о жирных кислотах омега-3, которые обычно ассоциируются с пользой для сердца и мозга. Об этом сообщает издание Science Alert.

Что показало новое исследование

В 2024 году исследователи из Университета Пенсильвании обобщили данные предыдущих работ, посвященных влиянию омега-3 на агрессивное поведение. Они провели масштабный метаанализ, в который вошли 29 рандомизированных контролируемых исследований с общим числом участников 3 918 человек. Такой формат позволяет оценить эффект не по одному эксперименту, а по совокупности результатов, полученных в разные годы и в разных условиях.

Анализ показал умеренный, но устойчивый краткосрочный эффект: уровень агрессии в среднем снижался до 28 процентов. Этот результат сохранялся независимо от возраста, пола, медицинского диагноза, продолжительности приема и дозировки добавки. В выборку вошли как дети до 16 лет, так и взрослые в возрасте от 50 до 60 лет, а средняя длительность исследований составляла около 16 недель. Ранее омега-3 уже привлекали внимание ученых в контексте психического здоровья и настроения, включая влияние на течение биполярных расстройств и эмоциональную стабильность, о чем говорится в материале про диету и биполярное расстройство.

Разные формы агрессии и один эффект

Отдельное внимание ученые уделили типам агрессивного поведения. В расчет брались как реактивная агрессия, возникающая в ответ на раздражение или провокацию, так и проактивная, заранее спланированная. Ранее не было ясности, может ли омега-3 одинаково влиять на эти разные формы поведения.

Результаты показали, что снижение наблюдалось в обоих случаях. Это расширяет понимание того, как именно питание и отдельные нутриенты могут влиять на биохимические процессы в мозге. Ранее уже выдвигались гипотезы о том, что дефицит определенных веществ связан с антисоциальным поведением, а сама агрессия может усиливаться при хроническом подавлении эмоций, что перекликается с наблюдениями, описанными в тексте о том, как сдерживание гнева влияет на психику.

"Я считаю, что пришло время внедрять добавки омега-3 для снижения агрессии независимо от того, идет ли речь о сообществе, клинике или системе уголовного правосудия", — заявил нейрокриминолог Адриан Рейн.

Возможные механизмы и практические выводы

Исследователи предполагают, что эффект может быть связан со способностью омега-3 снижать воспаление и поддерживать стабильную работу ключевых процессов в мозге. Эти жирные кислоты участвуют в передаче сигналов между нейронами и могут косвенно влиять на эмоциональную регуляцию и контроль импульсов.

Хотя авторы подчеркивают необходимость более длительных и масштабных исследований, они считают полученные данные достаточным основанием для дальнейшего изучения темы. Омега-3 уже давно связывают с уменьшением риска инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых проблем, поэтому потенциальная польза для поведения дополняет уже известные преимущества.

"По крайней мере, родители, которые ищут помощь для агрессивного ребенка, должны знать, что помимо любого другого лечения дополнительная порция или две рыбы в неделю тоже могут оказаться полезными", — отметил Адриан Рейн.

В то же время ученые подчеркивают, что омега-3 не являются универсальным решением всех проблем насилия и агрессии. Речь идет о вспомогательном факторе, который может усилить эффект других подходов — от терапии до социальных программ. В совокупности эти данные показывают, что питание играет более важную роль в поведении человека, чем принято считать, и даже привычные добавки могут оказывать заметное влияние на психическое состояние.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вес тает, а мышцы остаются — как работает строгий протокол похудения вчера в 10:36

Голопротеиновую диету называют "пищевой липосакцией" за быстрый эффект. Диетолог объясняет, как она работает, кому подходит и в чём риски.

Читать полностью » Едим пюре — теряем улыбку: современные привычки превращают рот в рай для бактерий вчера в 3:45

Питание влияет на зубы сильнее, чем принято думать: жевательная нагрузка, сахар и микроэлементы формируют здоровье эмали и десен каждый день

Читать полностью » Ребёнок сказал: 09.02.2026 в 19:22

Речь ребёнка о весе часто скрывает эмоциональные переживания, а неправильная реакция взрослых может навредить развитию доверия и уверенности в себе.

Читать полностью » Фраза сахар кормит рак заставила многих отказаться от сладкого — но реальность оказалась куда сложнее 09.02.2026 в 17:17

Сахар часто называют главным союзником рака. Что действительно известно науке о глюкозе, воспалении и онкорисках и почему жесткие запреты не работают.

Читать полностью » Возраст тут ни при чём: признаки, которые выдают дефицит белка в рационе 09.02.2026 в 16:56

Недостаток белка может проявляться через потерю мышечной массы, усталость и проблемы с кожей — важные сигналы, которые часто игнорируют

Читать полностью » Имплант подождет: в каких случаях разрушенный зуб можно сохранить 09.02.2026 в 16:14

Ортодонт Юнус Ахмурзаев рассказал NewsInfo, какое решение выбрать, если зуб разрушен, но корень сохранился.

Читать полностью » Усталость не проходит неделями: тело и мозг подают разные сигналы, которые все путают 09.02.2026 в 15:15

Почему усталость не проходит даже после отдыха и как понять, что именно истощает — тело или разум. Разбираемся в признаках и способах восстановления.

Читать полностью » Эксцентричные сумки выходят их моды: новые фавориты сезона удивляют 09.02.2026 в 14:45

Стилист Анна Скороходова объяснила NewsInfo, почему эксцентричные сумки теряют актуальность и какие модели будут в тренде весной.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Забытый тип двигателя неожиданно оказался актуальным — дело в хитром сочетании схем
Недвижимость
Старая плитка портила весь вид — покраска сработала, но не с первой попытки
Туризм
Непал открылся не сразу: лучшие маршруты оказались не самыми известными
Питомцы
Пара привычек — и риск снижается в разы: как кошки избегают комков шерсти без лекарств
Спорт и фитнес
Форма начала улучшаться без рывков и надрыва — ключ оказался не в зале
Наука
Домашние свиньи исчезли, но оставили секретное оружие: гибриды в Фукусиме множатся круглый год
Еда
Перестал стоять у плиты ради блинов — всё решает один простой способ
Питомцы
Собака делала это каждый день — только сейчас стало понятно, что так выглядит любовь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet