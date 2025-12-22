Пью омега-3 годами, а сердце оказалось не защищено — врачи объяснили неприятный нюанс
Омега-3 давно считаются одним из главных союзников сердца, и многие принимают их в виде добавок, рассчитывая на быстрый эффект. Однако всё больше данных говорит о том, что польза таких капсул не так однозначна, как принято думать. Врачам всё чаще приходится объяснять, в каких случаях ожидания оправданы, а когда — нет. Об этом сообщает Verywell Health.
Что говорят исследования об омега-3 в добавках
Омега-3 жирные кислоты действительно участвуют в процессах, связанных с работой сердечно-сосудистой системы, но результаты исследований добавок оказались противоречивыми. Главный врач Verywell Health, доктор медицины Сохаиб Имтиаз, подчёркивает, что убедительных доказательств их защитного эффекта пока нет.
"Результаты приёма омега-3 для здоровья сердца непоследовательны. Исследователи не подтвердили, что они обеспечивают значительную защиту сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил доктор медицины Сохаиб Имтиаз.
По его словам, обобщённые данные показывают лишь умеренное снижение уровня триглицеридов и некоторого риска сердечных заболеваний. При этом добавки не продемонстрировали заметного влияния на общую смертность, частоту инфарктов, инсультов или нарушений сердечного ритма.
Особое внимание врачи обращают на дозировку. Высокие дозы омега-3 — более 1 грамма в сутки — в ряде исследований были связаны с повышенным риском фибрилляции предсердий, то есть учащённого и нерегулярного сердечного ритма. Это ставит под сомнение идею "чем больше — тем лучше".
Почему омега-3 из пищи работают иначе
Гораздо более устойчивые положительные эффекты связаны не с капсулами, а с омега-3, получаемыми из пищи. Рыба, особенно жирные сорта, регулярно упоминается как часть рациона, благоприятного для сердца. В то же время сами добавки не показали сопоставимых результатов.
Имтиаз объясняет это возможным влиянием так называемых кофакторов — веществ, которые содержатся в продуктах и помогают организму иначе усваивать полезные жиры. Добавка же представляет собой изолированную дозу без этих сопутствующих элементов. Впрочем, врач подчёркивает, что это пока лишь гипотеза, и однозначных доказательств у науки нет.
Какие добавки иногда рассматривают вместо омега-3
Сердечно-сосудистое здоровье зависит от множества факторов, поэтому универсального решения не существует. Доктор Имтиаз напоминает, что любые добавки стоит обсуждать с врачом и никогда не использовать вместо назначенных лекарств. В отдельных случаях специалисты рассматривают другие варианты:
- Псиллиум или красный дрожжевой рис — при повышенном холестерине или триглицеридах, хотя эффективность второго остаётся предметом споров.
- Коэнзим Q10 — иногда используется при повышенном давлении, но доказательная база ограничена.
- Магний — может быть полезен при его дефиците, который нередко сочетается с гипертонией и нарушением липидного профиля.
- Фолиевая кислота — рассматривается у людей с высоким уровнем гомоцистеина, способного повреждать сосуды.
- Чесночные добавки — иногда применяются при повышенном давлении и нарушениях липидного обмена.
В итоге эксперты сходятся в одном: омега-3 — не волшебная таблетка для сердца. Гораздо надёжнее работает сбалансированный рацион с рыбой, овощами и цельными продуктами, а любые добавки требуют индивидуального подхода и медицинской оценки.
