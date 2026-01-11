Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рыбий жир
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:43

Омега-3 пила для пользы — эффект оказался обратным: организм дал сбой

Омега-3 давно закрепилась в списке "обязательных" элементов здорового питания и стала почти синонимом заботы о сердце и сосудах. Рыбу, орехи и растительные масла многие дополняют капсулами из аптеки, считая такой шаг логичным и безопасным. Однако избыточное усердие в этом вопросе может обернуться проблемами для организма. Об этом в беседе с изданием "Едим Дома" рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Почему омега-3 считают универсальной добавкой

Жирные кислоты омега-3 действительно играют важную роль в организме. Они участвуют в обмене веществ, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, влияют на состояние кожи и нервной системы. Именно поэтому врачи часто советуют включать в рацион жирную рыбу, морепродукты и орехи.

Проблема возникает тогда, когда человек решает усилить эффект и начинает принимать биологически активные добавки без контроля. При этом нередко сохраняется прежний рацион, уже содержащий омега-3, что в итоге приводит к избытку вещества.

Чем опасна передозировка

По словам специалиста, омега-3 — это не безобидная добавка, которую можно принимать "на всякий случай". При чрезмерном употреблении жирные кислоты начинают влиять на важные физиологические процессы.

Избыток омега-3 способен снижать свёртываемость крови, что увеличивает риск кровотечений. Кроме того, добавка может неблагоприятно отражаться на уровне холестерина и вызывать расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, включая тошноту и диарею. Такие реакции особенно вероятны при самостоятельном подборе дозировок.

"Самостоятельное назначение добавок с омега-3 может нарушить процессы в организме. Это не безобидная добавка, несмотря на то что избыток, конечно, выведется из организма через какое-то время. Но тем не менее нежелательно", — объяснила врач-диетолог Дарья Русакова.

Почему нельзя ориентироваться только на рекомендации из интернета

Многие воспринимают омега-3 как универсальное средство, подходящее всем без исключения. Однако потребность в этих жирных кислотах индивидуальна и зависит от множества факторов. Возраст, образ жизни, состояние здоровья и уже имеющиеся заболевания напрямую влияют на то, нужна ли человеку дополнительная поддержка в виде добавок.

Даже популярные "профилактические" дозы могут оказаться избыточными, если рацион уже сбалансирован. В таких случаях добавка не приносит пользы и лишь создаёт дополнительную нагрузку на организм.

Как действовать правильно

Оптимальный подход, по словам диетолога, — начинать не с покупки капсул, а с оценки реального состояния здоровья. Врач может рекомендовать сдать анализ крови, чтобы понять, есть ли дефицит жирных кислот.

После этого специалист учитывает результаты обследований, особенности питания и анамнез. Только на основе совокупности этих данных принимается решение о необходимости добавок и их дозировке. Такой подход снижает риски и позволяет получить пользу без побочных эффектов.

Вопрос с омега-3 — наглядный пример того, что даже полезные вещества требуют разумного и взвешенного подхода. Следование рекомендациям врача помогает избежать ошибок, которые могут стоить организму слишком дорого.

