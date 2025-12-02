Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вкусное рыбное блюдо
Вкусное рыбное блюдо
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:45

Диеты создают иллюзию пользы: недостаток жизненно важных веществ делает здоровье хрупким, как стекло

Учёные выявили нехватку омега-3 в диетах — Nutrition Research Reviews

Многие люди недооценивают, насколько сильно их повседневный рацион влияет на здоровье в долгосрочной перспективе. Даже при разнообразном питании в меню часто не хватает ключевых веществ, которые играют фундаментальную роль в работе организма. Одним из таких компонентов являются длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, поддерживающие здоровье сердца, мозга, иммунитета и развитие ребёнка. Глобальные исследования показывают, что во многих странах их потребление остаётся низким, а рекомендации запутанными. Эти данные побуждают экспертов искать способы сделать питание людей более полноценным. Об этом сообщает Nutrition Research Reviews.

Почему дефицит омега-3 настолько распространён

Несмотря на десятилетия исследований, уровень ЭПК и ДГК в клеточных маркерах во многих странах остаётся низким. Этот недостаток отражается на защите сердечно-сосудистой системы, когнитивных функциях, настроении и способности организма справляться с воспалительными процессами. На некоторых территориях проблема усугубляется сочетанием культурных особенностей, низкой доступности морепродуктов и экологических ограничений.

Национальные рекомендации, касающиеся омега-3, отличаются от страны к стране. Где-то указывают конкретные миллиграммы, где-то дают лишь ориентиры по порциям рыбы. Многие регионы ограничиваются советами для взрослого населения, оставляя за рамками младенцев, детей и пожилых людей, которые также нуждаются в целевых рекомендациях. Особенно выражены пробелы в рекомендациях для беременных и кормящих женщин, чьи потребности в этих веществах повышены.

Расхождения между различными системами здравоохранения приводят к тому, что семьи нередко сталкиваются с затруднениями: они хотят питаться рационально, но не могут понять, сколько омега-3 действительно нужно.

Как омега-3 влияют на здоровье в разном возрасте

Омега-3 играют разные роли на протяжении всей жизни человека. Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты особенно важны благодаря своему широкому спектру эффектов.

"Польза для здоровья от длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, в частности эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК), слишком велика, чтобы ее игнорировать", — говорит доктор Эбби Ковуд, научный руководитель Holland & Barrett.

ЭПК участвует в поддержании здорового сердечного ритма и сосудов, а ДГК необходима для развития нервной системы. У младенцев она обеспечивает здоровое зрение и когнитивное развитие, у взрослых связана с улучшением концентрации и снижением риска депрессивных симптомов, а у пожилых помогает поддерживать работу мозга и сердечно-сосудистой системы.

У исследователей накапливается всё больше данных о том, что высокий уровень омега-3 может снижать риск преждевременных родов. В международных рекомендациях по беременности часто отмечается, что достаточное потребление ДГК играет защитную роль.

Младенцы, получающие ДГК в нужных количествах, демонстрируют лучшие показатели зрительного и когнитивного развития. В старшем возрасте польза смещается в сторону защиты сердца, замедления возрастных изменений и поддержки мышечной массы.

Почему рекомендации остаются разрозненными

Несмотря на ясность научных данных, рекомендации по потреблению омега-3 по-прежнему вызывают споры.

"Омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК необходимы для поддержания здоровья на протяжении всей жизни. Но чтобы получить пользу от этих питательных веществ, людям сначала нужно понять, сколько их нужно потреблять", — говорит профессор Филип Колдер из Саутгемптонского университета.

Одни группы ориентируются на процент к общему рациону, другие — на фиксированные дозы. Где-то рекомендации разделены по возрасту и полу, а где-то все категории объединяют. Часто указания для беременных содержат дополнительные дозы ДГК, но при этом детские нормы могут отсутствовать.

Взрослым обычно рекомендуют около 250 мг ЭПК и ДГК в день. Беременным — дополнительно 100-200 мг ДГК. В странах с традиционно высоким потреблением морепродуктов нормы могут быть выше. В регионах, где рыбы едят мало, установить универсальные рекомендации сложнее.

Отсутствие стандартизации затрудняет доступность информации для семей, врачей и педагогов, уменьшая вероятность соблюдения норм.

Как достичь оптимального уровня омега-3

Обычный путь получения омега-3 — регулярное употребление рыбы, особенно жирных сортов: лосося, скумбрии, сардины. Но для многих семей этот вариант ограничен культурными предпочтениями, стоимостью, доступностью и экологическими вопросами.

Поэтому интерес к альтернативным источникам растёт. Всё больше внимания уделяется водорослевым маслам, обогащённым продуктам и устойчивым морским ресурсам. Это позволяет разнообразить источники без чрезмерной нагрузки на экосистемы.

Для беременных и кормящих женщин нормы обычно выше: им требуется дополнительная ДГК для обеспечения потребностей плода и младенца. Для пожилых людей акцент делается на поддержание зрения, мышц и сердечно-сосудистой системы.

Сравнение разных источников омега-3

Источники омега-3 отличаются как по эффективности, так и по доступности. Одни подходят для ежедневного рациона, другие — для восполнения нехватки в периоды повышенной потребности.

Морская рыба содержит высокие уровни ЭПК и ДГК, но качество может зависеть от региона и экологических условий. Водорослевое масло достойно внимания как растительный источник ДГК, подходящий для вегетарианского и веганского питания. Обогащённые продукты помогают включать омега-3 в привычный рацион. Добавки позволяют компенсировать нехватку там, где доступ к качественным продуктам ограничен.

В регионах с традиционно высоким потреблением рыбы рекомендации учитывают культурные привычки и не требуют резких изменений рациона. Там, где рыба встречается редко, приходится искать гибкие решения: обогащённые продукты, альтернативные источники и персональные рекомендации для разных возрастных групп.

Такие различия подчёркивают необходимость адаптировать подход к каждому региону, не стремясь к универсальности любой ценой.

Плюсы и минусы различных стратегий восполнения омега-3

Стратегии увеличения потребления омега-3 обладают своими особенностями. Их важно учитывать при выборе подхода для семьи или целой группы населения.

Потенциальные преимущества:

  • морепродукты обеспечивают естественный комплекс жирных кислот и микроэлементов;

  • водорослевые масла подходят людям с ограничениями в питании;

  • добавки позволяют точно контролировать количество ЭПК и ДГК;

  • обогащённые продукты помогают поддерживать уровень омега-3 без кардинального изменения рациона.

Ограничения:

  • стоимость качественной рыбы и добавок может быть высокой;

  • некоторые источники подвержены сезонности и экологическим факторам;

  • людям сложно оценить реальные дозировки без точных указаний;

  • неполные рекомендации могут затруднять формирование устойчивых привычек.

Выбор подхода зависит от возраста, образа жизни и возможностей конкретной семьи или сообщества.

Советы по формированию устойчивых привычек потребления омега-3

  1. Оцените текущий рацион, чтобы понять, насколько часто в нём присутствуют морепродукты.

  2. Если рыба доступна и привычна, включайте жирные сорта в меню хотя бы 1-2 раза в неделю.

  3. Рассмотрите водорослевые масла как альтернативу, если рыба не подходит по вкусу или образу жизни.

  4. Используйте обогащённые продукты — молочные изделия, напитки или детское питание, содержащие омега-3.

  5. Для беременных обсуждайте дополнительную ДГК с врачом, ориентируясь на индивидуальные потребности.

  6. У пожилых людей уточняйте дозировки для поддержки зрения и сердечно-сосудистой системы.

  7. Обращайте внимание на экологичность: выбирайте сертифицированные источники морепродуктов и устойчивые альтернативы.

Такие шаги помогают не только повысить уровень омега-3, но и улучшить качество питания в долгосрочной перспективе.

Популярные вопросы о дефиците омега-3

Можно ли получить достаточно омега-3 только из пищи?

Да, если регулярно употреблять жирную рыбу. Однако в регионах с низким её потреблением рациональные альтернативы включают водорослевые масла, обогащённые продукты и добавки.

Почему омега-3 особенно важны во время беременности?

ДГК играет ключевую роль в развитии мозга и зрения плода. Беременным часто рекомендуют повышенные дозы, чтобы обеспечить правильное формирование нервной системы.

Что делать, если ребёнок не ест рыбу?

Обогащённые продукты и водорослевые масла могут стать подходящей альтернативой. Важно уточнить дозировки у педиатра и включить омега-3 в привычный рацион без давления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неинвазивный метод уменьшает проявления опухоли мозга — учёный Стег сегодня в 12:35
Рак мозга держался до последнего, пока не подключили новый назальный подход: опухоль резко сдала позиции

Учёные сообщили о новом неинвазивном подходе к лечению глиобластомы: носовые капли активируют иммунитет мозга и ослабляют опухоль. Разбираем детали исследования.

Читать полностью » Прическа волнистый боб стала главным трендом зимы 2025 года — стилисты сегодня в 12:34
Волосы теряют густоту, но не стиль: как новая мода 2025 года спасает образ

Шесть коротких стрижек, которые омолаживают и делают образ стильным: от французского боба до пикси. Советы, плюсы и секреты выбора прически.

Читать полностью » Утренние привычки снижают воспаление и онкориски — врачи сегодня в 12:26
Выделяю утром всего 10 минут и делаю одно действие — иммунитет работает как часы весь день

Утренние привычки оказывают накопительный эффект и помогают снижать риск рака. Разбираем действия, которые поддерживают иммунитет, уменьшают воспаление и укрепляют здоровье.

Читать полностью » Сухой воздух отопления ослабляет кожный барьер — по данным Филлипса сегодня в 10:42
Зимнее уродство: феномен, который переживает почти каждый, но никто не объясняет

Узнайте, почему зима влияет на ваше состояние и внешность, и как избежать "зимних уродств". Поддержите свою красоту и здоровье по 7 простым советам.

Читать полностью » Формула Aqua Foundation сохранила баланс влаги и лёгкости — Дэниел Мартин сегодня в 8:10
Эффект фильтра без фильтра: как японский бренд переписал правила макияжа

Японский бренд Koh Gen Do стал секретом идеального макияжа визажистов по всему миру. Почему его средства считают воплощением естественной красоты?

Читать полностью » Стволовые клетки жира восстановили переломы позвонков — Bone & Joint Research сегодня в 6:58
Запас энергии стал оружием против переломов: в жировой ткани нашли потенциал, оживляющий кость

Учёные показали, что стволовые клетки жировой ткани способны восстанавливать переломы позвонков. Метод может стать безопасной альтернативой лечению остеопороза.

Читать полностью » Самозанятых водителей такси могут освободить от медосмотров – Лисовский сегодня в 5:58
Путь к свободе: самозанятых таксистов освободят от ежедневных медосмотров

В России обсуждается освобождение самозанятых водителей такси от обязательных медосмотров и создание нового реестра для их регистрации.

Читать полностью » Регулярное дыхание по 5 секунд улучшило показатели работы мозга – Зухра Павлова сегодня в 4:40
Пробовала всё, но именно дыхание сработало: 20 минут в день — и риск деменции снижается заметно

Врач Зухра Павлова объяснила, как простая дыхательная техника помогает снизить риск болезни Альцгеймера и почему регулярность её выполнения играет ключевую роль.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
ГИБДД усилила контроль за зимними нарушениями на дорогах — Auto.ru
Красота и здоровье
RMS Beauty обновила формулу luminizer — визажист Роуз Мари Свифт
Дом
Сифон задерживает волосы и формирует пробку в изгибе — сантехники
Садоводство
Падение влажности снижает тургор листьев сансевиерии — цветоводы
Питомцы
Уличные кошки переносят паразитов на шерсти — ветеринары
Наука
Под Африкой зафиксировано движение земной коры — The Indian Express
Спорт и фитнес
Подсчёт калорий повышает осознанность в питании — отмечают диетологи
Туризм
Мекка и Медина будут открыты для российских туристов без визовых формальностей — MIR24.TV
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet