Начал есть жирную рыбу каждую неделю — вспышек злости стало заметно меньше: учёные нашли связь

Польза рыбы для здоровья давно не ограничивается сердцем и сосудами. Новые научные данные указывают, что вещества, содержащиеся в некоторых её видах, способны влиять и на поведение человека. Речь идёт о заметном снижении уровня агрессии, зафиксированном в ходе масштабного анализа клинических данных. Об этом сообщает газета O Globo.

Что показало исследование

Исследование, инициированное в 2024 году учёными Университета Пенсильвании, было основано на метаанализе 29 клинических испытаний. В совокупности они охватывали данные более чем 3 900 участников. В выборку вошли люди разных возрастов — от детей и подростков до взрослых в возрасте 50-60 лет, а сами исследования проводились в период с 1996 по 2024 год.

Анализ показал, что регулярное потребление омега-3 жирных кислот может быть связано со снижением уровня агрессии в среднем до 28%. Эффект наблюдался независимо от пола, возраста и социального статуса участников.

Какие формы агрессии снижались

Учёные отметили влияние омега-3 как на проактивную, так и на реактивную агрессию. Проактивной называют спланированное, осознанное агрессивное поведение, тогда как реактивная возникает как ответ на стресс, раздражение или провокацию.

Таким образом, эффект вещества оказался более широким, чем предполагалось ранее, и не ограничивался только эмоциональными вспышками. Это делает омега-3 потенциально важным фактором в поддержании психоэмоционального баланса.

Возможный механизм воздействия

Точный механизм действия омега-3 на поведение человека пока остаётся предметом изучения. Однако, как отмечают исследователи, одна из наиболее вероятных гипотез связана с противовоспалительным эффектом этих жирных кислот.

Предполагается, что хроническое воспаление может нарушать работу определённых участков мозга, отвечающих за самоконтроль и регуляцию эмоций. Снижение воспалительных процессов, в свою очередь, может способствовать более стабильным поведенческим реакциям.

Какие продукты богаты омега-3

Важно учитывать, что не вся рыба содержит значительное количество омега-3. Наибольшая концентрация этих веществ характерна для жирной рыбы холодных вод. К таким видам относятся лосось, сардины, сельдь, скумбрия и тунец.

Помимо рыбы, источниками омега-3 могут служить и растительные продукты. Среди них — семена чиа и льна, шпинат, авокадо, кейл, брокколи, морские водоросли, а также орехи, включая миндаль и грецкие орехи.

Что это значит на практике

Результаты исследования не означают, что омега-3 являются универсальным средством для коррекции поведения. Однако они подчёркивают важность питания как одного из факторов, влияющих не только на физическое, но и на психологическое состояние человека.