Восток по цене Сочи: сколько стоит неделя комфорта в Омане

Оман — страна, где песчаные горы встречаются с бирюзовым морем, а идеальные дороги и гостеприимные люди создают ощущение спокойствия и безопасности. В октябре 2025 года путешественница Яна вместе с подругой провела здесь семь насыщенных дней и рассказала, во сколько им обошёлся этот отдых.

Перелёт и транспорт

Главной удачей оказались авиабилеты: перелёт Москва — Маскат — Москва стоил всего 13 000 ₽ с человека, включая пересадку в Стамбуле. Обратным билетом стоимостью около 8 000 ₽ девушки не воспользовались — планы изменились.

Такси из аэропорта до отеля в Маскате, расположенного всего в десяти минутах езды, обошлось в 4 реала. По городу поездки стоили в среднем 1,5-2 реала. Но основной транспортной опорой стал арендованный внедорожник Mitsubishi Pajero: надёжный, вместительный и идеально подходящий для горных дорог Омана. Аренда обходилась примерно в 7 000 ₽ в сутки.

Цена бензина приятно удивила — литр 95-го стоил 0,239 реала, то есть около 49 ₽. При активных переездах между побережьем и внутренними районами расходы на топливо почти не ощущались.

Проживание

Жильё путешественницы подбирали через Booking. Средняя цена за ночь варьировалась от 2 000 до 12 000 ₽. Даже самые недорогие варианты оказались чистыми, с просторными комнатами и вежливым персоналом. Дорогие отели отличались разве что панорамными видами и завтраками.

Важно отметить: в Омане сложно найти действительно плохие варианты размещения — уровень гостеприимства здесь стабильно высокий.

Еда и продукты

Больших супермаркетов по пути было немного, но в одном из торговых центров Маската Яна всё же заглянула в магазин и отметила резкий контраст в ценах: финики — буквально копейки, а молочная продукция — дорогая. Например, питьевой йогурт с гранатом стоил около 2,5 реала.

Основной рацион состоял из блюд в небольших кафе турецкой, ливанской и пакистанской кухни. За 5-9 реалов девушки получали еду на двоих: огромную порцию риса, салат, хумус, лепёшки и фруктовый смузи. Порции настолько щедрые, что, по словам Яны, "мы просто выкатывались из этих заведений".

Кофе с молоком на вынос стоил 2,5-3 реала — по московским меркам вполне демократично.

Развлечения и маршруты

Экскурсии они решили не покупать — весь маршрут построили самостоятельно. Путешественницы исследовали Маскат, побережье, пустынные дороги и небольшие города, где можно почувствовать настоящую атмосферу Омана.

Единственное, о чём потом пожалели, — не выбрались на острова Дайманият. Тур стоит недорого, а снорклинг в коралловых рифах — одно из самых ярких впечатлений страны. Но даже без этого программа получилась насыщенной.

Итоги путешествия

За неделю поездка обошлась в 110 000-120 000 ₽ на двоих. Для такого уровня комфорта и самостоятельного передвижения это более чем гуманная сумма. По расчётам Яны, если бы авиабилеты стоили дороже или машину брали не вдвоём, бюджет мог вырасти в полтора-два раза. Но если бы, наоборот, выбрать более скромные отели и арендовать авто попроще, можно было бы сэкономить ещё треть расходов.

Путешественница уверена, что им удалось найти идеальный баланс между комфортом и затратами.

"Я считаю, что у нас вышло практически идеальное путешествие, как и наш тандем, немного короткое, но я обязательно вернусь в Оман на куда более долгий срок", — рассказала путешественница Яна.

Сравнение расходов

Категория Средняя стоимость Примечание Авиабилеты 13 000 ₽ туда-обратно Акция с пересадкой в Стамбуле Такси по городу 1,5-2 реала 350-470 ₽ Аренда авто 7 000 ₽/сутки Mitsubishi Pajero, 4x4 Бензин 49 ₽/литр 0,239 реала Отели 2 000-12 000 ₽ Комфортные и чистые Еда на двоих 5-9 реалов Кафе восточной кухни

Советы шаг за шагом

Бронируйте билеты заранее. У Яны получилось поймать редкую скидку — билеты по 13 000 ₽ встречаются нечасто. Арендуйте авто сразу в аэропорту. Это экономит время и избавляет от проблем с трансфером. Берите полноприводную модель. В горных районах и по песчаным дорогам это обязательно. Проверяйте условия страховки. Полис иногда не покрывает повреждения при езде по бездорожью. Не переплачивайте за экскурсии. Оман отлично подходит для самостоятельных маршрутов — дороги безопасны, указатели понятные.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: взять слишком большой запас наличных.

Последствие: часть средств придётся обратно обменивать, теряя на курсе.

Альтернатива: использовать банковские карты — они принимаются почти везде.

Последствие: можно попасть на старое жильё с плохим обслуживанием.

Альтернатива: ориентироваться на реальные рейтинги и свежие фотографии.

А что если поехать дольше?

Если увеличить срок поездки хотя бы до двух недель, затраты вырастут незначительно, ведь аренда машины и перелёт — фиксированные расходы. При этом можно охватить больше достопримечательностей: горы Джебель-Шамс, каньон Вади-Шаб, побережье Сур и древние форты Нахль и Бахла.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы Невысокие цены на бензин и еду Дорогая молочная продукция Отличные дороги и навигация Почти нет общественного транспорта Безопасная страна Сложно найти тень в жару Гостеприимство местных Ограниченное количество кафе в малых городах

FAQ

Сколько стоит аренда авто?

От 6 000 до 8 000 ₽ в сутки за внедорожник, включая страховку.

Что лучше: самостоятельное путешествие или тур?

Самостоятельное — выгоднее и интереснее. Оман безопасен и удобен для поездок без гида.

Мифы и правда

Миф: в Омане всё дорого.

Правда: цены на транспорт и питание ниже, чем в Европе, а качество часто выше.

Миф: путешествовать без турфирмы опасно.

Правда: дороги отличные, население доброжелательное, полиция вежлива.

Миф: в стране нечего смотреть, кроме пустыни.

Правда: здесь горы, моря, каньоны и старинные крепости, а природа поражает контрастами.

Три интересных факта об Омане

В Маскате почти нет рекламных щитов — закон защищает эстетику города.

В Омане запрещены одноразовые пластиковые пакеты, и в магазинах активно используют тканевые.

В стране один из самых низких уровней преступности на Ближнем Востоке.

Исторический контекст

Оман с древности был морской державой: его купцы торговали с Индией, Восточной Африкой и Персией.