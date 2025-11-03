Восток по цене Сочи: сколько стоит неделя комфорта в Омане
Оман — страна, где песчаные горы встречаются с бирюзовым морем, а идеальные дороги и гостеприимные люди создают ощущение спокойствия и безопасности. В октябре 2025 года путешественница Яна вместе с подругой провела здесь семь насыщенных дней и рассказала, во сколько им обошёлся этот отдых.
Перелёт и транспорт
Главной удачей оказались авиабилеты: перелёт Москва — Маскат — Москва стоил всего 13 000 ₽ с человека, включая пересадку в Стамбуле. Обратным билетом стоимостью около 8 000 ₽ девушки не воспользовались — планы изменились.
Такси из аэропорта до отеля в Маскате, расположенного всего в десяти минутах езды, обошлось в 4 реала. По городу поездки стоили в среднем 1,5-2 реала. Но основной транспортной опорой стал арендованный внедорожник Mitsubishi Pajero: надёжный, вместительный и идеально подходящий для горных дорог Омана. Аренда обходилась примерно в 7 000 ₽ в сутки.
Цена бензина приятно удивила — литр 95-го стоил 0,239 реала, то есть около 49 ₽. При активных переездах между побережьем и внутренними районами расходы на топливо почти не ощущались.
Проживание
Жильё путешественницы подбирали через Booking. Средняя цена за ночь варьировалась от 2 000 до 12 000 ₽. Даже самые недорогие варианты оказались чистыми, с просторными комнатами и вежливым персоналом. Дорогие отели отличались разве что панорамными видами и завтраками.
Важно отметить: в Омане сложно найти действительно плохие варианты размещения — уровень гостеприимства здесь стабильно высокий.
Еда и продукты
Больших супермаркетов по пути было немного, но в одном из торговых центров Маската Яна всё же заглянула в магазин и отметила резкий контраст в ценах: финики — буквально копейки, а молочная продукция — дорогая. Например, питьевой йогурт с гранатом стоил около 2,5 реала.
Основной рацион состоял из блюд в небольших кафе турецкой, ливанской и пакистанской кухни. За 5-9 реалов девушки получали еду на двоих: огромную порцию риса, салат, хумус, лепёшки и фруктовый смузи. Порции настолько щедрые, что, по словам Яны, "мы просто выкатывались из этих заведений".
Кофе с молоком на вынос стоил 2,5-3 реала — по московским меркам вполне демократично.
Развлечения и маршруты
Экскурсии они решили не покупать — весь маршрут построили самостоятельно. Путешественницы исследовали Маскат, побережье, пустынные дороги и небольшие города, где можно почувствовать настоящую атмосферу Омана.
Единственное, о чём потом пожалели, — не выбрались на острова Дайманият. Тур стоит недорого, а снорклинг в коралловых рифах — одно из самых ярких впечатлений страны. Но даже без этого программа получилась насыщенной.
Итоги путешествия
За неделю поездка обошлась в 110 000-120 000 ₽ на двоих. Для такого уровня комфорта и самостоятельного передвижения это более чем гуманная сумма. По расчётам Яны, если бы авиабилеты стоили дороже или машину брали не вдвоём, бюджет мог вырасти в полтора-два раза. Но если бы, наоборот, выбрать более скромные отели и арендовать авто попроще, можно было бы сэкономить ещё треть расходов.
Путешественница уверена, что им удалось найти идеальный баланс между комфортом и затратами.
"Я считаю, что у нас вышло практически идеальное путешествие, как и наш тандем, немного короткое, но я обязательно вернусь в Оман на куда более долгий срок", — рассказала путешественница Яна.
Сравнение расходов
|
Категория
|
Средняя стоимость
|
Примечание
|
Авиабилеты
|
13 000 ₽ туда-обратно
|
Акция с пересадкой в Стамбуле
|
Такси по городу
|
1,5-2 реала
|
350-470 ₽
|
Аренда авто
|
7 000 ₽/сутки
|
Mitsubishi Pajero, 4x4
|
Бензин
|
49 ₽/литр
|
0,239 реала
|
Отели
|
2 000-12 000 ₽
|
Комфортные и чистые
|
Еда на двоих
|
5-9 реалов
|
Кафе восточной кухни
Советы шаг за шагом
- Бронируйте билеты заранее. У Яны получилось поймать редкую скидку — билеты по 13 000 ₽ встречаются нечасто.
- Арендуйте авто сразу в аэропорту. Это экономит время и избавляет от проблем с трансфером.
- Берите полноприводную модель. В горных районах и по песчаным дорогам это обязательно.
- Проверяйте условия страховки. Полис иногда не покрывает повреждения при езде по бездорожью.
- Не переплачивайте за экскурсии. Оман отлично подходит для самостоятельных маршрутов — дороги безопасны, указатели понятные.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: взять слишком большой запас наличных.
Последствие: часть средств придётся обратно обменивать, теряя на курсе.
Альтернатива: использовать банковские карты — они принимаются почти везде.
- Ошибка: бронировать отели без отзывов.
Последствие: можно попасть на старое жильё с плохим обслуживанием.
Альтернатива: ориентироваться на реальные рейтинги и свежие фотографии.
А что если поехать дольше?
Если увеличить срок поездки хотя бы до двух недель, затраты вырастут незначительно, ведь аренда машины и перелёт — фиксированные расходы. При этом можно охватить больше достопримечательностей: горы Джебель-Шамс, каньон Вади-Шаб, побережье Сур и древние форты Нахль и Бахла.
Плюсы и минусы поездки
|
Плюсы
|
Минусы
|
Невысокие цены на бензин и еду
|
Дорогая молочная продукция
|
Отличные дороги и навигация
|
Почти нет общественного транспорта
|
Безопасная страна
|
Сложно найти тень в жару
|
Гостеприимство местных
|
Ограниченное количество кафе в малых городах
FAQ
Сколько стоит аренда авто?
От 6 000 до 8 000 ₽ в сутки за внедорожник, включая страховку.
Что лучше: самостоятельное путешествие или тур?
Самостоятельное — выгоднее и интереснее. Оман безопасен и удобен для поездок без гида.
Мифы и правда
Миф: в Омане всё дорого.
Правда: цены на транспорт и питание ниже, чем в Европе, а качество часто выше.
Миф: путешествовать без турфирмы опасно.
Правда: дороги отличные, население доброжелательное, полиция вежлива.
Миф: в стране нечего смотреть, кроме пустыни.
Правда: здесь горы, моря, каньоны и старинные крепости, а природа поражает контрастами.
Три интересных факта об Омане
- В Маскате почти нет рекламных щитов — закон защищает эстетику города.
- В Омане запрещены одноразовые пластиковые пакеты, и в магазинах активно используют тканевые.
- В стране один из самых низких уровней преступности на Ближнем Востоке.
Исторический контекст
Оман с древности был морской державой: его купцы торговали с Индией, Восточной Африкой и Персией.
