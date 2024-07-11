Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев рассказал, что спортсмены, которые не смогли участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, получили денежные компенсации.

"Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получил нейтральный статус. Последние выплаты мы произвели 23 июня — в День Всероссийского олимпийского комитета".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным к участию россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и участвовать в командных соревнованиях. На данный момент участие подтвердили 15 российских спортсменов.

Фото: flickr.com/U.S. Army (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)