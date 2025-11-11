Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подъёмы таза в боковой планке
Подъёмы таза в боковой планке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 16:10

Попробовала тренировку олимпийцев — не ожидала, что эффект будет виден уже через неделю

Олимпийцы не только пример для подражания в спорте, но и вдохновляющий источник идей для повседневных тренировок. Их упражнения направлены на развитие силы, баланса и гибкости, и при этом не требуют сложного оборудования. Всё, что нужно, — немного пространства, фитбол или гантели и желание работать над собой.

Упражнение Линдси Вонн: баланс и спина

Лыжница Линдси Вонн известна не только скоростью, но и идеальной осанкой. Её упражнение с мячом укрепляет мышцы спины, ягодиц и пресса.

Лягте на живот, разместив корпус на фитболе. Руки положите по бокам мяча, ноги вытяните, носки упираются в пол. Поднимите правую руку и левую ногу, пока не почувствуете напряжение в ягодицах. Сделайте паузу, затем поменяйте стороны. Выполните 12 повторов.

Упражнение Эллери Холлингсворт: сила ног и стабильность

Сноубордистка Эллери Холлингсворт использует движение, которое одновременно развивает баланс и укрепляет мышцы спины и пресса.

Встаньте на правую ногу, руки сцепите за головой. Наклоните корпус вперёд, одновременно поднимая левую ногу. Вернитесь в вертикальное положение и поверните корпус вправо — нога остаётся в воздухе. Затем повторите всё наоборот. Сделайте по 10 повторов на каждую ногу.

Упражнение Джулии Манкузо: талия и пресс

Американская горнолыжница Джулия Манкузо укрепляет косые мышцы живота с помощью простого упражнения с полотенцем и фитболом.

Сядьте на мяч, поставьте стопы на ширину бёдер. Возьмите полотенце, натяните его и поднимите руки вверх. Медленно наклоняйтесь влево, стараясь сделать корпус в форме буквы C. Напрягите мышцы живота и вернитесь в исходное положение. Повторите в другую сторону. Сделайте 12 повторов.

Упражнение Танит Белбин: руки и корпус

Фигуристка Танит Белбин предпочитает упражнения, развивающие руки, пресс и координацию.

Лягте на спину, поднимите правую руку вверх, держа гантель. Не опуская руку, перекатитесь на левый бок, опираясь на предплечье и бедро. Поднимитесь на колено, а затем встаньте. После этого плавно вернитесь обратно. Выполните 10 повторов и смените сторону.

Упражнение Эрики Мюллер: универсальный тонус

Эрика Мюллер предлагает эффективное движение, которое активирует всё тело: пресс, руки, ноги и ягодицы.

Примите положение планки, опираясь на ладони и носки. Напрягите пресс и подтяните правое колено к левому локтю, не прогибаясь в пояснице. Вернитесь в исходное положение. Повторите для другой ноги. Сделайте 10 повторов.

Упражнение Киккан Рэндалл: грудь и пресс

Лыжница Киккан Рэндалл укрепляет грудные мышцы и пресс с помощью простого упражнения с гантелями.

Лягте на спину, согните колени, стопы прижаты к полу. Возьмите по гантели в каждую руку и вытяните их вверх. Напрягая мышцы живота, поднимите плечи и верхнюю часть корпуса от пола. Для большей нагрузки можно поднять ноги. Сделайте 8 повторов.

Советы по тренировке

  • Начинайте с разминки — лёгкая растяжка и 5 минут кардио помогут избежать травм.

  • Между упражнениями делайте короткие перерывы — не более 30 секунд.

  • Для лучшего результата выполняйте комплекс 3-4 раза в неделю.

  • Контролируйте дыхание: выдох на усилии, вдох на расслаблении.

Ошибки и как их избежать

  1. Ошибка: спешка при выполнении движений.
    Последствие: потеря баланса и риск травмы.
    Альтернатива: делайте медленно, концентрируясь на каждом движении.

  2. Ошибка: использование слишком тяжёлых гантелей.
    Последствие: перегрузка суставов.
    Альтернатива: выбирайте вес, который позволяет выполнить 10 повторов без дискомфорта.

  3. Ошибка: игнорирование разминки.
    Последствие: травмы мышц.
    Альтернатива: уделите разминке минимум 5 минут.

А что если тренироваться дома

Домашние тренировки ничуть не уступают залу, особенно с простыми аксессуарами. Достаточно фитбола, пары гантелей и немного пространства. Главное — регулярность. Даже 20 минут в день дают заметный результат через 2 недели.

Плюсы и минусы комплекса

Плюсы:

  • подходит для любого уровня подготовки;

  • развивает баланс и координацию;

  • укрепляет всё тело;

  • не требует специального оборудования.

Минусы:

  • требует концентрации;

  • без тренера можно ошибаться в технике;

  • новичкам понадобится больше времени для освоения движений.

FAQ

Как часто выполнять упражнения?
Оптимально — 3 раза в неделю, давая мышцам день отдыха между тренировками.

Сколько времени занимает весь комплекс?
Полный круг из 6 упражнений занимает около 20 минут.

Что нужно для тренировки?
Фитбол, пара гантелей, удобная форма и нескользящий коврик.

Мифы и правда

  • Миф: такие упражнения не помогают похудеть.
    Правда: при регулярных занятиях они ускоряют метаболизм и укрепляют мышцы.
  • Миф: без спортзала результата не будет.
    Правда: многие олимпийцы тренируются дома в межсезонье.
  • Миф: фитбол бесполезен.
    Правда: упражнения на мяче улучшают баланс и активируют глубокие мышцы.

3 интересных факта

  • Фитбол изначально создавался как терапевтический инструмент для реабилитации позвоночника.

  • Скандинавские лыжники часто тренируют пресс стоя, чтобы улучшить баланс.

  • Даже короткая тренировка в день повышает уровень эндорфинов и снижает стресс.

Исторический контекст

Первый фитбол появился в 1963 году в Италии. С тех пор он стал неотъемлемой частью фитнес-программ по всему миру. Олимпийцы активно используют его для поддержания формы между сезонами соревнований.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нашла один приём для ягодиц — и джинсы вдруг сели идеально: раньше делала всё не так сегодня в 15:10

Не каждая фигура требует одинаковых упражнений. Определи свой тип ягодиц и выбери идеальную программу, чтобы создать упругие, подтянутые формы без перегрузок и разочарований.

Читать полностью » Без спортзала, без гантелей, без абонемента — мой пресс стал рельефным за 4 недели сегодня в 14:33

Для рельефного пресса не нужны тренажёры и абонементы в фитнес-клуб. Достаточно семи эффективных упражнений, немного настойчивости и правильно выстроенного питания.

Читать полностью » Секрет в дыхании: как я научилась садиться на шпагат без мучений сегодня в 13:30

Мечтаете сесть на шпагат? Это не вопрос врождённой гибкости, а регулярности и правильного подхода. Тренер Елизавета Буданова объясняет, как безопасно и эффективно подготовить тело к растяжке.

Читать полностью » Попробовал бег задом — и понял, что это лучший фитнес для ума и тела сегодня в 12:26

Хотите сжечь больше калорий и улучшить координацию? Попробуйте бег задом наперёд — необычную, но эффективную технику, которая тренирует мышцы по-новому и снижает нагрузку на суставы.

Читать полностью » После тяжёлой тренировки я почувствовала не усталость, а счастье — вот почему сегодня в 11:23

Учёные доказали: чем выше физическая нагрузка, тем сильнее ощущение счастья после тренировки. Разбираемся, почему тяжёлая работа над телом помогает справиться со стрессом и грустью.

Читать полностью » Думала, что 10 минут в день ничего не изменят — пока не попробовала HIIT от Хлои Тинг сегодня в 10:19

Популярная фитнес-блогер Хлоя Тинг делится простым рационом и системой тренировок, которые помогают избавиться от жира на животе и укрепить тело без спортзала и сложного оборудования.

Читать полностью » Бегала зимой без проблем, пока не узнала об этом коварном невидимом враге сегодня в 9:10

Даже если температура днём выше нуля, вечерняя пробежка может закончиться травмой. Рассказываем, как уберечься от коварного чёрного льда.

Читать полностью » Нашла одно движение на фитболе — и спина перестала болеть, делаю его каждый день сегодня в 8:10

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн раскрывает свой секрет тонуса и силы — простое упражнение, которое укрепляет спину, пресс и ягодицы без тренажёров.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Живая изгородь из хвойных очищает воздух и создаёт тень
Красота и здоровье
После 40 кожа стала сиять, как в 25: просто добавила в уход один недооценённый компонент
Дом
Эксперты: красивая сервировка не требует дорогой посуды и сложных правил
Наука
Cell: пониженный pH в тканях снижает активность иммунной системы организма
Садоводство
Картофельный отвар как удобрение: не знали? А зря — вот как это работает
Спорт и фитнес
Повернула маршрут вспять и поняла, что всё это время тренировалась неправильно
Питомцы
Утро начинается с мурлыканья — и вы просыпаетесь раньше будильника: котозависимость делает счастливее
Еда
Буду встречать год Красной Лошади правильно — эти предметы и блюда на столе принесут удачу на весь год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet