Попробовала тренировку олимпийцев — не ожидала, что эффект будет виден уже через неделю
Олимпийцы не только пример для подражания в спорте, но и вдохновляющий источник идей для повседневных тренировок. Их упражнения направлены на развитие силы, баланса и гибкости, и при этом не требуют сложного оборудования. Всё, что нужно, — немного пространства, фитбол или гантели и желание работать над собой.
Упражнение Линдси Вонн: баланс и спина
Лыжница Линдси Вонн известна не только скоростью, но и идеальной осанкой. Её упражнение с мячом укрепляет мышцы спины, ягодиц и пресса.
Лягте на живот, разместив корпус на фитболе. Руки положите по бокам мяча, ноги вытяните, носки упираются в пол. Поднимите правую руку и левую ногу, пока не почувствуете напряжение в ягодицах. Сделайте паузу, затем поменяйте стороны. Выполните 12 повторов.
Упражнение Эллери Холлингсворт: сила ног и стабильность
Сноубордистка Эллери Холлингсворт использует движение, которое одновременно развивает баланс и укрепляет мышцы спины и пресса.
Встаньте на правую ногу, руки сцепите за головой. Наклоните корпус вперёд, одновременно поднимая левую ногу. Вернитесь в вертикальное положение и поверните корпус вправо — нога остаётся в воздухе. Затем повторите всё наоборот. Сделайте по 10 повторов на каждую ногу.
Упражнение Джулии Манкузо: талия и пресс
Американская горнолыжница Джулия Манкузо укрепляет косые мышцы живота с помощью простого упражнения с полотенцем и фитболом.
Сядьте на мяч, поставьте стопы на ширину бёдер. Возьмите полотенце, натяните его и поднимите руки вверх. Медленно наклоняйтесь влево, стараясь сделать корпус в форме буквы C. Напрягите мышцы живота и вернитесь в исходное положение. Повторите в другую сторону. Сделайте 12 повторов.
Упражнение Танит Белбин: руки и корпус
Фигуристка Танит Белбин предпочитает упражнения, развивающие руки, пресс и координацию.
Лягте на спину, поднимите правую руку вверх, держа гантель. Не опуская руку, перекатитесь на левый бок, опираясь на предплечье и бедро. Поднимитесь на колено, а затем встаньте. После этого плавно вернитесь обратно. Выполните 10 повторов и смените сторону.
Упражнение Эрики Мюллер: универсальный тонус
Эрика Мюллер предлагает эффективное движение, которое активирует всё тело: пресс, руки, ноги и ягодицы.
Примите положение планки, опираясь на ладони и носки. Напрягите пресс и подтяните правое колено к левому локтю, не прогибаясь в пояснице. Вернитесь в исходное положение. Повторите для другой ноги. Сделайте 10 повторов.
Упражнение Киккан Рэндалл: грудь и пресс
Лыжница Киккан Рэндалл укрепляет грудные мышцы и пресс с помощью простого упражнения с гантелями.
Лягте на спину, согните колени, стопы прижаты к полу. Возьмите по гантели в каждую руку и вытяните их вверх. Напрягая мышцы живота, поднимите плечи и верхнюю часть корпуса от пола. Для большей нагрузки можно поднять ноги. Сделайте 8 повторов.
Советы по тренировке
-
Начинайте с разминки — лёгкая растяжка и 5 минут кардио помогут избежать травм.
-
Между упражнениями делайте короткие перерывы — не более 30 секунд.
-
Для лучшего результата выполняйте комплекс 3-4 раза в неделю.
-
Контролируйте дыхание: выдох на усилии, вдох на расслаблении.
Ошибки и как их избежать
-
Ошибка: спешка при выполнении движений.
Последствие: потеря баланса и риск травмы.
Альтернатива: делайте медленно, концентрируясь на каждом движении.
-
Ошибка: использование слишком тяжёлых гантелей.
Последствие: перегрузка суставов.
Альтернатива: выбирайте вес, который позволяет выполнить 10 повторов без дискомфорта.
-
Ошибка: игнорирование разминки.
Последствие: травмы мышц.
Альтернатива: уделите разминке минимум 5 минут.
А что если тренироваться дома
Домашние тренировки ничуть не уступают залу, особенно с простыми аксессуарами. Достаточно фитбола, пары гантелей и немного пространства. Главное — регулярность. Даже 20 минут в день дают заметный результат через 2 недели.
Плюсы и минусы комплекса
Плюсы:
-
подходит для любого уровня подготовки;
-
развивает баланс и координацию;
-
укрепляет всё тело;
-
не требует специального оборудования.
Минусы:
-
требует концентрации;
-
без тренера можно ошибаться в технике;
-
новичкам понадобится больше времени для освоения движений.
FAQ
Как часто выполнять упражнения?
Оптимально — 3 раза в неделю, давая мышцам день отдыха между тренировками.
Сколько времени занимает весь комплекс?
Полный круг из 6 упражнений занимает около 20 минут.
Что нужно для тренировки?
Фитбол, пара гантелей, удобная форма и нескользящий коврик.
Мифы и правда
- Миф: такие упражнения не помогают похудеть.
Правда: при регулярных занятиях они ускоряют метаболизм и укрепляют мышцы.
- Миф: без спортзала результата не будет.
Правда: многие олимпийцы тренируются дома в межсезонье.
- Миф: фитбол бесполезен.
Правда: упражнения на мяче улучшают баланс и активируют глубокие мышцы.
3 интересных факта
-
Фитбол изначально создавался как терапевтический инструмент для реабилитации позвоночника.
-
Скандинавские лыжники часто тренируют пресс стоя, чтобы улучшить баланс.
-
Даже короткая тренировка в день повышает уровень эндорфинов и снижает стресс.
Исторический контекст
Первый фитбол появился в 1963 году в Италии. С тех пор он стал неотъемлемой частью фитнес-программ по всему миру. Олимпийцы активно используют его для поддержания формы между сезонами соревнований.
