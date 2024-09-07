Ольмо: тренер Флик в основном говорит с футболистами по-английски

Ольмо рассказал, на каком языке немец Флик говорит с игроками "Барсы"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Даниэль Ольмо рассказал, на каком языке главный тренер команды Ханси Флик говорит с игроками.

"Я понимаю, когда Флик говорит по-немецки. Но в большинстве случаев он использует английский, чтобы поняли все", — цитирует слова Ольмо Marca.

Тренер из Германии Флик стал главным тренером "Барселоны" этим летом. Ранее должность занимал Хави.



Напомним, в матче 4-го тура Ла Лиги "Барселона" выиграла "Вальядолид" со счетом 7:0. В настоящее время "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата, заработав 12 очков.



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