Ольмо: тренер Флик в основном говорит с футболистами по-английски

Полузащитник каталонской "Барселоны" рассказал, на каком языке главный тренер команды Ханси Флик говорит с игроками.
"Я понимаю, когда Флик говорит по-немецки. Но в большинстве случаев он использует английский, чтобы поняли все", — цитирует слова Ольмо Marca.
Тренер из Германии Флик стал главным тренером "Барселоны" этим летом. Ранее должность занимал Хави.
Напомним, в матче 4-го тура Ла Лиги "Барселона" выиграла "Вальядолид" со счетом 7:0. В настоящее время "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата, заработав 12 очков.
Фото: commons. wikimedia.org/Shai Pal (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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