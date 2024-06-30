Учёные обнаружили, что эленоловая кислота из оливок помогает снизить уровень сахара в крови и способствует потере веса у мышей с диабетом и ожирением. Эффект этого вещества был исследован Американским обществом питания (ASN). В ходе эксперимента лабораторным мышам давали эленоловую кислоту перорально, и через неделю наблюдалось снижение массы тела и уровня сахара в крови.
Эффективность эленоловой кислоты была выше, чем у метформина и сравнима с препаратом Лираглутид. Кислота снижала потребление пищи и способствовала потере веса. Однако её концентрация в оливках и оливковом масле слишком мала для достижения таких эффектов.
Исследователи считают, что их результаты могут стать основой для создания более доступных и безопасных альтернатив существующим лекарствам, таким как Оземпик.
Фото: commons.wikimedia.org/Ввласенко (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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