Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Оливковое масло
Оливковое масло
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 22:15

Холод и тьма — лучшие друзья масла: где прячут жидкое золото гурманы

Хранение масла при 10–18 градусов сохраняет витамины и вкус — нутрициологи

Оливковое масло — один из тех продуктов, который заслуженно называют жидким золотом. Его аромат, насыщенный вкус и богатый состав делают его неотъемлемой частью средиземноморской кухни. Но чтобы сохранить его природные свойства и пользу, важно знать, как правильно обращаться с этим продуктом. Об этом сообщает politis.com.cy.

Как хранили масло раньше

В прошлом оливковое масло держали в больших керамических кувшинах, спрятанных в прохладных подвалах. Такие места обеспечивали идеальные условия — темноту, сухость и стабильную температуру. Эти простые, но эффективные методы позволяли маслу оставаться свежим и ароматным в течение многих месяцев. Сегодня, когда большинство живет в квартирах без просторных кладовых, приходится искать современные аналоги старинных способов хранения. Эксперты советуют держать масло в темном и прохладном месте — при температуре от 10 до 18 градусов, вдали от кухонной техники и солнечных лучей. Нельзя ставить бутылку под раковину — там слишком влажно, а также на подоконник или стол рядом с плитой.

"Тепло и свет — главные враги оливкового масла, они ускоряют его окисление и ухудшают вкус", — отмечается в материале издания.

Роль упаковки и света

Выбор тары — не менее важный аспект. Окисление начинается уже во время сбора плодов и продолжается при хранении. Поэтому тёмное стекло, керамика или нержавеющая сталь помогают защитить масло от ультрафиолета. Особенно популярны зелёные стеклянные бутылки — они блокируют часть света и при этом остаются доступными по цене. Этот цвет стал своего рода стандартом среди производителей, хотя сам по себе не влияет на вкус продукта, а лишь сохраняет его качество.

Хранить масло лучше в небольших бутылках, чтобы минимизировать контакт с воздухом при каждом открытии. После вскрытия рекомендуется использовать продукт в течение нескольких месяцев — именно в этот период сохраняются все полезные антиоксиданты и витамины. При желании можно сочетать использование масла с другими продуктами, например, греческим йогуртом, который добавляет блюдам лёгкость и мягкий вкус.

Как выбрать качественное масло

При покупке важно обращать внимание на происхождение, дату сбора урожая и условия хранения. Настоящее масло первого холодного отжима должно иметь характерный аромат свежей травы, зелёных яблок или артишоков.

  1. Избегайте пластиковой тары — она пористая и пропускает свет, а иногда способна выделять микрочастицы в жидкость.

  2. Отдавайте предпочтение бутылкам, которые стоят на нижних полках магазинов, вдали от освещения и отопительных приборов.

  3. Проверяйте дату розлива: чем свежее масло, тем больше в нём полезных веществ.

"Пластиковая упаковка не обеспечивает надёжную защиту от света и воздуха, поэтому стекло или керамика считаются лучшими материалами", — говорится в публикации.

Кроме того, стоит помнить, что качественное оливковое масло имеет ограниченный срок хранения — обычно около 18 месяцев. По истечении этого времени вкус становится менее насыщенным, а аромат теряет яркость. Для вдохновения можно обратить внимание на блюда, где масло используется как ключевой ингредиент, например, классический рататуй, который полностью раскрывает его аромат и глубину вкуса.

Почему это важно

Соблюдение простых правил хранения позволяет дольше сохранять натуральные свойства продукта. Оливковое масло богато витаминами E и K, а также полифенолами, которые защищают клетки от окислительного стресса. При неправильном хранении эти вещества разрушаются, и масло теряет не только пользу, но и характерный вкус. Поэтому забота о правильных условиях — это не просто рекомендация, а необходимость для тех, кто ценит качество и здоровье.

Бережное отношение к оливковому маслу делает его не только кулинарным, но и культурным символом. Правильно хранимый продукт сохраняет ту самую насыщенность и свежесть, которую веками ценили жители Средиземноморья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В салате оливье рекомендуют смешивать майонез со сметаной для более лёгкой текстуры — кулинары сегодня в 6:10
Новый подход к Оливье удивил всех: привычный салат стал совсем другим

Как приготовить Оливье так, чтобы он остался классическим, но зазвучал по-новому? Разбираем пропорции, текстуру и подачу без лишних ингредиентов.

Читать полностью » Трехслойный горячий шоколад можно приготовить для новогодних вечеров — кулинары сегодня в 4:11
Раньше готовил горячий шоколад с молоком — а теперь добавляю этот секретный ингредиент, и вкус невероятно меняется

Погрузитесь в атмосферу зимнего волшебства с рецептами из классических произведений. Приготовьте горячий шоколад, пастилу и хлеб, как в сказке!

Читать полностью » Чечевица помогает укреплять иммунитет и насыщает железом — диетологи сегодня в 2:15
Кислый секрет долголетия: как обычный уксус превращает чечевицу в суперфуд

Испанцы готовят чечевицу по-разному, но есть один секрет, который превращает это блюдо в настоящий источник энергии и пользы — достаточно добавить всего два ингредиента.

Читать полностью » Свиные отбивные с грибами и сыром сохраняют сочность при предварительной обжарке — повар сегодня в 0:21
Беру свинину, грибы и сыр — готовлю главное блюдо новогоднего стола: секрет — в одном движении

Свиные отбивные с грибами и сыром в духовке — проверенный рецепт для дома и праздника. Как добиться сочности, аромата и румяной корочки без лишних сложностей.

Читать полностью » Молоко при варке картофеля усиливает кремовую текстуру пюре — Ouest France вчера в 22:25
Беру обычный картофель и один секретный ингредиент — пюре получается идеальным: вкус не передать

Один простой приём способен превратить обычное картофельное пюре в бархатное блюдо, которое удивит даже гурманов. Узнайте, в чём секрет идеальной нежности.

Читать полностью » Пищевой желатин стабилизирует структуру куриного рулета при запекании — повар вчера в 20:52
Смешал курицу, специи и желатин — получился деликатес, который исчезает со стола первым

Куриный рулет с желатином готовится из простых продуктов, но выглядит как деликатес: плотный, ароматный, хорошо режется и заменяет магазинные мясные закуски.

Читать полностью » Песто советуют вмешивать в омлет вместо специй — Food Republic вчера в 18:56
Банка песто в холодильнике — скрытый джокер: один соус заменяет полку приправ

Песто — это не только паста. Соус из базилика, орехов и сыра легко преображает картофель, яйца, пиццу, супы и даже мясо, если знать как.

Читать полностью » Картофель безопасен для здоровых людей при варке и запекании — диетолог Калинчев вчера в 17:12
Варёный картофель стал символом простоты — пока мы не утопили его в масле

Эксперт поясняет, почему картофель сам по себе безопасен для здоровья и когда он действительно может навредить организму, согласно EcoSever.

Читать полностью »

Новости
Наука
Столкновения в космосе увеличивают количество мусора — The Conversation
Авто и мото
Сульфатация пластин является основной причиной потери ёмкости аккумулятора — Naavtotrasse
Мир
Карлсон заявил о плане Трампа объявить войну Венесуэле — Judging Freedom
Красота и здоровье
Хроническую усталость связали с проблемами кишечника — эксперт Гейл Крески
Туризм
Задержка эвакуации из-за багажа повышает риск гибели пассажиров — IATA
Дом
Крупные подвесы и люстры становятся центром комнаты — дизайнери Мими Мичэм
Мир
Польша решила начать производство противопехотных мин — Reuters
Авто и мото
Верховный суд запретил водителям без большого пальца ездить на механике — ВС РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet