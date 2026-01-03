Оливье становится легче за 2 замены — вкус остаётся прежним, а тяжесть исчезает: многие делают иначе

На новогоднем столе оливье почти всегда оказывается в центре внимания — и не только из-за вкуса, но и из-за "тяжести" для организма. Врач рассказал, как сделать этот салат легче без потери привычного характера блюда. Он также объяснил, какой алкоголь лучше выбрать, чтобы праздник прошёл спокойно для пищеварения. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на кандидата медицинских наук Андрея Скального.

Как обновить рецепт, не меняя смысл блюда

По словам специалиста, большинство классических компонентов оливье — овощи, зелёный горошек и яйца — сами по себе вполне полезны и содержат микроэлементы. Проблемы начинаются там, где в рецепте появляется колбаса и магазинный майонез. Врач предлагает заменить колбасу на отварную курицу: так блюдо получится менее жирным и более "белковым", а вкус останется узнаваемым.

Ещё один шаг — домашний соус вместо готового. Майонез из свежих желтков позволяет контролировать состав и количество соли, а также сделать заправку более сбалансированной. При этом даже обновлённый салат остаётся достаточно калорийным, поэтому важно соблюдать меру и не превращать оливье в основную часть застолья.

"Отдельно обращаю внимание на то, что у оливье высокие калорийность и содержание соли. Поэтому оливье не рекомендуется есть в большом количестве", — заявил кандидат медицинских наук Андрей Скальный в интервью "Газете.ru".

Кому стоит быть особенно осторожными

Эксперт отдельно напоминает, что высокая калорийность и солёность оливье могут быть нежелательны для людей с хроническими заболеваниями. Речь идёт прежде всего о тех, кто сталкивается с проблемами сердца, почек или давления. В таких случаях переедание может усилить нагрузку на организм и вызвать ухудшение самочувствия.

Даже тем, кто не имеет диагнозов, врач советует относиться к салату как к праздничному блюду, а не к привычной порции "на каждый подход". Лучше есть небольшими порциями, делать паузы и чередовать закуски, чтобы избежать ощущения тяжести.

Какой алкоголь лучше подходит к оливье

Говоря о напитках, Андрей Скальный считает наиболее удачным сочетанием сухие вина или шампанское брют. Они легче воспринимаются организмом и не усиливают ощущение жирности блюда. Такое сочетание позволяет сохранить комфорт и не перегружать пищеварительную систему.

А вот крепкий алкоголь — водка, коньяк и другие — врач считает нежелательным вариантом, если на тарелке жирное оливье. Такое сочетание повышает риск проблем с ЖКТ и может быть особенно опасным для поджелудочной, включая вероятность панкреатита. Специалист советует не смешивать разные виды алкоголя, не запивать каждый тост очередной порцией и помнить о важности умеренности.

В результате главный принцип остаётся простым: оливье можно сделать легче, если аккуратно заменить самые "тяжёлые" ингредиенты, а к алкоголю подходить осознанно. Тогда праздник сохранит вкус традиции и пройдёт спокойнее для организма, без последствий вроде тяжести или лишней нагрузки, которая часто усиливается при праздничном переедании.