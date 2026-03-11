Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина льет оливковое масло в ложку
Женщина льет оливковое масло в ложку
© Pravda.Ru by Анна Демидова is licensed under public domain
Александр Соколов Опубликована сегодня в 14:43

Золото в тарелке — ясный ум в голове: редкий вид масла защищает мозг от возрастной деградации

Вечер в приморском городке, где воздух пропитан ароматом спелых оливок, а на столе — простая заправка из масла первого холодного отжима. Многие из нас добавляют его в салаты, надеясь на пользу для сердца, но мало кто задумывается, как этот золотистый эликсир влияет на ясность ума в зрелом возрасте. Проблема забывчивости и тумана в голове после 55 лет знакома многим, особенно тем, кто борется с лишним весом, а ведь кожа тоже страдает от тех же внутренних сбоев — тускнеет, теряет упругость.

Связь между кишечником и мозгом давно не секрет, но новое исследование раскрывает роль именно качественного оливкового масла в этом танце микробов и нейронов. Ученые проанализировали данные сотен людей и нашли ключ к сохранению когнитивных сил через повседневный рацион. Это не просто добавка к еде, а инструмент для системного оздоровления, где здоровье кишечника отражается на лице и памяти.

"Оливковое масло первого холодного отжима — это не просто жир, а источник полифенолов, которые питают микробиоту кишечника, улучшая обмен веществ и защищая мозг от возрастных изменений. В моей практике пациенты с метаболическим синдромом замечали прилив сил уже через месяц регулярного употребления".

Врач-диетолог Екатерина Мельникова

Как масло первого отжима поддерживает мозг

Ученые из Университета Ровира и Виргили провели двухлетнее наблюдение за 656 взрослыми старше 55 лет с избыточным весом и метаболическим синдромом. Те, кто предпочитал масло первого холодного отжима, демонстрировали стабильные когнитивные функции, в отличие от любителей рафинированного варианта. Глазами технолога: в нерафинированном масле сохраняются полифенолы и антиоксиданты, которые устойчивы к окислению и проникают в клетки кишечника, усиливая барьер.

Это влияние на мозг опосредовано кишечником — ось кишечник-мозг работает как биохимическая магистраль. Регулярное потребление такого масла повышает разнообразие микробов, что отражается на коже: меньше воспалений, лучше гидратация. Как отмечают исследователи, бактерии рода Адлеркреуция могут стать маркером этой связи, предотвращая нейровоспаления.

Связь с внешней красотой очевидна: здоровый кишечник снижает системное воспаление, которое ускоряет старение кожи, делая ее похожей на пергамент после тренировок без правильного питания.

Ключевые отличия от рафинированного

Масло первого холодного отжима добывают механически, без нагрева выше 27°C, сохраняя витамины Е, К и олеокантал — природный противовоспалительный агент. Рафинированное проходит химическую очистку, теряя до 80% полифенолов. Глазами химика: это как сравнить свежий сок с пастеризованным — первый питает, второй всего лишь калории.

В исследованиях рафинированное масло снижало разнообразие микробиоты, провоцируя дисбаланс, который бьет по мозгу и коже. Выбор качества — это инвестиция: пара ложек в день вместо жарки на подсолнечном.

Роль микробиоты в красоте и долголетии

"Микробиота кишечника напрямую влияет на состояние кожи: дисбаланс провоцирует акне и преждевременные морщины, а полифенолы из оливкового масла первого отжима восстанавливают барьер, улучшая цвет лица и когнитивные способности".

Косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Разнообразная микробиота — залог обмена веществ, как в борьбе с плато в похудении. Масло питает полезные бактерии, снижая инсулинорезистентность, что полезно для мозга и упругости кожи. Биохакерский совет: комбинируйте с ферментированными продуктами для синергии.

Глазами врача: акне или туман в голове после 50 — сигнал проверить рацион. Масло стабилизирует сахар в крови, предотвращая гликацию коллагена — ключ к молодости.

Практические шаги для рациона

Начните с 2-3 ст. л. в день: заправки, соусы, без нагрева. Храните в темном прохладном месте. Глазами биохакера: сочетайте с омега-3 из рыбы, чтобы усилить эффект на микробиоту, как в стратегиях против тусклой кожи. Избегайте рафинированных — читайте этикетки.

Сон в прохладе и контроль углеводов усиливают пользу, предотвращая окислительный стресс. Результат: ясный ум, сияющая кожа без дорогих кремов.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько масла пить ежедневно? 30-50 мл для заметного эффекта на микробиоту.
  • Подходит ли при ожирении? Да, особенно с метаболическим синдромом, но консультируйтесь с врачом.
  • Влияет ли на кожу? Косвенно — через снижение воспалений и улучшение барьера.
  • Что если аллергия? Редко, но выбирайте проверенные бренды.
Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова, косметолог Анастасия Шевелева.

Читайте также

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Восстановление после болезни — как правильно вернуться к тренировкам и не навредить организму вчера в 17:17

После перенесённого гриппа важно дать организму время на восстановление иммунной системы.

Читать полностью » Куриные грудки парят, а мышцы чахнут: как отсутствие углеводов рушит здоровье и красоту вчера в 9:31

Углеводы не враг, а союзник в поддержании здоровья и красоты. Узнайте, как они влияют на мышцы и кожу.

Читать полностью » Тусклая кожа и лишний вес: 9 шагов для внутренней работы, чтобы вернуть сияние лицу вчера в 5:30

Почему лишний вес вливается в проблемы с кожей, и как простые шаги могут вернуть здоровье и красоту.

Читать полностью » Сила воли — это не пытка, а мышца: вера в бесконечный ресурс мозга помогает усмирить аппетит вчера в 3:27

Избыточный вес и тусклый цвет лица часто имеют общие корни в работе гормонов и микробиоты, но активация внутренних рычагов способна вернуть телу былую легкость.

Читать полностью » Кожа трещит от мартовского холода: горячий напиток восстанавливает лицо лучше дорогих сывороток вчера в 1:13

В разгар весенних холодов привычное блюдо внезапно признали мощным средством для регенерации организма, восстановления эластичности кожи и укрепления иммунитета.

Читать полностью » Не раз в год, а каждый вечер: как переедание превращает красоту в тоску на клеточном уровне 09.03.2026 в 20:09

Переедание может вызвать не только лишний вес, но и нехватку энергии и ухудшение состояния кожи. Узнайте, как помочь своему организму восстановиться.

Читать полностью » Кожа скажет спасибо за такой ужин: умные гарниры запускают режим тотального обновления клеток 09.03.2026 в 20:06

Специальные овощные гарниры способны перезапустить биохимию организма и вернуть лицу свежесть, если заменить ими привычные добавки к основному рациону.

Читать полностью » Прыщи и усталость от недостатка: как клетчатка в рационе поддерживает здоровье кожи и пищеварение 09.03.2026 в 20:04

С приближением весны стоит обратить внимание на здоровье кишечника. Клетчатка помогает не только пищеварению, но и сиянию кожи.

Читать полностью »

