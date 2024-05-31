Французские службы безопасности задержали молодого парня из Чечни. Его уличили в попытке совершить покушение на проведение ближайших Олимпийских игр, информирует The Guardian заявление министерства внутренних дел.
Федеральный орган исполнительной власти во Франции обнаружил подозрительного молодого человека в Сент-Этьене. Обычно на этой территории проводятся различного масштаба футбольные матчи, в частности, ближайшие Олимпийские игры. Служба безопасности назвала мальчика первым пресечённым покушением на спортивное мероприятие.
В министерстве объясняют, что подросток намеревался напасть на стадион «Жоффруа Гишар» и устроить теракт в момент проведения мероприятия. Его также уличили в планировании атаки на намеренных посетить Олимпийские игры зрителей, после чего он бы покончил с собой.
Во Франции усиленно готовятся к проведению спортивных игр, беспокоясь за безопасность людей и возможные нападения. Желая предотвратить непредвиденные атаки, власти решили уберечь эстафету Олимпийского огня. На мероприятии будет задействовано более сотни офицеров. На территории также ежедневно будут работать специалисты по дронам и вопросам угрозы со стороны террористов. Почти 50 тысяч полицейских собирается выйти на смену в день игры, а определённые зоны в центре Францы будут закрыты для посещения.
Фото: Panoramio / Валерий Дед (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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