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Олимпийский чемпион Эль-Генди считает, что на соревнованиях не хватает атлетов из России
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Олимпиец из Египта хочет, чтобы россияне выступали на международных соревнованиях

Олимпийский чемпион Эль-Генди считает, что на соревнованиях не хватает атлетов из России

Олимпийский чемпион этого года из Египта Ахмед Эль-Генди считает, что на международных турнирах не хватает спортсменов из России. Он выиграл в современном пятиборье.

Эль-Гендт заявил, что говорить о политике он не любит.

"Я хочу, чтобы российские спортсмены выступали на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. Нам не хватало их последние три года, поэтому я надеюсь, что они будут участвовать в следующих Олимпийских играх", — цитирует Эль-Генди РБК Спорт.

Напомним, что на Олимпиаде в Париже россияне выступали в нейтральном статусе.

Фото: commons. wikimedia.org/Clément Bucco-Lechat (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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