Олимпиец из Египта хочет, чтобы россияне выступали на международных соревнованиях

Олимпийский чемпион этого года из Египта Ахмед Эль-Генди считает, что на международных турнирах не хватает спортсменов из России. Он выиграл в современном пятиборье.
Эль-Гендт заявил, что говорить о политике он не любит.
"Я хочу, чтобы российские спортсмены выступали на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. Нам не хватало их последние три года, поэтому я надеюсь, что они будут участвовать в следующих Олимпийских играх", — цитирует Эль-Генди РБК Спорт.
Напомним, что на Олимпиаде в Париже россияне выступали в нейтральном статусе.
Фото: commons. wikimedia.org/Clément Bucco-Lechat (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
Молдавия заявила о приостановке переговоров с Газпромом
Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по вопросам урегулирования задолженности за поставленный газ временно приостановлены, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью кишиневскому телеканалу TV-8.
Ванштейна госпитализировали для операции на сердце
Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был срочно госпитализирован в Нью-Йорке для проведения операции на сердце, сообщает телеканал ABC в понедельник.
Слепаков* высказался о смерти Александра Маслякова: хотелось вернуться на эту планету
Комик Семён Слепаков* отреагировал на скорбную весть о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"
Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.