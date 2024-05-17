Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что Международный олимпийский комитет, судя по поступкам, стремиться полностью исключить ассоциации с Россией на Олимпийских играх.
Мотивом такого мнения стало решение МОК запретить российским журналистам использовать во время мероприятия символику своей страны.
- На трибунах и везде будет запрет российской символики, болеть тоже запретят, - подчеркнула Журова.
По ее словам, руководители считают, что подобные ограничения могут вынудить Россию просто отказаться от участия в Играх.
- Журналист достанет флаг или что-то похожее на флаг страны, то могут визы лишить, депортировать - да все, что угодно, - сообщила депутат.
Журова назвала сложившуюся ситуацию абсурдом, созданным специально для того, чтобы иностранцы отвыкли от россиян.
Источник фото: Пьер де Кубертен/wikimedia.org/(Creative Commons Attribution 4.0 International)
Путин: Россия не допустит ультиматумов по Украине
Россия не потерпит ультиматумов в вопросах украинского кризиса, заявил Владимир Путин.
Путин: отношения КНР и РФ не связаны с санкциями Запада
"Это просто элементы недобросовестной конкуренции", — сказал он журналистам.
Дерматовенеролог Денисевич рассказала, что не стоит делать тату на лице и животе
Дерматовенеролог Светлана Денисевич поделилась мнением о татуировках, отмечая их красоту и значение для самовыражения.
Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9
Врач Наталия Блинова описала ситуацию устойчивой к лечению гипертонии, когда нормализация давления не достигается даже при использовании трех различных антигипертензивных препаратов, включая диуретик.