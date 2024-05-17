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Журова: МОК надеется стереть все напоминания о России во время Олимпиады в Париже
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:04

Журова: МОК надеется стереть все напоминания о России во время Олимпиады в Париже

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что Международный олимпийский комитет, судя по поступкам, стремиться полностью исключить ассоциации с Россией на Олимпийских играх.

Мотивом такого мнения стало решение МОК запретить российским журналистам использовать во время мероприятия символику своей страны.

- На трибунах и везде будет запрет российской символики, болеть тоже запретят, - подчеркнула Журова.

По ее словам, руководители считают, что подобные ограничения могут вынудить Россию просто отказаться от участия в Играх.

- Журналист достанет флаг или что-то похожее на флаг страны, то могут визы лишить, депортировать - да все, что угодно, - сообщила депутат.

Журова назвала сложившуюся ситуацию абсурдом, созданным специально для того, чтобы иностранцы отвыкли от россиян.

Источник фото: Пьер де Кубертен/wikimedia.org/(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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