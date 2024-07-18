Около олимпийских объектов в Париже пробы воздуха показали высокий уровень загрязнения. Это стало известно из исследования национальной ассоциации по улучшению качества воздуха Respire. Эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности РФ Петр Лидов рассказал NewsInfo.Ru, как это может повлиять на спортсменов.

Почти на всех площадках, где будут проводиться соревнования в пределах Парижа, включенных в исследование, зафиксировали превышение норм ВОЗ относительно качества воздуха.

Лидов считает, что это не может послужить причиной отмены Олимпийских игр в Париже. Атмосферные явления и климатические условия учитываются каждый раз, когда выбирается место проведения Олимпиады.

"Когда выбор падает на Париж, то состояние его воздушной среды имеет важное значение и оценивается. В городе нет чудовищной летальности из-за того, что там загрязненный вохдух. Поэтому это, скорее всего, такой чрезмерно надуманный вброс. Даже если бы ситуация была критичной, Международный олимпийский комитет не смог бы себе позволить потерять сумасшедшие деньги из-за отмены Олимпийских игр по такой причине. Организация перешла полностью на материальные рельсы, подмяла под себя Олимпийскую хартию, начала её видоизменять … МОК отошёл от позиции Пьера де Кубертена полностью", — заявил Пётр Лидов.

Уровень содержания диоксида азота в районе проведения олимпийского марафона от площади Отель-де-Виль до площади Дома Инвалидов уже в 2023 году достигал показателя от 25 до 30 мкг/м³, что в несколько раз превышает установленный ВОЗ порог в 10 мкг/м³.

"Диоксид азота считается так называемым ирритантом. Он провоцирует возникновение астмофизических усилий, когда возникает бронхоспазм. Это опасно для астматиков. То есть у ряда спортсменов, которые склонны к астме, во время физических усилий могут возникнуть бронхоспазмы. Если у них есть терапевтическое исключение на предмет бронхоспазма, то им официально разрешен специальный допинг, так как он будет носить лечебный характер", — объяснил эксперт.

Фото: flickr. com/Ninara from Helsinki, Finland (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).