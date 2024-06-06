Приняв участие в Олимпийских играх во Франции, российские спортсмены не нарушат законы РФ: на данный момент они получили 49 лицензий в семи видах спорта, и эта цифра может измениться, заявил "Интерфаксу" на ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе", — пояснил он.

По словам вице-премьера, лицензии получены в таких видах состязаний, как велоспорт-шоссе, тхэквондо, теннис, прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба и дзюдо. Также 10 июня ожидается розыгрыш лицензий в теннисе, добавил он.

Напомним, что в декабре МОК разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных соревнованиях в Олимпиаде 2024. В марте комитет заявил, что не будет требовать от участников из РФ в нейтральном статусе подписывать документы об осуждении СВО. При этом россиянам и белоруссам запрещено использовать любую национальную символику, включая гимн и флаг. Присутствие официальных лиц на ОИ в Париже также не разрешается.

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