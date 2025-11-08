Не игнорируйте запахи: они могут предупредить о ишемической болезни сердца за годы до симптомов
Потеря или ослабление обоняния у пожилых людей может быть не просто признаком возраста, а важным сигналом о состоянии сердца. К такому выводу пришли учёные из Мичиганского государственного университета, опубликовавшие результаты своего исследования на портале jamanetwork.com.
Когда запахи подсказывают о проблемах с сердцем
"Плохое обоняние усиливает вдвое риск ишемической болезни сердца по сравнению с хорошим", — отмечают авторы исследования из Мичиганского государственного университета.
Специалисты проанализировали данные более 5000 участников в рамках долгосрочного исследования Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC). На момент начала наблюдений ни один из добровольцев не имел признаков сердечно-сосудистых заболеваний.
Для оценки обоняния применялся 12-запаховый тест, по результатам которого участников разделили на три категории:
-
хорошее обоняние,
-
умеренное,
-
плохое.
За 10 лет наблюдений у 280 человек (5,4%) была диагностирована ишемическая болезнь сердца (ИБС). При этом оказалось, что у людей с плохим обонянием риск развития ИБС был в два раза выше, чем у тех, кто сохранял способность различать запахи.
Независимый фактор риска
Учёные исключили влияние традиционных факторов:
-
возраст,
-
уровень холестерина,
-
диабет,
-
курение,
-
индекс массы тела.
Даже после этого зависимость между снижением обоняния и ростом вероятности сердечных патологий осталась статистически значимой. Это означает, что связь не случайна и может указывать на скрытые процессы в организме, связанные со старением и сосудистыми изменениями.
Возможные механизмы
Исследователи пока не пришли к единому объяснению. Однако есть несколько гипотез:
- метаболическая: нарушения обмена веществ влияют на рецепторы обоняния и сосудистую систему одновременно.
- сосудистая: ухудшение кровоснабжения головного мозга и слизистой носа снижает чувствительность обонятельных нейронов.
- нейродегенеративная: потеря обоняния может быть ранним проявлением дегенеративных изменений, затрагивающих и сосуды, и сердце.
Таким образом, обоняние может стать своеобразным биомаркером старения — индикатором нарушений, предшествующих развитию ИБС.
Таблица "Сравнение": группы риска
|Категория участников
|Острота обоняния
|Вероятность ИБС
|Комментарий
|Хорошая
|Норма
|Базовый уровень
|Здоровое сосудистое состояние
|Умеренная
|Снижена частично
|Повышена
|Возможны метаболические сбои
|Плохая
|Существенно снижена
|В 2 раза выше
|Вероятно, ранние сосудистые нарушения
Как проверить обоняние дома
-
Используйте ароматические маркеры: кофе, апельсин, уксус, мята.
-
Если запахи кажутся "ослабленными" или искажёнными — проведите самоотчёт и обратитесь к врачу.
-
Специалист может назначить 12-запаховый тест или Sniffin' Sticks, применяемый в клиниках.
Плюсы и минусы ранней диагностики
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Мониторинг обоняния
|Прост, недорог, может выявить риски заранее
|Не заменяет полноценное обследование
|Игнорирование симптома
|Нет затрат
|Потеря времени и рост осложнений
Мифы и правда
Миф: потеря обоняния связана только с COVID-19.
Правда: снижение чувствительности к запахам часто указывает на сосудистые и неврологические нарушения.
Миф: запахи ослабевают у всех пожилых.
Правда: умеренные изменения возможны, но резкое ухудшение — повод для медицинского осмотра.
Миф: тренировки обоняния бесполезны.
Правда: упражнения с ароматами стимулируют нейроны и могут замедлить их деградацию.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли вернуть обоняние?
В ряде случаев — да. При регулярных тренировках обонятельных рецепторов и лечении сосудистых проблем возможно улучшение чувствительности.
Когда обращаться к врачу?
Если снижение обоняния наблюдается дольше месяца или сопровождается общей слабостью, одышкой, скачками давления.
Какие анализы помогут выявить риск ИБС?
ЭКГ, эхокардиография, анализ крови на липидный профиль, а также мониторинг артериального давления.
Исторический контекст
Идея связи органов чувств с состоянием сердца не нова. Ещё в 1970-х годах учёные предполагали, что нейродегенеративные и сосудистые процессы развиваются параллельно. Современные исследования, включая ARIC, лишь подтверждают, что нос способен "рассказать" о сердце задолго до появления боли в груди.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru