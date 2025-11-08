Не игнорируйте запахи: они могут предупредить о ишемической болезни сердца за годы до симптомов

Потеря или ослабление обоняния у пожилых людей может быть не просто признаком возраста, а важным сигналом о состоянии сердца. К такому выводу пришли учёные из Мичиганского государственного университета, опубликовавшие результаты своего исследования на портале jamanetwork.com.

Когда запахи подсказывают о проблемах с сердцем

"Плохое обоняние усиливает вдвое риск ишемической болезни сердца по сравнению с хорошим", — отмечают авторы исследования из Мичиганского государственного университета.

Специалисты проанализировали данные более 5000 участников в рамках долгосрочного исследования Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC). На момент начала наблюдений ни один из добровольцев не имел признаков сердечно-сосудистых заболеваний.

Для оценки обоняния применялся 12-запаховый тест, по результатам которого участников разделили на три категории:

хорошее обоняние, умеренное, плохое.

За 10 лет наблюдений у 280 человек (5,4%) была диагностирована ишемическая болезнь сердца (ИБС). При этом оказалось, что у людей с плохим обонянием риск развития ИБС был в два раза выше, чем у тех, кто сохранял способность различать запахи.

Независимый фактор риска

Учёные исключили влияние традиционных факторов:

возраст,

уровень холестерина,

диабет,

курение,

индекс массы тела.

Даже после этого зависимость между снижением обоняния и ростом вероятности сердечных патологий осталась статистически значимой. Это означает, что связь не случайна и может указывать на скрытые процессы в организме, связанные со старением и сосудистыми изменениями.

Возможные механизмы

Исследователи пока не пришли к единому объяснению. Однако есть несколько гипотез:

метаболическая: нарушения обмена веществ влияют на рецепторы обоняния и сосудистую систему одновременно.

нарушения обмена веществ влияют на рецепторы обоняния и сосудистую систему одновременно. сосудистая: ухудшение кровоснабжения головного мозга и слизистой носа снижает чувствительность обонятельных нейронов.

ухудшение кровоснабжения головного мозга и слизистой носа снижает чувствительность обонятельных нейронов. нейродегенеративная: потеря обоняния может быть ранним проявлением дегенеративных изменений, затрагивающих и сосуды, и сердце.

Таким образом, обоняние может стать своеобразным биомаркером старения — индикатором нарушений, предшествующих развитию ИБС.

Таблица "Сравнение": группы риска

Категория участников Острота обоняния Вероятность ИБС Комментарий Хорошая Норма Базовый уровень Здоровое сосудистое состояние Умеренная Снижена частично Повышена Возможны метаболические сбои Плохая Существенно снижена В 2 раза выше Вероятно, ранние сосудистые нарушения

Как проверить обоняние дома

Используйте ароматические маркеры: кофе, апельсин, уксус, мята. Если запахи кажутся "ослабленными" или искажёнными — проведите самоотчёт и обратитесь к врачу. Специалист может назначить 12-запаховый тест или Sniffin' Sticks, применяемый в клиниках.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Подход Плюсы Минусы Мониторинг обоняния Прост, недорог, может выявить риски заранее Не заменяет полноценное обследование Игнорирование симптома Нет затрат Потеря времени и рост осложнений

Мифы и правда

Миф: потеря обоняния связана только с COVID-19.

Правда: снижение чувствительности к запахам часто указывает на сосудистые и неврологические нарушения.

Миф: запахи ослабевают у всех пожилых.

Правда: умеренные изменения возможны, но резкое ухудшение — повод для медицинского осмотра.

Миф: тренировки обоняния бесполезны.

Правда: упражнения с ароматами стимулируют нейроны и могут замедлить их деградацию.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли вернуть обоняние?

В ряде случаев — да. При регулярных тренировках обонятельных рецепторов и лечении сосудистых проблем возможно улучшение чувствительности.

Когда обращаться к врачу?

Если снижение обоняния наблюдается дольше месяца или сопровождается общей слабостью, одышкой, скачками давления.

Какие анализы помогут выявить риск ИБС?

ЭКГ, эхокардиография, анализ крови на липидный профиль, а также мониторинг артериального давления.

Исторический контекст

Идея связи органов чувств с состоянием сердца не нова. Ещё в 1970-х годах учёные предполагали, что нейродегенеративные и сосудистые процессы развиваются параллельно. Современные исследования, включая ARIC, лишь подтверждают, что нос способен "рассказать" о сердце задолго до появления боли в груди.