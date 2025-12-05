Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Модель Nintendo Switch OLED
Модель Nintendo Switch OLED
© youtube.com by BeatEmUps is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 5:03

OLED вступил в игру на истощение: 5000 часов показали, как экран начинает умирать по миллиметру

Исследование показало минимальное ухудшение панели после 21 месяца — Monitors Unboxed

OLED-мониторы уже много лет вызывают дискуссии вокруг вопроса долговечности, и одной из главных тем остаётся риск выгорания — постепенного ухудшения изображения при длительной работе со статичными элементами.

Однако масштабный эксперимент, проведённый в условиях, максимально приближённых к реальной эксплуатации, позволил оценить ситуацию гораздо точнее. Испытание длилось почти два года и показало, что старение OLED-панелей происходит заметно медленнее, чем прогнозировалось ранее. Об этом сообщает Monitors Unboxed.

Как проходил эксперимент и почему его результаты важны

Инициаторы исследования выбрали монитор MSI MPG 321URX QD-OLED, работающий на панели Samsung QD-OLED и предложенный в формате 32-дюймового 4K-дисплея. Особенность испытания заключалась в том, что монитор использовали не в игровом, а в офисном режиме, где нагрузка распределяется на одни и те же участки экрана. Такой подход позволил максимально приблизить тест к сценариям, с которыми ежедневно сталкиваются пользователи в рабочих процессах.

На протяжении всего эксперимента экран отображал одинаковые оконные элементы, закреплённые в фиксированных позициях. Нагрузка составляла около восьми часов в день, что эквивалентно примерно 60 часам в неделю и порядка 250 часам в месяц. В итоге за 21 месяц монитор отработал более 5000 часов без смены интерфейса и без варьирования сценариев работы. Такой режим эксплуатации стал настоящим стресс-тестом для OLED-панели, позволяя оценить её реальный ресурс.

Особое внимание уделялось процедуре компенсации — функции, призванной снижать риск выгорания за счёт выравнивания работы субпикселей. Производитель рекомендует запускать её каждые четыре часа, но тестировщики активировали её только один раз в день. Это создало условия, характерные для большинства пользователей, которые редко вручную инициируют профилактические функции.

Какие изменения произошли с изображением

Первые признаки выгорания панели начали фиксироваться через шесть месяцев эксплуатации. На центральной части появилась светло-серая вертикальная полоса — результат частого использования режима с двумя окнами, постоянно удерживаемыми в одних и тех же областях экрана. В нижней части панели наблюдалась слабая тень от панели задач. Эти изменения были практически незаметны в повседневном использовании и проявлялись только при просмотре однородных серых заливок.

Ключевым выводом эксперимента стало то, что после первых шести месяцев скорость деградации значительно снизилась. В течение следующих 12 месяцев ухудшение почти не прогрессировало. Сравнение 18-месячной и 21-месячной отметок показало минимальные отличия, едва различимые визуально.

Цветовой баланс также изменился лишь частично. В первой половине испытания наблюдался сдвиг из-за деградации субпикселей, но затем поведение панели стабилизировалось. Это важное наблюдение, поскольку для OLED-технологий характерно постепенное изменение цветопередачи из-за разной скорости старения субпикселей.

Особенно заметным оказался уровень нагрузки на зелёный субпиксель — он старел быстрее остальных. Такая ситуация типична для панелей QD-OLED, так как зелёный элемент играет ключевую роль в формировании яркостного компонента изображения. Тем не менее даже эта деградация оказалась менее выраженной, чем ожидалось.

Яркость монитора снизилась всего на 2 %, с 243 до 238 нит. Подобное снижение находится в пределах естественной нормы старения OLED-материалов и остаётся незаметным в реальной работе.

"Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов", — отметила доктор.

Сравнение поведения OLED-панели в разных условиях

Эксперимент позволяет провести полезные сравнения между офисным и игровым режимом эксплуатации, а также оценить, насколько важны профилактические функции.

Офисный режим vs игровой сценарий

  1. В офисном режиме нагрузка на отдельные участки экрана выше из-за статичных элементов интерфейса.

  2. Игровые сценарии обеспечивают динамичное распределение пикселей, что снижает риски локального выгорания.

  3. В офисном режиме выгорание проявляется быстрее, но последующее старение замедляется.

  4. Панели QD-OLED в играх показывают более равномерное изнашивание.

  5. Основные различия проявляются только при длительной статике.

Автоматическая компенсация vs редкий запуск

  1. Автоматическая компенсация снижает риск выгорания при регулярной активации.

  2. Редкий запуск всё же не приводит к критическим изменениям — что показал тест.

  3. Разница между режимами проявляется только при экстремально долгой нагрузке.

  4. Контроль профилактики остаётся важным, но не критичным.

  5. Поведение панели стабилизируется даже при нерегулярных циклах.

Плюсы и минусы OLED-технологии в долгосрочной перспективе

Эксперимент подтвердил, что OLED-панели обладают высокой износостойкостью, но при этом сохраняют особенности технологии, которые требуются учитывать при использовании.

Плюсы:

  1. Высокое качество изображения и контраста.

  2. Низкая скорость деградации при длительной офисной эксплуатации.

  3. Минимальная потеря яркости в течение почти двух лет.

  4. Стабилизация цветопередачи после первоначального периода старения.

Минусы:

  1. Возможность появления еле заметных артефактов при статичном использовании.

  2. Уязвимость зелёных субпикселей к ускоренному старению.

  3. Необходимость периодической активации компенсационных функций.

  4. Риск выгорания при экстремально долгой статике.

Советы пользователям OLED-мониторов

Чтобы минимизировать риск выгорания и продлить срок службы монитора, важно соблюдать несколько рекомендаций:

  1. Устанавливайте автоматический запуск компенсационного цикла.

  2. Используйте динамические обои или заставки.

  3. Время от времени меняйте расположение окон.

  4. Уменьшайте яркость в условиях слабого освещения.

  5. Избегайте длительного отображения статичных элементов.

Популярные вопросы об OLED-мониторах

  1. Насколько опасно выгорание при офисной работе?
    При типичной нагрузке выгорание проявляется медленно и почти незаметно, как показал эксперимент.

  2. Можно ли полностью предотвратить деградацию субпикселей?
    Полностью — нет, но замедлить процесс можно с помощью регулярных профилактических функций.

  3. Стоит ли бояться долгой эксплуатации OLED-монитора?
    Нет, если соблюдать базовые рекомендации, панель стареет медленно и предсказуемо.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярные прогулки и упражнения снижают риск деменции — JPAH вчера в 16:23
Простой секрет замедления деменции: 20 минут дважды в неделю — и вы не поверите, как изменится ваш мозг

Ученые выяснили, что всего 20 минут физической активности дважды в неделю могут замедлить развитие деменции у пожилых людей. Узнайте, как простые упражнения могут помочь поддержать здоровье мозга.

Читать полностью » Пластик увеличивает риск ожирения — The Lancet Child & Adolescent Health вчера в 15:56
Пластиковая эпоха подходит к кризису: обычные товары формируют скрытые болезни поколения

Новое исследование показывает, что привычный пластик может влиять на здоровье детей и взрослых намного сильнее, чем считалось раньше, вызывая долгосрочные нарушения.

Читать полностью » Открытие нагрева межгалактического газа в тёмные века меняет представления о ранней Вселенной — Planet-today вчера в 13:16
Радиоволны из туманного прошлого: как линия 21 см открывает эпоху, которую мы не могли видеть

Открытия, сделанные с помощью радиотелескопов, меняют наше представление о тёмных веках Вселенной. Как водород подогревался до появления первых звёзд?

Читать полностью » В сетчатке морских червей нашли активные стволовые клетки — учёные вчера в 11:23
Глаза, которые не стареют: морские черви раскрыли тайну вечного зрения

Учёные выяснили, что глаза морских червей растут всю жизнь благодаря светочувствительным стволовым клеткам, что помогает раскрыть тайны эволюции зрения.

Читать полностью » Грибы из Чернобыля используют радиацию для роста — ScienceAlert вчера в 9:56
Радиация — это не угроза, а пища: грибы из Чернобыля показали, как можно выжить на других планетах

В Чернобыле изучают тёмные грибы с меланином: они растут при радиации, а на МКС показали рост и слабое экранирование излучения.

Читать полностью » Учёные обнаружили вещество, поднимающее алмазы с глубины 150 км — Geology вчера в 7:31
Алмазы бегут вверх, будто сбегают от гибели: газ превращает смертельную глубину в путь наверх

Учёные выяснили, какие условия позволяют кимберлитовой магме переносить алмазы с глубины более 150 км. Результаты уточняют ключевой порог углекислого газа.

Читать полностью » Исследования водяного пара на Юпитере помогают понять эволюцию Солнечной системы — астрономы вчера в 5:16
Быстрый, как волчок, и тяжёлый, как 318 Земель: как скорость вращения Юпитера запускает странные водяные дожди

Новые исследования атмосферы Юпитера помогают раскрыть динамику водяного пара в его атмосфере, открывая ключевые данные для изучения формирования планет и эволюции Солнечной системы.

Читать полностью » Закись азота снижает симптомы тяжёлой депрессии у пациентов — Бирмингемский университет вчера в 3:25
Одно дыхание и депрессия отступает: новый метод поражает скоростью эффекта

Учёные из Бирмингема нашли подтверждение того, что ингаляции закиси азота могут быстро облегчать симптомы тяжёлой депрессии, когда стандартные антидепрессанты не помогают.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Учёные выяснили, что кошки мурлычут без участия мозга — Current Biology
Красота и здоровье
Ботокс применили для лечения хронической мигрени — Femina
Красота и здоровье
Медленные прогулки активируют пассивную сеть мозга и улучшают мышление — нейропсихолог
Туризм
Подземный город Оствалл открыл свои двери для туристов после десятилетий заброшенности — CNN Travel
Еда
Легкий соус на йогурте снижает калорийность селедки под шубой — диетолог Мухина
Авто и мото
Установка ГБО повышает риск повреждений турбомотора при неправильной калибровке — автомеханики
Дом
Зеркала и светлая палитра расширяют узкий коридор — дизайнеры
Общество
Владимир Кошелев предложил добавить статью о психическом насилии в Уголовный кодекс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet