Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Веер из долларов в руке
Веер из долларов в руке
© commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 3:23

Доллары старого образца могут подвести: рассказываем, какие купюры неохотно меняют за границей

Дизайна долларов и год выпуска влияют на курс, заявили туристы

Американская валюта давно стала универсальным инструментом для путешествий: её легко обменять, удобно хранить и безопасно брать с собой в поездки. Но среди самих долларов существуют различия, которые способны повлиять на курс обмена в разных странах. Понимание того, чем отличаются купюры старого и нового образца, поможет избежать лишних расходов и выбрать оптимальный вариант перед путешествием.

Основные различия долларов разных годов выпуска

В обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Формально все они имеют одинаковую ценность, независимо от года выпуска. Однако после нескольких волн обновления дизайна часть стран стала принимать старые купюры по менее выгодному курсу.
Ключевое отличие — защитные элементы. Начиная с 1996 года доллар стал постепенного менять внешний вид, добавляя усовершенствованные меры против подделок. Самая заметная модернизация пришлась на 2013 год, когда обновили дизайн купюры в 100 долларов. С этого момента "новыми" считаются банкноты последних серий, а "старыми" — всё, что выпущено до редизайна.

Как выглядели и как выглядят доллары

Ранее банкноты были более контрастными и тёмными, рисунки — резкими, а защита — простой. Новые купюры светлее, с чёткими деталями и дополнительными водяными знаками, нитями и микротекстами.
Легче всего отличить новейшую банкноту в 100 долларов по вертикальной синей 3D-ленте примерно посередине — это главный визуальный маркер последнего обновления.

Сравнение старых и новых долларов

Характеристика Старые купюры Новые купюры
Дата выпуска До 2013 года После 2013 года
Вид Более тёмные, контрастные Светлее и современнее
Защита Простая, без 3D-элементов Усиленная, современные ленты и водяные знаки
Отношение на обменниках Часто менее выгодный курс Предпочтительный вариант
Подделываемость Более высокая Значительно ниже

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой валюты уточняйте у банка год выпуска и состояние купюр. Новые банкноты обычно принимают по лучшему курсу, поэтому их выгоднее брать в поездки.
  2. Если получаете старый образец, проверьте сохранность: отсутствие разрывов, пятен, надписей, выцветших участков. В некоторых странах повреждённые купюры могут отклонить независимо от дизайна.
  3. Если путешествуете в регионы, где строгий отбор купюр (например, страны Юго-Восточной Азии), заранее узнайте у местных туристов, принимают ли купюры старых выпусков и по какому курсу.
  4. Разделяйте сумму на несколько номиналов. Крупные купюры обменивать выгоднее, но иногда в небольших пунктах охотнее берут именно 20 или 50 долларов свежего выпуска.
  5. Если вы получили старые доллары, а обменники за границей их не принимают, оставьте их на будущие поездки или обменяйте в российских банках — они, как правило, принимают все годы выпуска.

А что если у вас на руках только старые доллары

Некоторые страны готовы обменивать старые банкноты, но по пониженной ставке. Где-то могут принять лишь купюры после 1996 года, а бумагу предыдущих выпусков вовсе отвергнуть. Если поездка уже скоро, а купюры старые, лучше заранее уточнить ситуацию на местных форумах путешественников или в чатах: опыт туристов — самый полезный источник информации.
Когда обмен невозможен, старую наличность можно оставить для поездок в страны, где разницы между выпусками нет, либо обменять через крупные банки в России.

Плюсы и минусы купюр старого и нового образца

Параметр Плюсы Минусы
Новые доллары Высокая защита, везде принимают, лучший курс Иногда сложнее найти в банках
Старые доллары Официально действительны, можно использовать в России В некоторых странах обменивают хуже или не принимают вовсе

FAQ

Какие доллары выгоднее брать в поездку?
Свежие банкноты — они лучше защищены и принимаются обменниками по самому выгодному курсу.

Почему старые купюры иногда не принимают?
Из-за слабой защиты их чаще подделывали. В некоторых странах обменники перестраховываются и не работают с ранними выпусками.

Какие купюры не примут никогда?
Грязные, разорванные более чем на 7 мм, с проколами, пятнами, штампами, следами стирки или плесени — их признают неплатёжеспособными независимо от года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Проживание в центре Москвы на Новый год: от 36 тыс. руб. за 2 ночи вчера в 19:52
Новый год в Москве: от ужинов в ресторанах до мистических вечеринок — что выбрать

Как встречать Новый год в Москве? Изучите лучшие предложения отелей с новогодними банкетами и программами для всей семьи.

Читать полностью » Соло-маршрут по Осаке, Нара и Киото укладывается в 1082 $, рассказала туристка вчера в 18:20
Как уложиться в 1082 $ и увидеть Японию без стресса: маршрут, который можно взять за основу

Светлана отправилась в незабываемую соло-поездку по Японии, посетив Осака, Нара и Киото, уложившись в бюджет 1082 доллара и собрав уникальные впечатления.

Читать полностью » Трамваи и паромы делают перемещения в Гонконге удобными и недорогими вчера в 17:06
10 дней в Гонконге в 2025-м: город, который удивил больше, чем ожидалось

Отправляясь в Гонконг на 10 дней, вы откроете для себя уникальную гармонию города, еды и культуры. Узнайте, как оптимально спланировать своё путешествие.

Читать полностью » Китовая аллея на Итыгранe демонстрирует древние ритуалы севера вчера в 16:55
Остров Врангеля удивил больше всего: белые медведи здесь будто хозяева земли

Чукотка открывает свои тайны! Исследуйте 5 уникальных мест, которые подарят невероятные впечатления и погружают в атмосферу дикой природы и древней культуры.

Читать полностью » Онлайн-претензия ускоряет получение компенсации за поврежденный чемодан вчера в 15:40
Чемодан приехал без колеса — но именно это помогло получить полную компенсацию

Повреждение багажа - неприятность каждого туриста. Узнайте, как добиться компенсации от авиакомпании с помощью простых шагов и советы по оформлению.

Читать полностью » Семибашенный замок открыл тихие коридоры старого Стамбула вчера в 14:09
Свернул с главной улицы — и попал в другой Стамбул: вид, который не забыть

Погрузитесь в удивительный мир Стамбула и откройте для себя 7 уникальных мест, где царит спокойствие и аутентичность — рай для истинных туристов.

Читать полностью » Национальный музей Бутана представил реликвии нескольких эпох вчера в 13:57
Поднялась к монастырю на скале — вид на Гималаи заставил забыть о дыхании

Откройте для себя уникальную культуру и природные красоты Бутана! Узнайте о 7 местах, которые помогут вам понять душу этой загадочной страны.

Читать полностью » Страховка покрывает лишь часть потерь при травмах, болезнях и утере багажа вчера в 12:04
Страховка не спасёт? Вот случаи, когда турист остаётся один на один с проблемой

Путешествовать безопаснее со страховкой: объясняем, какие полисы существуют, как они работают и в каких случаях могут не помочь.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Орхидеи требуют рассеянного света для активного фотосинтеза корней – Михаил Зотов
Еда
Борщ на говяжьем бульоне повышает насыщенность вкуса — кулинары
Спорт и фитнес
Жим штанги усиливает нагрузку на передние дельты — фитнес-тренер
Авто и мото
Конденсат на стекле увеличивает риск трещин при охлаждении — водители
Садоводство
Песчаная почва ускорила развитие заморозков, отмечают эксперты
Питомцы
Собачий рацион с высоким содержанием влаги снижает риск болезней почек — ветеринары
Спорт и фитнес
Увеличение повреждений кожи при тренировках отметили врачи спортивных клиник
Еда
Говяжья лопатка и грудинка лучше всего подходят для тушения с черносливом — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet