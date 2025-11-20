Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дубайский текстильный базар Сикка
© commons.wikimedia.org by Chris Waits is licensed under CC BY 2.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 18:52

Как поесть в Дубае недорого и вкусно: маршрут от арабского чая до легендарных кебабов

В кафе Старого Дубая предлагают кардамоновый кофе и чай кулинары

Старый Дубай часто остаётся в тени небоскрёбов и моллов, но именно здесь лучше всего понимаешь, чем на самом деле пахнет город: кардамоном, кофе, кебабами, жареными лепёшками, фисташковыми десертами и шаурмой. Ознакомьтесь маршрут по Старому Дубаю, что и где здесь есть и пить — от простых кафетериев до легендарных чайных домиков, где подают блюда по семейным рецептам.

Старый Дубай: где прошлое встречается с уличной едой

Несколько районов вдоль залива Дубая — Бур Дубай, Дейра и Шиндага — раньше были центром города. Здесь швартовались дау из Ирана, Индии и Восточной Африки с золотом, тканями, специями и кофе. Эти торговые связи до сих пор чувствуется в тарелке: эмиратская кухня впитала и пряные индийские мотивы, и иранские сочетания риса с мясом, и арабские традиции кофе и чая.

Сегодня по тем же узким улочкам можно пройти пешком гастромаршрут: от исторического квартала Аль-Фахиди до базаров Дейры, переправляясь между берегами на абре — традиционной деревянной лодке.

Исторический район Аль-Фахиди: завтрак по-эмиратски

Начать день удобно в Аль-Фахиди — старом квартале с ветровыми башнями и восстановленными домами XIX века. Многие из них превратились в бутик-отели, музеи и кафе.

Что попробовать в Arabian Tea House

В Arabian Tea House подают блюда, которые опираются на семейные рецепты эмиратской кухни. Здесь стоит заказать:

  • балалит — сладковатую вермишель с омлетом;
  • мачбус — рис с пряностями и мясом или рыбой;
  • салуну — густое рагу из овощей и мяса.

Это хороший старт для тех, кто хочет почувствовать разницу между "типичным арабским меню для туристов" и тем, что действительно едят местные.

Рядом находится музей Байт Аль Ханьяр, где можно увидеть редкие эмиратские кинжалы и старые фотографии. А в Центре культурного взаимопонимания имени шейха Мохаммеда к еде добавляют контекст: здесь проходят обеды и завтраки с рассказами о местных традициях, этикете и арабском кофе.

От базаров Бур Дубая к специям и золоту Дейры

Из Аль-Фахиди путь лежит к рынку Бур Дубай Сук. Здесь можно купить пашмины, керамику, ковры, а заодно наблюдать, как живёт район вдали от стеклянных фасадов небоскрёбов.

От причала Bur Dubai Abra туристы садятся на абру — небольшое водное такси через залив — и за несколько минут оказываются на другом берегу, у Deira Old Souq. Здесь начинается территория специй, ярких мешков с шафраном, куркумой, сумахом и кардамоном, запах которых заполняет воздух на Spice Souq. Чуть дальше сверкает Золотой базар — витрины с украшениями отражаются в воде и окнах старых домов.

Уличная еда: от фалуде до шаурмы и кебабов

Старый Дубай — идеальное место, чтобы попробовать локальный стритфуд, не ограничиваясь фастфудом в молле.

Что есть по дороге

  • В Jafer Biman Ali можно взять иранский фалуде — освежающий замороженный десерт из вермишели, который отлично спасает от жары.
  • В Shiraz Nights делают сэндвичи с шаурмой — один из самых популярных форматов уличной еды в городе.
  • В Al Ustad Special Kabab с 1978 года подают кебабы и рис, пропитанный маслом и соками мяса — это простое семейное место без излишнего декора, но с устойчивой репутацией.

Маршрут легко превратить в гастротур: от арабского чая и кофе в Аль-Фахиди до кебабов и десертов на стороне Дейры.

Сравнение: районы и кулинарные впечатления

Локация

Что есть и пить

Формат

Атмосфера

Аль-Фахиди

балалит, мачбус, салуна, арабский чай

кафе/ресторан

исторический квартал, тишина

Бур Дубай Сук

лёгкие перекусы, чай, сладости

уличная еда

рыночный шум, текстиль

Deira Old Souq/Spice

фалуде, специи, орехи, сладости

кафетерий/рынок

восточный базар

Deira (Shiraz Nights)

шаурма, сэндвичи

стритфуд

быстро, недорого

Al Ustad Special Kabab

кебабы, рис, йогуртовые соусы

семейный ресторан

простая, домашняя

Советы шаг за шагом: как устроить гастродень в Старом Дубае

  1. Утром прийти в Аль-Фахиди, пока не жарко, и позавтракать в Arabian Tea House эмиратскими блюдами.
  2. Зайти в Байт Аль Ханьяр и Центр культурного взаимопонимания, чтобы лучше понять местные традиции кофе и еды.
  3. Пройти пешком до Бур Дубай Сук, заглянуть на рынок текстиля и в небольшие лавки с керамикой.
  4. Сесть на абру у причала Bur Dubai Abra и переправиться через залив в сторону Deira Old Souq.
  5. Попробовать фалуде в Jafer Biman Ali и прогуляться через Spice Souq и Золотой базар.
  6. Зайти в Shiraz Nights за шаурмой на ходу.
  7. Вернуться в Аль-Фахиди и завершить день ужином в Al Ustad Special Kabab с кебабами и рисом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать маршрут днём, в самую жару.
    → Последствие: быстрое утомление и меньше желания заходить в кафе и лавки.
    → Альтернатива: стартовать утром или ближе к закату, совмещая прогулку с ужином.
  • Ошибка: ограничиваться только знакомыми сетевыми ресторанами у моллов.
    → Последствие: теряется уникальный вкус Старого Дубая.
    → Альтернатива: выбирать местные кафетерии, чайные дома и семейные рестораны.
  • Ошибка: ездить только на такси между районами.
    → Последствие: нет ощущения города с воды, пропускается важная часть атмосферы.
    → Альтернатива: обязательно хотя бы один раз переправиться на абре через залив.

А что если… хочется поесть недорого?

Старый Дубай — хорошая новость для бюджетного путешественника. Здесь можно:

  • завтракать в недорогих кафетериях и пекарнях;
  • брать шаурму, кебабы и фалафель как основное блюдо;
  • пить чай и кардамоновый кофе в простых уличных кафе;
  • покупать фрукты, орехи и финики на рынках и брать их с собой на прогулку.

Такой формат позволяет попробовать много разной еды, не выходя за пределы умеренного бюджета.

Плюсы и минусы гастромаршрута по Старому Дубаю

Плюсы

Минусы

Богатое смешение эмиратской, иранской и индийской кухни

Летом очень жарко, особенно днём

Возможность поесть недорого и вкусно

Маршрут предполагает много ходьбы

Живые рынки специй, золота, текстиля

Не всем понравится шум и теснота базаров

Уникальный опыт поездки на абре по заливу

Не всегда удобно с маленькими детьми

Атмосферные семейные рестораны и чайные

Меньше "глянцевого" сервиса, чем в моллах и отелях

FAQ

Что обязательно попробовать в Старом Дубае?
Эмиратские блюда вроде мачбуса и салуны, иранский фалуде, шаурму в небольших закусочных и кебабы в семейных ресторанах.

Где лучше пробовать "настоящую" эмиратскую кухню?
В историческом районе Аль-Фахиди, в чайных домах и культурных центрах, где меню основано на семейных рецептах.

Мифы и правда

  • Миф: по-настоящему вкусно поесть в Дубае можно только в дорогих отелях.
    Правда: самые характерные вкусы часто скрыты в уличных кафе и семейных заведениях.
  • Миф: вся еда слишком острая.
    Правда: эмиратские блюда в большинстве своём пряные, а не обжигающе острые, а острой приправой можно управлять.
  • Миф: Старый Дубай — это только базары, а не еда.
    Правда: именно здесь лучше всего ощущается кулинарное наследие города.

Исторический контекст

Залив Дубая был естественной гаванью задолго до появления небоскрёбов. Суда из Индии, Ирана и Восточной Африки привозили ткани, специи, кофе и золото, а увозили жемчуг и финики. Эти торговые маршруты задали кулинарный код города: эмиратская кухня сформировалась не в изоляции, а в постоянном диалоге с соседними культурами. Сегодня, гуляя по Старому Дубаю, легко увидеть, как история торговли превратилась в гастрономическую карту — от чайных домиков до простых кебабных.

