Как поесть в Дубае недорого и вкусно: маршрут от арабского чая до легендарных кебабов
Старый Дубай часто остаётся в тени небоскрёбов и моллов, но именно здесь лучше всего понимаешь, чем на самом деле пахнет город: кардамоном, кофе, кебабами, жареными лепёшками, фисташковыми десертами и шаурмой. Ознакомьтесь маршрут по Старому Дубаю, что и где здесь есть и пить — от простых кафетериев до легендарных чайных домиков, где подают блюда по семейным рецептам.
Старый Дубай: где прошлое встречается с уличной едой
Несколько районов вдоль залива Дубая — Бур Дубай, Дейра и Шиндага — раньше были центром города. Здесь швартовались дау из Ирана, Индии и Восточной Африки с золотом, тканями, специями и кофе. Эти торговые связи до сих пор чувствуется в тарелке: эмиратская кухня впитала и пряные индийские мотивы, и иранские сочетания риса с мясом, и арабские традиции кофе и чая.
Сегодня по тем же узким улочкам можно пройти пешком гастромаршрут: от исторического квартала Аль-Фахиди до базаров Дейры, переправляясь между берегами на абре — традиционной деревянной лодке.
Исторический район Аль-Фахиди: завтрак по-эмиратски
Начать день удобно в Аль-Фахиди — старом квартале с ветровыми башнями и восстановленными домами XIX века. Многие из них превратились в бутик-отели, музеи и кафе.
Что попробовать в Arabian Tea House
В Arabian Tea House подают блюда, которые опираются на семейные рецепты эмиратской кухни. Здесь стоит заказать:
- балалит — сладковатую вермишель с омлетом;
- мачбус — рис с пряностями и мясом или рыбой;
- салуну — густое рагу из овощей и мяса.
Это хороший старт для тех, кто хочет почувствовать разницу между "типичным арабским меню для туристов" и тем, что действительно едят местные.
Рядом находится музей Байт Аль Ханьяр, где можно увидеть редкие эмиратские кинжалы и старые фотографии. А в Центре культурного взаимопонимания имени шейха Мохаммеда к еде добавляют контекст: здесь проходят обеды и завтраки с рассказами о местных традициях, этикете и арабском кофе.
От базаров Бур Дубая к специям и золоту Дейры
Из Аль-Фахиди путь лежит к рынку Бур Дубай Сук. Здесь можно купить пашмины, керамику, ковры, а заодно наблюдать, как живёт район вдали от стеклянных фасадов небоскрёбов.
От причала Bur Dubai Abra туристы садятся на абру — небольшое водное такси через залив — и за несколько минут оказываются на другом берегу, у Deira Old Souq. Здесь начинается территория специй, ярких мешков с шафраном, куркумой, сумахом и кардамоном, запах которых заполняет воздух на Spice Souq. Чуть дальше сверкает Золотой базар — витрины с украшениями отражаются в воде и окнах старых домов.
Уличная еда: от фалуде до шаурмы и кебабов
Старый Дубай — идеальное место, чтобы попробовать локальный стритфуд, не ограничиваясь фастфудом в молле.
Что есть по дороге
- В Jafer Biman Ali можно взять иранский фалуде — освежающий замороженный десерт из вермишели, который отлично спасает от жары.
- В Shiraz Nights делают сэндвичи с шаурмой — один из самых популярных форматов уличной еды в городе.
- В Al Ustad Special Kabab с 1978 года подают кебабы и рис, пропитанный маслом и соками мяса — это простое семейное место без излишнего декора, но с устойчивой репутацией.
Маршрут легко превратить в гастротур: от арабского чая и кофе в Аль-Фахиди до кебабов и десертов на стороне Дейры.
Сравнение: районы и кулинарные впечатления
|
Локация
|
Что есть и пить
|
Формат
|
Атмосфера
|
Аль-Фахиди
|
балалит, мачбус, салуна, арабский чай
|
кафе/ресторан
|
исторический квартал, тишина
|
Бур Дубай Сук
|
лёгкие перекусы, чай, сладости
|
уличная еда
|
рыночный шум, текстиль
|
Deira Old Souq/Spice
|
фалуде, специи, орехи, сладости
|
кафетерий/рынок
|
восточный базар
|
Deira (Shiraz Nights)
|
шаурма, сэндвичи
|
стритфуд
|
быстро, недорого
|
Al Ustad Special Kabab
|
кебабы, рис, йогуртовые соусы
|
семейный ресторан
|
простая, домашняя
Советы шаг за шагом: как устроить гастродень в Старом Дубае
- Утром прийти в Аль-Фахиди, пока не жарко, и позавтракать в Arabian Tea House эмиратскими блюдами.
- Зайти в Байт Аль Ханьяр и Центр культурного взаимопонимания, чтобы лучше понять местные традиции кофе и еды.
- Пройти пешком до Бур Дубай Сук, заглянуть на рынок текстиля и в небольшие лавки с керамикой.
- Сесть на абру у причала Bur Dubai Abra и переправиться через залив в сторону Deira Old Souq.
- Попробовать фалуде в Jafer Biman Ali и прогуляться через Spice Souq и Золотой базар.
- Зайти в Shiraz Nights за шаурмой на ходу.
- Вернуться в Аль-Фахиди и завершить день ужином в Al Ustad Special Kabab с кебабами и рисом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: начинать маршрут днём, в самую жару.
→ Последствие: быстрое утомление и меньше желания заходить в кафе и лавки.
→ Альтернатива: стартовать утром или ближе к закату, совмещая прогулку с ужином.
- Ошибка: ограничиваться только знакомыми сетевыми ресторанами у моллов.
→ Последствие: теряется уникальный вкус Старого Дубая.
→ Альтернатива: выбирать местные кафетерии, чайные дома и семейные рестораны.
- Ошибка: ездить только на такси между районами.
→ Последствие: нет ощущения города с воды, пропускается важная часть атмосферы.
→ Альтернатива: обязательно хотя бы один раз переправиться на абре через залив.
А что если… хочется поесть недорого?
Старый Дубай — хорошая новость для бюджетного путешественника. Здесь можно:
- завтракать в недорогих кафетериях и пекарнях;
- брать шаурму, кебабы и фалафель как основное блюдо;
- пить чай и кардамоновый кофе в простых уличных кафе;
- покупать фрукты, орехи и финики на рынках и брать их с собой на прогулку.
Такой формат позволяет попробовать много разной еды, не выходя за пределы умеренного бюджета.
Плюсы и минусы гастромаршрута по Старому Дубаю
|
Плюсы
|
Минусы
|
Богатое смешение эмиратской, иранской и индийской кухни
|
Летом очень жарко, особенно днём
|
Возможность поесть недорого и вкусно
|
Маршрут предполагает много ходьбы
|
Живые рынки специй, золота, текстиля
|
Не всем понравится шум и теснота базаров
|
Уникальный опыт поездки на абре по заливу
|
Не всегда удобно с маленькими детьми
|
Атмосферные семейные рестораны и чайные
|
Меньше "глянцевого" сервиса, чем в моллах и отелях
FAQ
Что обязательно попробовать в Старом Дубае?
Эмиратские блюда вроде мачбуса и салуны, иранский фалуде, шаурму в небольших закусочных и кебабы в семейных ресторанах.
Где лучше пробовать "настоящую" эмиратскую кухню?
В историческом районе Аль-Фахиди, в чайных домах и культурных центрах, где меню основано на семейных рецептах.
Мифы и правда
- Миф: по-настоящему вкусно поесть в Дубае можно только в дорогих отелях.
Правда: самые характерные вкусы часто скрыты в уличных кафе и семейных заведениях.
- Миф: вся еда слишком острая.
Правда: эмиратские блюда в большинстве своём пряные, а не обжигающе острые, а острой приправой можно управлять.
- Миф: Старый Дубай — это только базары, а не еда.
Правда: именно здесь лучше всего ощущается кулинарное наследие города.
Исторический контекст
Залив Дубая был естественной гаванью задолго до появления небоскрёбов. Суда из Индии, Ирана и Восточной Африки привозили ткани, специи, кофе и золото, а увозили жемчуг и финики. Эти торговые маршруты задали кулинарный код города: эмиратская кухня сформировалась не в изоляции, а в постоянном диалоге с соседними культурами. Сегодня, гуляя по Старому Дубаю, легко увидеть, как история торговли превратилась в гастрономическую карту — от чайных домиков до простых кебабных.
