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Врач Гинзбург: недостаток белка в питании пожилых людей может негативно сказаться на здоровье
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:51

Врач Гинзбург: недостаток белка в питании пожилых людей может негативно сказаться на здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург выделил важность белка в питании пожилых людей, отмечая его критическое значение для поддержания иммунитета и здоровья организма. Недостаток белка может привести к серьезным осложнениям, таким как саркопения, ускоряющая процесс старения и ухудшающая качество жизни.

Гинзбург рекомендует разнообразные источники белка, в том числе растительные продукты, считая их предпочтительными для пожилых людей. Врач рекомендует умеренное употребление мяса, отдавая приоритет жирной морской рыбе и ограничивая количество порций в неделю, сообщает МедикФорум.

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