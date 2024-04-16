Врач-диетолог Михаил Гинзбург выделил важность белка в питании пожилых людей, отмечая его критическое значение для поддержания иммунитета и здоровья организма. Недостаток белка может привести к серьезным осложнениям, таким как саркопения, ускоряющая процесс старения и ухудшающая качество жизни.
Гинзбург рекомендует разнообразные источники белка, в том числе растительные продукты, считая их предпочтительными для пожилых людей. Врач рекомендует умеренное употребление мяса, отдавая приоритет жирной морской рыбе и ограничивая количество порций в неделю, сообщает МедикФорум.
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