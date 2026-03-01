Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Летняя шина
Летняя шина
© unsplash.com by Jaye Haych is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 9:19

Черное золото из гаража: старые покрышки приносят живые деньги вместо проблем с законом

Гаражи заполняются стопками изношенных шин — черные, потертые, с запахом асфальта и резины, прогретой под солнцем Подмосковья. Цена нового комплекта кусает за карман: от 30 тысяч за бюджетный вариант до 100 тысяч за премиум. Многие, вздохнув, тащат старые покрышки к мусорным бакам, рискуя не только штрафом, но и превращая личную проблему в экологическую бомбу для свалок. А ведь есть пути не только избавиться от них законно, но и подзаработать.

Покрышки не горят в унитазе и не растворяются в почве десятилетиями, занимая объемы, сравнимые с грузовиками мусора. В жару они тлеют, выделяя токсины, а при пожаре — черный дым на километры. Переход от "выкинуть и забыть" к умной утилизации или продаже меняет уравнение: минус риски плюс пара тысяч в карман.

"Старые шины — это не хлам, а ресурс. Если протектор выше 4 мм, боковины без грыж, их берут на переработку за 200-500 рублей за штуку. А если хранились в прохладе, без солнца, можно толкнуть на вторичке за полцены нового комплекта. Главное — не игнорировать дату выпуска на боковине: после 6 лет эластичность падает, даже с новым протектором".

Автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

Почему шины нельзя просто выкинуть на помойку

Автомобильные покрышки — это сплав каучука, стали и химии, который не предназначен для бытового мусора. В контейнеры для ТБО они не лезут физически, а на обочине становятся ловушкой для экскаваторов на свалках. Законодательство четко: шины — отходы II класса опасности, требующие спецутилизации. Игнор — как парковка на пешеходном: удобно, пока не прилетит инспектор.

Глазами перекупа: новая резина теряет 30-40% стоимости за сезон, но старые шины на свалке — это упущенная выгода. Лучше превратить их в крошку для спортплощадок или асфальта. Рынок переработки растет: в России ежегодно утилизируют миллионы штук, и спрос на сырье превышает предложение.

Штрафы, экология и скрытые риски

Штраф за незаконный сброс — 3-5 тысяч рублей по КоАП РФ, статья 8.2. Для юрлиц — до 100 тысяч. Плюс эко-урон: резина разлагается 100+ лет, просачивая масла в грунт. При горении — диоксины, как в пожаре на АЗС. Свалки из шин — рассадник комаров и грызунов.

Технический взгляд: протектор стирается неравномерно, боковины трескаются от УФ и озона. Даже "живые" шины после 5 лет меняют из-за потери упругости — сцепление падает на мокрой дороге, как в тестах рывков на трассе.

"Проверяйте шины не только по протектору, но и по дате: DOT-код на боковине. После 5-6 лет — меняйте, даже если бег 20 тысяч. На вторичке такие не берут, а утилизация вернет 300 рублей за штуку в Москве".

Автомеханик, инженер-эксперт по эксплуатации и техническому аудиту автомобилей Николай Тихонов

Сдача на переработку: как вернуть деньги

Пункты приема есть в каждом регионе: "Шинсервис", "Экошины", приложения вроде "Утилизация шин". Цена — 100-500 руб/шт в зависимости от размера и состояния. В Москве платят за R16+ до 400 руб. Процесс: измельчение в крошку для резиновых покрытий, ковриков, даже топлива для цементных печей. Выгоднее, чем штраф.

Глазами драйвера: дальнобойщики сдают комплекты перед зимой, экономя на новом. Ликвидность высока — спрос от стройплощадок и парков.

Продажа б/у шин: коммерческий расчет

Не весь комплект списывайте: если одна шина виновата в вибрации (дисбаланс или грыжа), остальные идут на вторичный рынок. Avito, "Шины.ру" — спрос на размеры 195/65 R15 для Лад и Корейцев. Цена: 2-4 тысячи за комплект, если пробег <50 тыс. км.

Перекуп берут с запасом протектора 5+ мм, без трещин. Хранение в гараже без света — ключ: резина не дубеет. Ирония: шины с китайских кросоверов уходят быстрее премиума из-за дешевизны.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Где сдать шины бесплатно? В пунктах у шиномонтажей или через сервисы вроде "Вторая жизнь шин" — ищите по региону.

Штрафуют ли на деле? Редко, но в Подмосковье и СПб рейды есть — лучше не рисковать.

Можно ли продать шины 7-летки? Если протектор в норме — да, но с дисконтом 50% и гарантией осмотра.

Что с дисками? Шины снимают, диски продают отдельно — выгода удваивается.

Проверено экспертом: техническая диагностика шин, утилизация и вторичный рынок автомеханик, инженер-эксперт по эксплуатации и техническому аудиту автомобилей Николай Тихонов

Читайте также

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Короткая база и высокий клиренс: секрет проходимости нового внедорожника спрятан в его скелете вчера в 21:51

На полигонах под Мюнхеном вовсю обкатывают компактную версию легендарного «Гелендвагена», которая получит настоящую раму и феноменальную проходимость.

Читать полностью » Миф о хрупком железе рассыпался: немецкий кроссовер показал неожиданную стойкость в краш-тестах вчера в 19:06

Вирусное видео заставило владельцев кроссоверов усомниться в своей безопасности, но официальные отчеты инженеров рисуют совершенно иную картину выживаемости.

Читать полностью » Запах резины и инфляции: весенний скачок цен превращает покупку машины в сложный квест вчера в 15:10

Весна 2026 года принесет новые вызовы на авторынке. Как не остаться без выгодной сделки среди подорожаний?

Читать полностью » Ловушка на пустой дороге: забытые знаки заставляют водителей платить за несуществующий ремонт вчера в 14:20

Миллионы протоколов в 2025 году оформляются вручную. Узнайте, как забытый знак 40 и обычный трактор становятся инструментами для изъятия прав.

Читать полностью » Китайский шторм на дорогах: связка мотора и робота Haval Jolion оказалась крепче ожиданий вчера в 13:20

Популярный кроссовер прошел проверку временем и российскими дорогами. Рассказываем, сколько на самом деле живет турбомотор и как спасти робот от раннего износа.

Читать полностью » Короли багажников и тишины: кроссоверы до 3 миллионов рублей меняют представление о комфорте вчера в 13:15

Рынок 2025–2026 годов подготовил сюрприз: бюджетные кроссоверы ценой до 3 миллионов рублей обошли премиум-модели по реальному объему салона и багажника.

Читать полностью » Железный отбор на дорогах: десятки китайских марок рискуют исчезнуть и оставить без запчастей вчера в 13:05

Российский авторынок проходит через жесткую чистку: пока лидеры строят заводы, десятки брендов готовятся к тихому уходу, оставляя владельцев в сервисной ловушке.

Читать полностью » Руки прочь от руля — машина порешает сама: новый китайский стандарт L3 меняет правила на дорогах вчера в 12:55

Китай вводит жесткие требования к беспилотникам уровня L3: теперь машина обязана сама распознать обморок водителя и безопасно припарковаться у обочины.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Любовь на кончиках усов: особый жест лбом выделяет одного хозяина среди тысячи других людей
Недвижимость
Свежий аромат вместо тухлой сырости: копеечный порошок из кухни вычищает барабан до блеска
Недвижимость
Ледяной фарфор спасает обед: простая привычка из ресторанов превращает обычный ужин в событие
Туризм
Улыбка ребёнка по фиксированному курсу: Диснейленд открывает сезон небывалой доступности
Недвижимость
Две зарплаты за один кирпич: стоимость квадратного метра жилья в России ставит новые рекорды
Недвижимость
Прищепка превращается в капкан: привычка сушить белье на балконе незаметно уничтожает гардероб
Недвижимость
Стены плачут изнутри — и это не конденсат: копеечный кусок фольги раскрывает опасную тайну дома
Красота и здоровье
Причёска Кэрри Брэдшоу манит свободой: пушистые волны оказались сигналом о дефиците липидов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet